ट्रंप की हाइट 6.3 फीट और जिनपिंग की 5.11, फिर भी ऊंचे क्यों दिख रहे 'शी', ड्रैगन ने यहां भी दिखाई चालाकी!

Trump Wraps China Visit: अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का चीन दौरा तमाम खट्टे-मीठे और एंबेरेसिंग पलों के साथ खत्म हुआ. सुपरपावर देश के प्रेसिडेंट खट्टी-मीठी यादों के साथ वापस लौटे. बीजिंग ने हर पल अहसास कराया कि आने वाला वक्त चीन का है. इस बीच ट्रंप और जिनपिंग में कौन 19 और कौन 21 इसकी चर्चा दुनियाभर में हो रही है.
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5 takeaways from Trump’s trip to China: अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की हालिया चीन यात्रा सकुशल संपन्न हुई तो दोनों देशों के अधिकारियों ने चैन की सांस ली. इंतजाम कैसे रहे, किसको क्या मिला. अमेरिका के लिए क्या टेकअवे रहे और ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बातों का कितना मान रखा? ऐसे तमाम जरूरी सवालों की चर्चा के बजाए सोशल मीडिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अचानक एक अलग ही बहस छिड़ गई और वो चर्चा किसी ट्रेड डील या जियोपॉलिटिकल तनाव की नहीं, बल्कि ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की लंबाई की हो रही है. क्या है पूरा मामला, आइए आपको समझाते हैं.
दो दिन के दौरे में शी जिनपिंग ने ट्रंप को तसल्ली से घुमाया. इधर-उधर की बातें करते हुए चीन की टेक्नोलॉजी के अलावा अपने बुलंद हौसलों का एहसास भी सुपरपावर अमेरिका के राष्ट्रपति और उनके देश के करोड़ों लोगों को लगातार करवाया. हालांकि इसके लिए 'ड्रैगन' के टाइटल से बदनाम चीन ने चालाकी तक का सहारा लिया.
अब सवाल ये उठता है कि जब डोनाल्ड ट्रंप की हाइट 6.3 फीट और जिनपिंग की लंबाई 5.11 फीट है फिर भी कई मौकों पर शी जिनपिंग उनसे ऊंचे क्यों नजर आए? बीजिंग के अफसरों ने इसके लिए किस तिकड़म का सहारा लिया. इसकी चर्चा ट्रंप के दोस्त एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फुल स्पीड से हो रही है. दरअसल एक्स पर दावा किया जा रहा है, जो सच भी है कि जिनपिंग असलियत में ट्रंप से तकरीब चार इंच छोटे हैं, लेकिन चीन यात्रा के दौरान वायरल हुई तस्वीरों में कई यूजर्स को दोनों नेताओं की लंबाई में अंतर बहुत कम नजर आया. एक तस्वीर में तो जिनपिंग लगभग ट्रंप के बराबर भी दिखाई दिए.
अब नेटिजंस अजीबोगरीब विश्लेषण कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, शी जिनपिंग ने ट्रंप के बराबर दिखने के लिए खास ऑर्डर देकर सोफे और कुर्सियां बनवाई होंगी. जिसमें शुरू में दोनों बराबर दिखते हैं. फिर शी के पलक झपकाते ही यानी इशारा करते ही एआई सिस्टम शी की हाइट बढ़ा देता होगा. जिससे दुनियाभर के कैमरों में शी जिनपिंग का हेडरूम ट्रंप के हेडरूम के बराबर दिखता होगा.
沙发肯定是特制的，习近平座的沙发明显高过川普的沙发，而川普比习近平身高10厘米，中共在这些细节上处处用尽心机。 pic.twitter.com/qP4ifU8im7
David Tsai/May 15, 2026
चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के लिए पहुंचने पर ट्रंप का भव्य स्वागत किया गया, लेकिन इस गर्मजोशी भरे स्वागत के बावजूद दोनों आर्थिक महाशक्तियों के बीच स्पष्ट तनाव दिखाई दिया. खासकर ईरान युद्ध, ताइवान का भविष्य और व्यापार की शर्तों पर पूरी दुनिया की नजर रही.