मादुरो को पकड़ा लेकिन वेनेजुएला में एक बूंद तेल का फायदा नहीं पाएगा अमेरिका? दुनिया की दिग्गज ऑयल कंपनी ने पीछे खींचे हाथ तो बौखला गए ट्रंप!

ExxonMobil out of Venezuela after CEO Oil meeting: वेनेजुएला इन दिनों पूरी दुनिया की सुर्खियों में है. अमेरिका ने पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सैन्य कार्रवाई के जरिए हटाकर अब इस देश के विशाल तेल भंडारों को अमेरिकी कंपनियों के हवाले करने की तैयारी में जुटे हैं. लेकिन मामला इतना आसान नहीं है. बड़ी-बड़ी अमेरिकी तेल कंपनियां अभी उत्साहित नहीं दिख रही हैं. 2000 के दशक में ह्यूगो शावेज के शासनकाल में वेनेजुएला सरकार ने कई विदेशी कंपनियों की संपत्तियाँ जब्त कर ली थीं. एक्सॉनमोबिल और कोंकोकोफिलिप्स जैसी कंपनियाँ वहां से निकल गईं और आज भी उन्हें अरबों डॉलर का मुआवजा मिलना बाकी है.मादुरो के हटने के बाद ट्रंप ने 9 जनवरी 2026 को व्हाइट हाउस में तेल कंपनियों के प्रमुखों की बैठक बुलाई. उन्होंने उनसे कम से कम 100 अरब डॉलर का निवेश करने, वेनेजुएला के पुराने तेल ढांचे को ठीक करने और भविष्य में अच्छा मुनाफा कमाने का आह्वान किया.

अमेरिकी तेल कंपनी एक्सॉनमोबिल ने निवेश करने से किया मना

ट्रंप ने वादा किया, "आपको पूरी सुरक्षा और सुरक्षा मिलेगी. अमेरिका सीधे डील करेगा, आपको वेनेजुएला सरकार से बात नहीं करनी पड़ेगी." मगर बैठक का माहौल ट्रंप की उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा. सबसे बड़ी अमेरिकी तेल कंपनी एक्सॉनमोबिल के सीईओ डैरेन वुड्स ने साफ कहा, "आज की स्थिति में वेनेजुएला अनइन्वेस्टेबल (निवेश के लायक नहीं) है." उन्होंने जोर देकर कहा कि कानूनी ढांचे में बड़े बदलाव, सुरक्षा की मजबूत गारंटी और पुरानी जब्ती वाली संपत्तियों के मसले सुलझने चाहिए, तभी कंपनी आगे बढ़ेगी.वुड्स ने याद दिलाया कि उनकी कंपनी की संपत्तियां वहां पहले दो बार जब्त हो चुकी हैं, तीसरी बार जोखिम उठाना आसान नहीं. ट्रंप को यह जवाब नागवार गुजरा. एयर फोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा, "मुझे एक्सॉन की यह प्रतिक्रिया पसंद नहीं आई. वे बहुत ज्यादा चालाकी कर रहे हैं."

ट्रंप ने दी धमकी

ट्रंप ने संकेत दिया कि अगर कंपनियां आगे नहीं आईं तो उन्हें वेनेजुएला से बाहर भी रखा जा सकता है. शेवरॉन और कोंकोकोफिलिप्स जैसी अन्य कंपनियां भी सतर्क रवैया अपनाए हुए हैं. वे बड़े सुधारों की मांग कर रही हैं जैसे कानून में बदलाव, सुरक्षा की गारंटी और पुराने बकायों का निपटारा. ट्रंप का दावा है कि अमेरिका सब संभाल लेगा, लेकिन कंपनियाँ दशकों तक चलने वाले निवेश की सोच रही हैं और जल्दबाजी से बचना चाहती हैं. वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं, लेकिन सालों की बदहाली और राजनीतिक अस्थिरता से उत्पादन बहुत गिर गया है. अगर अमेरिकी कंपनियाँ लौटती हैं तो वैश्विक तेल की कीमतें कम हो सकती हैं, लेकिन जोखिम भी बहुत बड़ा है. फिलहाल ट्रंप और एक्सॉनमोबिल के बीच तनाव साफ नजर आ रहा है. देखना यह है कि क्या आखिरकार कोई डील बन पाती है या नहीं.