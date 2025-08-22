'बिना हमला किए युद्ध जीतना बेहद मुश्किल...', रूस-यूक्रेन शांति समझौते से पीछे हटे ट्रंप? यू-टर्न लेने की क्यों आ गई नौबत

Russia-Ukraine War: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार 21 अगस्त 2025 को यूक्रेन को रूस के खिलाफ जग लड़ने की अनुमति देने का संकेत दिया है. चौंकानी वाली बात है ये है कि ट्रंप का यह इशारा उनका दोनों देशों के बीच शांति समझौते के बिल्कुल विपरीत था. उन्होंने कहा,'किसी हमलावर देश पर हमला किए बिना युद्ध जीतना बेहद असंभव है, अगर असंभव नहीं है.'

'देश पर हमला किए बिना युद्ध जीतना...'

ट्रंप ने बिडेन की यूक्रेन को रूस के खिलाफ युद्ध लड़ने की अमुनित न देने को लेकर भी उनकी आलोचना की. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर वह उस वक्त राष्ट्रपति होते तो ये जंग नहीं होती.

अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ' पर ट्रंप ने कहा,' किसी आक्रमणकारी देश पर हमला किए बिना युद्ध जीतना बेहद कठिन है, अगर असंभव नहीं है. यह खेलों में एक महान टीम की तरह है, जिसका बचाव शानदार है, लेकिन उसे आक्रामक खेलने की अनुमति नहीं है. जीतने की कोई संभावना नहीं है. यूक्रेन और रूस के साथ भी ऐसा ही है. कुटिल और घोर अक्षम जो बिडेन यूक्रेन को वापस लड़ने नहीं देंगे केवल बचाव करने देंगे. यह कैसे काम किया? खैर यह एक ऐसा युद्ध है जो कभी नहीं होता अगर में राष्ट्रपति होता. जीरो चांस. आगे दिलचस्प समय है.'

यूक्रेन का रूस पर बड़ा हमला

ट्रंप का यह बयान तब आया है, जब रूस ने यूक्रेन पर एक महीने से भी ज्यादा समय में यूक्रेन पर सबसा बड़ा ड्रोन और मिसाइल हमला किया है. यह हमला अलास्का में ट्रंप और रूस की बैठक के कुछ ही दिन बाद किया गया है. 'CNN'के मुताबित इन हमलों और पूर्वी यूक्रेन में गोलाबारी में 9 नागरिक मारे गए हैं. बता दें कि ट्रंप और पुतिन की अलास्का बैठक विफल रही है. इस बैठक में युद्धविराम को लेकर कोई भी ठोस फैसला नहीं लिया गया.

यूक्रेन को मदद पहुंचाएगा रूस

ट्रंप ने यह भी वादा किया है कि अमेरिकी की ओर से यूक्रेन को किसी न किसी तरह सुरक्षा गारंटी में मदद मिलेगी, हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि इसमें अमेरिकी सैनिक शामिल होंगे या नहीं. वहीं अमेरिकी व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने इस संभावना से इंकार किया है. उन्होंने कहा,' राष्ट्रपति ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अमेरिकी सैनिक यूक्रेन में नहीं होंगे, लेकिन हम निश्चित रूप से समन्वय में मदद कर सकते हैं और संभावित रूप से अपने यूरोपीय सहयोगियों को सुरक्षा गारंटी के अन्य साधन भी प्रदान कर सकते हैं.' उन्होंने आगे कहा,' राष्ट्रपति समझते हैं कि स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा गारंटी बेहद महत्वपूर्ण है. उन्होंने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम को यूरोप में हमारे मित्रों के साथ समन्वय करने और यूक्रेन-रूस के साथ भी इन मामलों पर सहयोग और चर्चा जारी रखने का निर्देश दिया है.'

