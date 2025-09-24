रूसी तेल खरीदकर भारत-चीन कर रहे यूक्रेन युद्ध की फंडिग, UNGA में ट्रंप ने लगाया आरोप
Advertisement
trendingNow12934283
Hindi Newsदुनिया

रूसी तेल खरीदकर भारत-चीन कर रहे यूक्रेन युद्ध की फंडिग, UNGA में ट्रंप ने लगाया आरोप

Trump UNGA Speech: ट्रंप की ये टिप्पणी यूक्रेन में युद्ध सहित विभिन्न संघर्षों पर केंद्रित वैश्विक चर्चाओं के बीच आई है. ये बयान उनके प्रशासन द्वारा भारत के रूसी तेल आयात पर शुल्क बढ़ाने के हालिया फैसले के बाद आया है. अमेरिका द्वारा लगाए गए अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क से भारतीय वस्तुओं पर कुल टैरिफ 50 प्रतिशत हो गया, जो फिलहाल दुनिया में सबसे ज्यादा है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Sep 24, 2025, 05:17 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रूसी तेल खरीदकर भारत-चीन कर रहे यूक्रेन युद्ध की फंडिग, UNGA में ट्रंप ने लगाया आरोप

Trump calls China, India 'primary funders' of Ukraine war: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 80वें सत्र में अपने संबोधन के दौरान चीन और भारत पर रूसी तेल की निरंतर खरीद के माध्यम से यूक्रेन युद्ध के प्रमुख फाइनेंसर होने का आरोप लगाया हैं ट्रंप ने UNGA की आम बहस में अपने एक घंटे से ज़्यादा लंबे भाषण में यूक्रेन में संघर्ष के वित्तपोषण में इन देशों की कथित भूमिका के बारे में बोलते हुए कहा, 'चीन और भारत रूसी तेल की निरंतर खरीद करके चल रहे युद्ध की आग को बुझाने में मददगार होने के बजाए जंग की आग को हर महीने भड़का रहे हैं.'

रूसी तेल का भूत ट्रंप का पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा?

ट्रंप की ये टिप्पणी यूक्रेन में युद्ध सहित विभिन्न संघर्षों पर केंद्रित वैश्विक चर्चाओं के बीच आई है. ये बयान उनके प्रशासन द्वारा भारत के रूसी तेल आयात पर शुल्क बढ़ाने के हालिया फैसले के बाद आया है. अमेरिका द्वारा लगाए गए अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क से भारतीय वस्तुओं पर कुल टैरिफ 50 प्रतिशत हो गया, जो फिलहाल दुनिया में सबसे ज्यादा है.

Add Zee News as a Preferred Source

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत को रूस से तेल खरीदने को कथित अमेरिकी हरी झंडी बाइडेन के कार्यकाल में दिखाई गई थी. भारत के लिए रूस से सस्ता तेल खरीदना एकदम चोखा यानी सच्चा सौदा था. दूसरी ओर अमेरिका, रूस को जंग के मैदान में फंसाए रखने के लिए यूक्रेन को फंड और हथियार बांटने में इतना मशगूल हो गया कि वो भूल गया कि जिस यूक्रेन को वो खैरात लुटा रहे हैं वो भारत से ही तेल खरीद रहा है. इसके बाद से ट्रंप बस एक सूत्रीय रट लगाए हैं कि चीन का तो पता नहीं लेकिन भारत रूस से तेल खरीदना बंद करके अमेरिका से तेल खरीदे जो भारत के लिए तकनीकि रूप से सही फैसला नहीं है, इसलिए भारत सधे हुए कदम उठा रहा है.

अमेरिका और भारत के बीच कई दौर की बातचीत

भारत और अमेरिका ने इससे पहले व्यापार समझौते के लिए वार्ता जारी है. बीते कुछ पिछले कुछ महीनों से, भारत और अमेरिका एक अंतरिम व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं. जुलाई में, राष्ट्रपति ट्रम्प ने भारतीय वस्तुओं पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की, जबकि एक अंतरिम भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की उम्मीद थी जिससे बढ़े हुए टैरिफ से बचा जा सकता था.

भारत अपने हितों पर आंच न आने देगा

कुछ दिनों बाद, उन्होंने भारत द्वारा रूसी तेल के निरंतर आयात का हवाला देते हुए, अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया, जिससे कुल टैरिफ 50 प्रतिशत हो गया. ये टैरिफ 27 अगस्त से लागू हो गए. भारत ने अपने कृषि और डेयरी क्षेत्रों को खोलने की अमेरिका की मांग पर आपत्ति जताई थी, जो महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्र हैं और भारत की एक बड़ी आबादी को आजीविका प्रदान करते हैं. इसी साल मार्च के महीने में भारत और अमेरिका ने एक न्यायसंगत, संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) पर बातचीत शुरू की थी, जिसका लक्ष्य अक्टूबर-नवंबर 2025 तक समझौते के पहले चरण को पूरा करना है.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

UNGADonald Trump

Trending news

'पुष्पा' को झुकाने वाला खुद किससे डरता है? एक CM को डराने वाली इमारत का DNA टेस्ट
Teranga Politics
'पुष्पा' को झुकाने वाला खुद किससे डरता है? एक CM को डराने वाली इमारत का DNA टेस्ट
पैगंबर के कथित अपमान पर आक्रोश तो हिंदू देवी के अपमान पर खामोशी क्यों?
DNA
पैगंबर के कथित अपमान पर आक्रोश तो हिंदू देवी के अपमान पर खामोशी क्यों?
शहर-शहर निकल रहे 'I LOVE मोहम्मद' के जुलूस, कहीं शक्ति प्रदर्शन की साजिश तो नहीं?
DNA
शहर-शहर निकल रहे 'I LOVE मोहम्मद' के जुलूस, कहीं शक्ति प्रदर्शन की साजिश तो नहीं?
जनता के पैसे से मूर्ति बनाने वाली सोच पर स्ट्राइक! SC बोला- नेताओं का सम्मान...
DNA Analysis
जनता के पैसे से मूर्ति बनाने वाली सोच पर स्ट्राइक! SC बोला- नेताओं का सम्मान...
कोलकाता में अचानक आई बारिश से डूब गया शहर, क्या बाकी शहरों में भी बरसेगा मॉनसून?
weather update
कोलकाता में अचानक आई बारिश से डूब गया शहर, क्या बाकी शहरों में भी बरसेगा मॉनसून?
बेंगलुरु में गड्ढों पर सियासत, शिवकुमार बोले- 'दिल्ली में PM आवास के पास भी गड्ढे'
Karnataka News in Hindi
बेंगलुरु में गड्ढों पर सियासत, शिवकुमार बोले- 'दिल्ली में PM आवास के पास भी गड्ढे'
7 मौत, 62 उड़ानें रद्द... कुछ घंटे की बारिश, लबालब हुआ जॉय सिटी
Kolkata rain
7 मौत, 62 उड़ानें रद्द... कुछ घंटे की बारिश, लबालब हुआ जॉय सिटी
घर से बुलाकर कांग्रेस नेता को पहनाई साड़ी, फिर BJP वर्कर्स... PM से जुड़ा है मामला?
Maharashtra
घर से बुलाकर कांग्रेस नेता को पहनाई साड़ी, फिर BJP वर्कर्स... PM से जुड़ा है मामला?
आखिरी समय में बेड से बांधकर रखना पड़ा... पुलिस इंस्पेक्टर के साथ जो हुआ, झकझोर देगा
ahmedabad news
आखिरी समय में बेड से बांधकर रखना पड़ा... पुलिस इंस्पेक्टर के साथ जो हुआ, झकझोर देगा
'यशस्विनी सबसे-ऊंची CRPF बाइक अभियान' में महिलाओं ने दिखाया डेयरडेविल्स का कौशल
Jammu and Kashmir
'यशस्विनी सबसे-ऊंची CRPF बाइक अभियान' में महिलाओं ने दिखाया डेयरडेविल्स का कौशल
;