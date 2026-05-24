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Hindi Newsदुनियाओवल ऑफिस में ईरान पर ऑनलाइन मीटिंग कर रहे थे ट्रंप, बाहर चलने लगी ताबड़तोड़ गोलियां! जान बचाकर भागे लोग

ओवल ऑफिस में 'ईरान' पर ऑनलाइन मीटिंग कर रहे थे ट्रंप, बाहर चलने लगी ताबड़तोड़ गोलियां! जान बचाकर भागे लोग

US White House Firing News: ईरान समस्या का हल निकालने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति व्हाइट हाउस के अपने ओवल ऑफिस में शनिवार देर रात मिडिल ईस्ट के बड़े नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे. तभी उनके आवास के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई. इस घटना से वहां हड़कंप मच गया. सभी को सुरक्षित क्षेत्र में भेजकर स्नाइपर्स ने बाहर मोर्चा संभाल लिया. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: May 24, 2026, 05:04 AM IST
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ओवल ऑफिस में 'ईरान' पर ऑनलाइन मीटिंग कर रहे थे ट्रंप, बाहर चलने लगी ताबड़तोड़ गोलियां! जान बचाकर भागे लोग

US White House Firing News in Hindi: अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सरकारी आवास व्हाइट हाउस के पास शनिवार देर रात भारी गोलीबारी की घटना हुई. पत्रकारों ने लगभग 20-30 राउंड गोली चलने की आवाज सुनी. सीक्रेट सर्विस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इलाके को सील कर दिया. घटना में एक व्यक्ति के मारे जाने की भी खबर है. एफबीआई के डायरेक्टर काश पटेल ने कहा कि एजेंसी की टीम सीक्रेट सर्विस की मदद के लिए मौके पर पहुंच गई है. उन्होंने आगे जानकारी देने का आश्वासन दिया. फिलहाल किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जांच तेजी से चल रही है.

व्हाइट हाउस के आसपास भारी सुरक्षा बल तैनात

फ्रेंच प्रेस एजेंसी (AFP) ने बताया कि व्हाइट हाउस के आसपास भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं. यूएस सीक्रेट सर्विस ने भी घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि 17th स्ट्रीट और पेनसिल्वेनिया एवेन्यू के पास गोलीबारी की रिपोर्ट मिली है. इस घटना से हड़कंप मच गया और व्हाइट हाउस परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई. वहां कवरेज के लिए पहुंचे मीडियार्मियों को अंदर शेल्टर में भेज दिया गया. 

'ईरान' समस्या पर बैठक कर रहे थे ट्रंप

यह घटना ऐसे वक्त में सामने आई, जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में मौजूद थे. वे अपने ओवल ऑफिस में मिडिल ईस्ट के अहम नेताओं के साथ ईरान समस्या का हल निकालने के लिए फोन पर चर्चा कर रहे थे. जैसे ही गोलीबारी की खबर फैली, तुरंत व्हाइट हाउस के पूरे परिसर को लॉकडाउन कर दिया गया. इसके साथ ही इमरजेंसी सेवाएं सक्रिय हो गईं और काउंटर-स्नाइपर्स ने अपनी पोजीशन ले ली. 

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घटना के प्रत्यक्षदर्शी पत्रकारों ने बताया कि वे उस वक्त व्हाइट हाउस नॉर्थ लॉन पर थे, तभी अचानक तेज गोलीबारी शुरू हो गई. उन्हें तुरंत प्रेस ब्रीफिंग रूम में शरण लेने को कहा गया. 

आसपास का इलाका पूरी तरह बंद, जांच शुरू

अभी तक किसी हमलावर की पहचान या मकसद की पुष्टि नहीं हुई है. सीक्रेट सर्विस और एफबीआई संयुक्त रूप से जांच कर रहे हैं. जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि क्या यह अकेला हमलावर था या कोई बड़ा साजिश का हिस्सा है.

फिलहाल व्हाइट हाउस के आसपास का इलाका पूरी तरह बंद है. आम नागरिकों को वहां जाने से रोका जा रहा है. यह घटना अमेरिकी राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था की मजबूती पर सवाल उठा रही है.अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की है. 

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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