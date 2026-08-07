/ईरान से जंग के बीच हथियारों की कमी पर ट्रंप ने रक्षा मंत्री हेगसेथ को फटकारा? पेंटागन में ब्लेम गेम! सामने आए जवाब

अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में एक बार फिर ऐसे दावों की बाढ़ आई हुई है कि ईरान से जंग के चलते अमेरिका के हथियारों के जखीरे तेजी से खाली हुए, इसके चलते अमेरिकी फौज को बैकफुट पर आना पड़ा. हथियारों की किल्लत के दावों के बीच ये खबरे भी आईं कि ट्रंप ने अपने रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ को फटकार लगाई है. अधिकारियों के बीच संवादहीनता, समय पर सही फैसला न ले पाने समेत कई मुद्दों पर सरकार और प्रशासन के बीच तनातनी की खबरों के बीच व्हाइट हाउस ने सभी ज्वलंत सवालों का जवाब दिया है.
व्हाइट हाउस ने उन सभी रिपोर्ट्स को खारिज किया है, जिनमें अज्ञात सूत्रों दावा किया गया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैंप डेविड में हुई बैठक के दौरान रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ से कड़ी नाराजगी जताते हुए जमकर फटकार लगाई. उन अपुष्ट रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जैसे ही ट्रंप को पता चला कि ईरान युद्ध के बीच सेना के पास क्रूज मिसाइलों और गोला-बारूद का भंडार अपेक्षा से कहीं अधिक कम हुआ तो मौके की नजाकत को समझते हुए 28 फरवरी से टॉप गियर में ईरान पर दबाव बना रहे ट्रंप को अपने आक्रामक तेवर और रणनीति दोनों को बदलना पड़ा था.
'द वॉशिंगटन पोस्ट' की रिपोर्ट में लिखा है कि ट्रंप ने रक्षा मंत्री से गुस्से में पूछा, उन्हें मिसाइलों और एयर डिफेंस सिस्टम के स्टॉक के बारे में सटीक जानकारी क्यों दी गई.
उसी रिपोर्ट में बताया गया है कि रणनीतिक हथियारों की कमी ने ईरान के साथ जारी संघर्ष में अमेरिका के सैन्य विकल्पों को सीमित करने का काम किया.
ट्रंप और हेगसेथ की बातचीत पिछले शुक्रवार को कैबिनेट बैठक के इतर हुई थी. उस मीटिंग की जानकारी रखने वाले दो लोगों के हवाले से अखबार ने दावा किया कि ट्रंप ने गुस्से में हेगसेथ से कहा कि उन्हें लगा था कि ये समस्या पहले ही सुलझा ली गई होगी.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिकी आयुध भंडारों में लंबी दूरी की गाइडेड मिसाइलों और एयर डिफेंस इंटरसेप्टर की भारी कमी है. ईरान के साथ संघर्ष तेज होने के बाद इन हथियारों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ है. एक सूत्र ने बताया हथियारों के घटते भंडार के चलते ट्रंप ने हाल ही में ईरान पर एक बहुत बड़े सैन्य हमले की योजना रद्द की थी.
गौरतलब है कि इसी हफ्ते ट्रंप ने दावा किया था कि उन्हों ईरान पर 'दूसरे विश्व युद्ध के बाद के सबसे बड़े हमले' को मंजूरी दी थी, लेकिन बाद में फैसला बदल दिया ताकि होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर बातचीत फिर से शुरु हो सके.
रिपोर्ट के मुताबिक, युद्ध के शुरुआती हफ्तों में अमेरिका ने 850 से अधिक टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें, 1,000 से ज्यादा पैट्रियट और THAAD इंटरसेप्टर तथा 1,300 से अधिक आर्मी टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं.
एक अधिकारी ने बताया ATACMS टैक्टिकल मिसाइलों का भंडार लगभग खत्म हो चुका है और महज नाममात्र की ऐसी मिसाइलें बची हैं.
इसका असर यूक्रेन के मोर्चे पर भी पड़ रहा है, जो रूसी मिसाइल हमलों से बचाव के लिए पश्चिमी एयर डिफेंस सिस्टम पर निर्भर है. सीमित आपूर्ति के कारण अब अमेरिका को तय करना पड़ रहा है कि इंटरसेप्टर मिसाइलों का इस्तेमाल कब और कहां किया जाए.
कैंप डेविड की बातचीत से परिचित लोगों के मुताबिक, हेगसेथ ने अपना बचाव करते हुए डिप्टी रक्षा मंत्री स्टीफन फीनबर्ग पर आरोप लगाया कि उन्होंने ट्रंप को पूरी स्थिति से अवगत नहीं कराया. रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि बीते कुछ दिनों में ट्रंप की हेगसेथ से नाराजगी बढ़ी है.
अधिकारियों के मुताबिक, हेगसेथ ईरान पर हमला करने के सबसे बड़े समर्थकों में थे, जिनका मानना था कि ये ऑपरेशन जल्दी और आसानी से पूरा हो जाएगा.
व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने रिपोर्ट को पूरी तरह झूठा बताते हुए कहा, 'यह 100% फेक न्यूज है. ऐसा कभी हुआ ही नहीं. राष्ट्रपति ट्रंप को रक्षा मंत्री हेगसेथ पर पूरा भरोसा है.'
इसी तरह पेंटागन के मुख्य प्रवक्ता सीन पार्नेल ने भी रिपोर्ट के ऐसे दावों को खारिज करते हुए कहा, 'रक्षा मंत्री हेगसेथ ने किसी को भी हथियारों की स्थिति को लेकर न तो ट्रंप को गुमराह किया और ना ही उन्होंने डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर फीनबर्ग पर कोई दोष मढ़ा. अमेरिका में हथियारों की कमी, अंदरूनी मतभेद और ईरान को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप के रुख से जुड़ी सभी बातें काल्पनिक और निराधार हैं.'
उन्होंने ये भी कहा कि हेगसेथ कहीं नहीं जा रहे हैं. वे राष्ट्रपति ट्रंप के एजेंडे को लागू करने के लिए फीनबर्ग के साथ मिलकर काम करते रहेंगे.'
राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के पास भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद मौजूद हैं. उन्होंने हथियारों की कमी की खबरें छापने वालों को आड़े हाथों लेते हुए कहा, 'अमेरिका के पास खास तौर पर कुछ श्रेणियों के हथियारों का विशाल भंडार है. जरूरत के हिसाब से लगातार नए-नए हथियार बनाए जा रहे हैं और जरुरत के हिसाब से भेजे जा रहे हैं. रक्षा कंपनियां इतिहास में सबसे अधिक नए प्लांट और फैक्ट्रियां बना रही हैं.'
उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि सरकार और प्रशासन की सीक्रेट जानकारी लीक करने वालों की पड़ताल जारी है. ऐसे लोगों की पहचान करके कानूनी शिकंजे में लाया जाएगा और उनके खिलाफ कठोर और लंबे कारावास की सजा की मांग की जाएगी.
अप्रैल से ऐसी खबरें आ रही थीं कि ईरान पर हुए हमलों ने लंबे समय तक जारी रहने वाले सैन्य अभियानों की संभावित चुनौतियों को कमजोरियों को उजागर कर दिया है. सैन्य अधिकारियों ने महीनों पहले चेतावनी दी थी कि अमेरिका लंबे समय तक चलने वाले युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है.
सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान युद्ध शुरू होने से पहले ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने ट्रंप को आगाह किया था कि मौजूदा हथियारों का जखीरा लंबे युद्ध का दबाव नहीं झेल पाएगा.
आपको बताते चलें कि जंग शुरू होने के बाद अमेरिका ने ईरान में 13,000 से अधिक ठिकानों पर हमले किए और 8,500 से ज्यादा ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को मार गिराया. इससे अमेरिकी हथियार भंडार पर अभूतपूर्व दबाव पड़ा. हालांकि पेंटागन ने नए उत्पादन समझौतों की घोषणा की है, लेकिन इन भंडारों को फिर से भरने में काफी समय लगेगा.
आरोप-प्रत्यारोप से इतर फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज के वरिष्ठ निदेशक और पूर्व सैनिक ब्रैड बोमन ने कहा है कि नए हथियारों बनाने के लिए पहले कॉन्ट्रैक्ट और संसद से फंडिंग जरूरी है. पैसा मंजूर होने, अनुबंध पर हस्ताक्षर होने और हथियारों की डिलीवरी तक अक्सर कई साल लग जाते हैं. कोई बटन दबाते ही हथियार, सैनिकों के हाथ में नहीं पहुंच जाते.'