रूसी तेल खरीदकर भारत-चीन कर रहे यूक्रेन युद्ध की फंडिग, UNGA में ट्रंप ने लगाया आरोप

Trump calls China, India 'primary funders' of Ukraine war: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 80वें सत्र में अपने संबोधन के दौरान चीन और भारत पर रूसी तेल की निरंतर खरीद के माध्यम से यूक्रेन युद्ध के प्रमुख फाइनेंसर होने का आरोप लगाया हैं ट्रंप ने UNGA की आम बहस में अपने एक घंटे से ज़्यादा लंबे भाषण में यूक्रेन में संघर्ष के वित्तपोषण में इन देशों की कथित भूमिका के बारे में बोलते हुए कहा, 'चीन और भारत रूसी तेल की निरंतर खरीद करके चल रहे युद्ध की आग को बुझाने में मददगार होने के बजाए जंग की आग को हर महीने भड़का रहे हैं.'

रूसी तेल का भूत ट्रंप का पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा?

ट्रंप की ये टिप्पणी यूक्रेन में युद्ध सहित विभिन्न संघर्षों पर केंद्रित वैश्विक चर्चाओं के बीच आई है. ये बयान उनके प्रशासन द्वारा भारत के रूसी तेल आयात पर शुल्क बढ़ाने के हालिया फैसले के बाद आया है. अमेरिका द्वारा लगाए गए अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क से भारतीय वस्तुओं पर कुल टैरिफ 50 प्रतिशत हो गया, जो फिलहाल दुनिया में सबसे ज्यादा है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत को रूस से तेल खरीदने को कथित अमेरिकी हरी झंडी बाइडेन के कार्यकाल में दिखाई गई थी. भारत के लिए रूस से सस्ता तेल खरीदना एकदम चोखा यानी सच्चा सौदा था. दूसरी ओर अमेरिका, रूस को जंग के मैदान में फंसाए रखने के लिए यूक्रेन को फंड और हथियार बांटने में इतना मशगूल हो गया कि वो भूल गया कि जिस यूक्रेन को वो खैरात लुटा रहे हैं वो भारत से ही तेल खरीद रहा है. इसके बाद से ट्रंप बस एक सूत्रीय रट लगाए हैं कि चीन का तो पता नहीं लेकिन भारत रूस से तेल खरीदना बंद करके अमेरिका से तेल खरीदे जो भारत के लिए तकनीकि रूप से सही फैसला नहीं है, इसलिए भारत सधे हुए कदम उठा रहा है.

अमेरिका और भारत के बीच कई दौर की बातचीत

भारत और अमेरिका ने इससे पहले व्यापार समझौते के लिए वार्ता जारी है. बीते कुछ पिछले कुछ महीनों से, भारत और अमेरिका एक अंतरिम व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं. जुलाई में, राष्ट्रपति ट्रम्प ने भारतीय वस्तुओं पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की, जबकि एक अंतरिम भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की उम्मीद थी जिससे बढ़े हुए टैरिफ से बचा जा सकता था.

भारत अपने हितों पर आंच न आने देगा

कुछ दिनों बाद, उन्होंने भारत द्वारा रूसी तेल के निरंतर आयात का हवाला देते हुए, अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया, जिससे कुल टैरिफ 50 प्रतिशत हो गया. ये टैरिफ 27 अगस्त से लागू हो गए. भारत ने अपने कृषि और डेयरी क्षेत्रों को खोलने की अमेरिका की मांग पर आपत्ति जताई थी, जो महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्र हैं और भारत की एक बड़ी आबादी को आजीविका प्रदान करते हैं. इसी साल मार्च के महीने में भारत और अमेरिका ने एक न्यायसंगत, संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) पर बातचीत शुरू की थी, जिसका लक्ष्य अक्टूबर-नवंबर 2025 तक समझौते के पहले चरण को पूरा करना है.