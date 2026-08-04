ट्रंप की 'टैरिफ नीति' पर अपनों की ही स्ट्राइक, 25 राज्यों ने खोला मोर्चा; कोर्ट में सरकार के खिलाफ ठोका मुकदमा

Trump Import Tariffs Controversy: डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के वैश्विक टैरिफ नीति के खिलाफ अमेरिका के भीतर ही बड़ा कानूनी संग्राम छिड़ गया है. अमेरिका के 25 राज्यों के एक शक्तिशाली गठबंधन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन के खिलाफ 'यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड' में मुकदमा दायर किया है. राज्यों का सीधा आरोप है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने 60 व्यापारिक साझेदारों से आने वाले सामान पर मनमाने ढंग से 10% से 12.5% तक नया शुल्क लगाकर अपने संवैधानिक और कानूनी अधिकारों का सरासर दुरुपयोग किया है.
अदालत में दायर याचिका के अनुसार, जिन 60 अर्थव्यवस्थाओं पर यह नया शुल्क थोपा गया है, वे अमेरिका के कुल आयात का करीब 99.4% हिस्सा हैं. कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले राज्यों के समूह ने अदालत से गुहार लगाई है कि
1. नए लागू किए गए इन टैरिफ पर तुरंत रोक लगाई जाए.
2. राष्ट्रपति के इस कदम को गैर-कानूनी और असंवैधानिक घोषित किया जाए.
3. अमेरिकी प्रशासन को आदेश दिया जाए कि वह व्यापारियों और कंपनियों से वसूले गए पुराने ड्यूटी का पूरा पैसा रिफंड करे.
यह कानूनी विवाद असल में ट्रंप प्रशासन के उस पैंतरे से जुड़ा है, जिसके तहत उन्होंने फरवरी में सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किए गए पुराने टैरिफ सिस्टम को दोबारा लागू करने की कोशिश की है. राज्यों का कहना है कि फेडरल अधिकारियों ने 1974 के 'ट्रेड एक्ट के सेक्शन 301' और बंधुआ मजदूरी जैसे संवेदनशील मुद्दों का सिर्फ एक बहाना बनाया, ताकि वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दरकिनार कर लगभग वही वैश्विक ड्यूटी दोबारा थोप सकें.
न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल ने ट्रंप पर हमला बोलते हुए कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के गैर-कानूनी टैरिफ मेहनती परिवारों की जेब पर डाका डालने जैसा टैक्स है. इससे अमेरिका में किराने का सामान, घर की जरूरी चीजें, बिल्डिंग मटीरियल और रोजमर्रा के सामान बेहद महंगे हो गए हैं. न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा हारने के बाद भी प्रशासन बाज नहीं आ रहा और फिर से टैक्स का बोझ आम जनता और छोटे कारोबारियों पर डाल रहा है. ओरेगन के अटॉर्नी जनरल डैन रेफील्ड ने एक्स पर लिखा कि आज हम ट्रंप के गैर-कानूनी टैरिफ के खिलाफ अपना तीसरा केस कर रहे हैं. हम आम परिवारों और छोटे बिजनेस को बर्बादी से बचाने के लिए इस लड़ाई की अगुवाई कर रहे हैं.
बढ़ते कानूनी दबाव के बीच व्हाइट हाउस ने 25 राज्यों के गठबंधन की दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया है. व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने सफाई देते हुए कहा कि 'सेक्शन 301' के तहत लगाए गए टैरिफ राष्ट्रपति के पहले कार्यकाल से ही एक कानूनी रूप से टिकाऊ और प्रभावी हथियार साबित हुए हैं, और मौजूदा समय में भी यह कदम अमेरिका के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए बिल्कुल जायज है.
सोमवार को दायर हुए इस बड़े मुकदमे में अमेरिका के 25 प्रमुख राज्य एकजुट हैं. गठबंधन में शामिल राज्य-
1. न्यूयॉर्क
2. एरिजोना
3. कैलिफोर्निया
4. कोलोराडो
5. कनेक्टिकट
6. डेलावेयर
7.हवाई
8. इलिनोइस
9. केंटकी
10. मैसाचुसेट्स
11. मैरीलैंड
12. मेन
13. मिशिगन
14. मिनेसोटा
15. नेवादा
16. न्यू जर्सी
17. न्यू मैक्सिको
18. नॉर्थ कैरोलिना
19. ओरेगन
20. पेन्सिलवेनिया
21. रोड आइलैंड
22. वर्जीनिया
23. वरमोंट
24. वाशिंगटन
25. विस्कॉन्सिन
उल्लेखनीय है कि नए टैरिफ के खिलाफ यह दूसरा सबसे बड़ा कानूनी हमला है. इससे पहले अमेरिका के दर्जनों छोटे कारोबारियों के संघ ने भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. अदालत का यह फैसला केवल अमेरिका ही नहीं, बल्कि भारत समेत दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.