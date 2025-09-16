'बाइडेन प्रशासन की गलती ने ले ली भारतीय की जान', अमेरिका में सिर काटने के मामले में ट्रंप ने किसे ठहराया दोषी?

Texas Murder Case: अमेरिका में हुई एक भारतीय व्यक्ति की निर्मम हत्या को लेकर इन दिनों खूब चर्चा हो रही है. इस मामले ने एक बार फिर अमेरिका में प्रवासियों और आप्रवास नीति पर बहस छेड़ दी है. टेक्सास में हुई इस घटना में भारतीय नागरिक चंद्र नागमल्लैया की हत्या का आरोप क्यूबा के एक नागरिक योरडेनिस कोबोस-मार्टिनेज पर लगा है. जहां इस घटना के बाद से ही अमेरिकी सरकार ने इस पर अपनी राय रखी है और इसका दोष बाइडेन प्रशासन और उनकी नीतियों पर डाला है. वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ तौर पर कहा कि उनके शासन में अवैध अप्रवासी अपराधियों के प्रति नरमी नहीं बरती जाएगी.

यह मामला तब और भी ज्यादा चर्चा में आया जब अमेरिकी गृह विभाग (US Department of Homeland Security - DHS) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक बयान जारी किया. दरअसल इस बयान में विभाग की ओर से कहा गया कि यह घटना टाली जा सकती थी, अगर आरोपी कोबोस-मार्टिनेज को बाइडेन प्रशासन ने रिहा न किया होता. डीएचएस ने इस व्यक्ति को "आपराधिक अवैध एलियन" बताते हुए कहा कि बाइडेन प्रशासन की नीतियों के कारण ही वह अमेरिका में रह रहा था. इस घटना को एक उदाहरण के तौर पर पेश करते हुए डीएचएस ने बताया कि अब आपराधिक अवैध प्रवासियों को अमेरिका में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी, बल्कि उन्हें तीसरे देशों में भेजा जाएगा.

परिवार के सामने ही काट दिया था सिर

डीएचएस की पोस्ट में यह भी बताया गया कि आरोपी ने पीड़िता की पत्नी और बच्चे के सामने ही उसकी बेरहमी से हत्या कर दी और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया. पोस्ट में कहा गया, "इस जघन्य राक्षस ने एक आदमी का उसकी पत्नी और बच्चे के सामने सिर कलम कर दिया और उसके सिर को जमीन पर लात मारी. यॉर्डेनिस कोबोस-मार्टिनेज द्वारा एक मोटल में की गई पीड़ित की यह क्रूर, बर्बर हत्या पूरी तरह से रोकी जा सकती थी, अगर इस आपराधिक अवैध एलियन को बाइडेन प्रशासन द्वारा हमारे देश में नहीं छोड़ा गया होता, क्योंकि क्यूबा उसे वापस नहीं लेना चाहता था."

This vile monster beheaded a man in front of his wife and child and proceeded to kick the victims’ head on the ground. This gruesome, savage slaying of a victim at a motel by Yordanis Cobos-Martinez was completely preventable if this criminal illegal alien was not released into… https://t.co/4MalrdrT1J pic.twitter.com/ILSH2SzWZT — Homeland Security (@DHSgov) September 15, 2025

'अमेरिका में ऐसे अपराधियों को नहीं मिलेगी जगह'

डीएचएस की पोस्ट में यह भी स्पष्ट किया गया कि अब ऐसे "बर्बर अपराधियों" को अमेरिका में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी, बल्कि उन्हें युगांडा, दक्षिण सूडान या किसी अन्य तीसरे देश में भेजा जाएगा. इस बयान से साफ पता चलता है कि यह अमेरिकी गृह विभाग अब अवैध प्रवासियों के प्रति अपनी नीतियों को और कड़ा कर रहा है.

ट्रम्प ने भी बाइडेन प्रशासन को ठहराया जिम्मेदार

इससे ठीक एक दिन पहले, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भी इस मामले पर अपनी बात रखी. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि उन्हें टेक्सास के डलास में चंद्र नागमल्लैया की हत्या की खबर के बारे में पता चला है, जिन्हें एक "अवैध एलियन" ने बेरहमी से मार डाला था। ट्रम्प ने भी इस घटना के लिए सीधे तौर पर बाइडेन प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा कि आरोपी कोबोस-मार्टिनेज को पहले भी कई गंभीर अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया था, जिनमें बाल यौन शोषण भी शामिल था, लेकिन बाइडेन प्रशासन ने उसे रिहा कर दिया.

"नरमी का समय खत्म"

ट्रम्प ने अपनी पोस्ट में यह भी कहा, "मेरा वादा है कि मेरे शासनकाल में इन अवैध अप्रवासी अपराधियों के प्रति नरमी का समय खत्म हो चुका है." उन्होंने आश्वासन दिया कि इस अपराधी पर कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उस पर फर्स्ट डिग्री मर्डर का आरोप लगाया जाएगा. उन्होंने अपनी टीम के सदस्यों, जैसे कि होमलैंड सिक्योरिटी की सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम, अटॉर्नी जनरल पाम बोंडी और बॉर्डर जार टॉम होमन की भी सराहना की और कहा कि वे "अमेरिका को फिर से सुरक्षित बनाने" के लिए अच्छा काम कर रहे हैं. इस घटना ने एक बार फिर अमेरिका में राजनीतिक और सामाजिक बहस को गरमा दिया है.