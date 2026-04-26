ट्रंप पर हमले के पीछे है ईरान का हाथ? सामने आईं हिल्टन होटल में फायरिंग से जुड़ी अबतक की 10 चौंकाने वाली बातें

Trump Hilton Hotel Attack: अमेरिका में व्हाइट हाउस के पत्रकारों के साथ डिनर के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ. इस हमले में राष्ट्रपति की जान बाल-बाल बची है और आरोपी को भी पकड़ लिया गया है. ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आरोपी की कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं, जिसमें वह बिना शर्ट पहने जमीन पर लेटे और अपने हाथों को पीछे रखते हुए दिखाया गया है. चलिए जानते हैं हमले से जुड़ी अबतक की 10 बड़ी चौंकाने वाली बातें.

1- व्हाइट हाउस के करीब हमला

ट्रंप पर यह हमला वॉशिंगटन हिल्टन होटल में हुआ था. यह होटल व्हाइट हाउस के आसपास स्थिति है. हैरानी की बात ये है कि इसे अमेरिका के सबसे सुरक्षित इलाकों में से एक माना जाता है.

2- हथियारबंद हमलावर

इवेंट के दौरान धुआंधार फायरिंग करने वाले शख्स की पहचान 31 साल के थॉमस एलन के रूप में हुई है. वह कैलिफॉर्निया के टॉरेंस का रहने वाला है. उसने सिक्योरिटी चेकपॉइंट के पास अंधाधुंध फायरिंग की. वह वॉशिंगटन हिल्टन होटल में गेस्ट के तौर पर रुका था. उसके पास से हैंडगन, शॉटगन और चाकू बरामद हुआ.

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3- पढ़ा-लिखा हमलावर

एक और चौंकाने वाली बात ये है कि हमलावर कोई साधारण व्यक्ति या कोई बड़ा अपराधी नहीं बल्कि कैलटेक जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से पढ़कर निकला व्यक्ति है. उसने कैलटेक से कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री की है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उसका कोई पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं मिला है.

4- ट्रंप पर तीसरा बड़ा हमला

ट्रंप पर यह जानलेवा हमला पहली बार नहीं हुआ है. इससे पहले साल 2024 में पेनसिल्वेनिया और फ्लोरिडा में भी उन पर हमले किए जा चुके हैं. पेनसिल्वेनिया में एक रैली के दौरान 13 जुलाई 2024 को थॉमस मैथ्यू नाम के एक शख्स ने उनपर गोली चलाई थी, जबकि 15 सितंबर 2024 को फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच में गोल्फ खेलते वक्त एक शख्स उनपर हमला करने के लिए राइफल लेकर झाड़ी के पीछे छुपा था. सीक्रेट सर्विस के एजेंटों ने उसे पकड़ लिया था.

5- फिर दोहराया इतिहास

ट्रंप पर यह हमला उसी होटल के बाहर हुआ है, जहां साल 1981 में तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन पर गोली चली थी. रीगन पर भी हिल्टन होटल में ही हमला हुआ था. राष्ट्रपति रीगन होटल में अपना भाषण देकर आगे बढ़ रहे थे कि तभी किसी ने उनपर हमला किया.

6- ईरान कनेक्शन से जुड़ा संबंध

पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ट्रंप पर हुए इस हमले को ईरान से भी जोड़ा जा रहा है. हालांकि, इसको लेकर कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आया है. ट्रंप ने फिलहाल हमले को एक 'लोन वुल्फ अटैक' बताया है.

7- कैरोलिन लेविट का वायरल बयान

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने हमले से पहले 'फॉक्स न्यूज' को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप के भाषण का जिक्र करते हुए कहा था कि उनका भाषण बेहद मनोरंजक होने वाला है. इस दौरान उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा, 'शॉट्स विल बी फायर्ड' यानी गोलिया चलेंगी. भले ही उनका मतलब भाषण के दौरान ट्रंप की तीखी टिप्पणियों पर था, लेकिन बाद में लोग इसे हमले से जोड़ने लगे.

8- होटल में कई बड़े दिग्गज शामिल थे

वॉशिंगटन होटल में हमले के दौरान डिनर के लिए ट्रंप के साथ अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, फर्स्ट लेडी मिलेनिया ट्रंप, एरिका किर्क, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और FBI डायरेक्टर काश पटेल जैसे शक्तिशाली हस्तियां मौजूद थीं.

9- सीक्रेट सर्विस ने दिखाई फुर्ती

हिल्टन होटल में कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर के दौरान हुई फायरिंग में सीक्रेट सर्विस ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, फर्स्ट लेडी मिलेनिया ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को फुर्ती से बचाते हुए मंच से हटाया. इस दौरान ट्रंप को बचाते हुए एक अधिकारी को बुलेट लगी. हालांकि, बुलेटप्रूफ जैकेट के चलते उसकी जान बच गई.

10- पीएम मोदी ने की निंदा

वॉशिंगटन हिल्टन होटल पर हुए हमले को लेकर पीएम मोदी ने इसकी निंदा की. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है. इसके अलावा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने घटना पर हैरानी जताते हुए कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप समेत वहां मौजूद लोगों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है.