चेतावनी के बावजूद ट्रंप ने की मनमानी? होर्मुज बंद होने का खतरा जानते हुए भी सिर्फ इन 5 लोगों ने लिया जंग करने का फैसला

Trump ignored warnings regarding the Strait of Hormuz crisis: मिडल-ईस्ट को दहला देने वाले ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. इस पूरे मिशन की प्लानिंग इतनी गोपनीयता से तैयार की गई थी कि अमेरिका के बड़े नेताओं को भी इसकी खबर तब लगी, जब बम धमाकों की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगीं. इस ऑपरेशन का रिमोट कंट्रोल केवल डोनाल्ड ट्रंप, जेडी वेंस, मार्को रुबियो, पीट हेगसेथ और जनरल केन के हाथों में था.

स्टेट डिपार्टमेंट ने भी अमेरिकियों को उस क्षेत्र से निकलने की सलाह बहुत देर से दी थी. तब तक कई फ्लाइट्स बंद हो चुकी थीं और हवाई क्षेत्र भी बंद कर दिया गया था. जिसके वजह से इसकी भारी कीमत वहां फंसे हजारों अमेरिकी नागरिकों को भी चुकानी पड़ रही है, जिन्हें सुरक्षित निकालने के लिए प्रशासन के पास कोई साफ योजना नहीं थी, न ही इस बात पर चर्चा हुई कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर दिया गया, तो दुनिया की ऊर्जा सप्लाई को कैसे बचाया जाएगा.

अमेरिका के लिए नया दलदल

अब सवाल ये उठता है कि इराक युद्ध की गलतियों से सबक लेने के बजाय, क्या ये 5 लोगों का फैसला अमेरिका के लिए नया दलदल साबित होगा. आइए आज हम डिटेल से ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की उस चूक के बारे में बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया को संकट में डाल दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर सवाल तो सभी के मन में था कि अगर ईरान इसे बंद कर देता है, तो उसे दोबारा खोलने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे. इस बारे में भी कोई ठोस योजना नहीं बनाई गई थी. जिन अधिकारियों के पास ऐसे सवाल उठाने का अधिकार था, उन्हें भी इस प्रक्रिया से दूर रखा गया था. प्रशासन का कहना था कि छोटा समूह इसलिए बनाया गया ताकि फैसले जल्दी लिए जा सकें और जानकारी लीक न हो पाए.

युद्ध के लिए तैयारी की जरूरत

हालांकि कई विशेषज्ञ मानते हैं कि तेज फैसले लेना और चीजों को खुफिया बनाए रखना अलग बात है. युद्ध जैसा बड़ा कदम उठाने के लिए बहुत तैयारी की जरूरत होती है. इराक युद्ध के समय कई विभागों ने महीनों तक प्लानिंग की थी, फिर भी सब कुछ वैसा नहीं हुआ जैसा सोचा गया था. वहीं ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बारे में कहा जा रहा है कि इसे बिना ज्यादा चर्चा के, सिर्फ कुछ ही लोगों ने मिलकर तय कर लिया.

ये भी पढ़ें: Drone Attack: 16 साल पहले ही इजरायल ने ईरान में बना लिए अंडरकवर ड्रोन अड्डे, बसिज फोर्स को बना रहा निशाना