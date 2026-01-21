Advertisement
Venezuela Maria Corina Machado gifts her Nobel Peace Prize to Trump: वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो ने जबसे अपना नोबेल शांति पुरस्कार ट्रंप को गिफ्ट किया है, तब से  अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रुख मचाडो को लेकर अचानक बदल गया है. ट्रंप इतने गदगद हुए हैं कि वे मचाडो को वेनेजुएला की सत्ता में किसी अहम भूमिका में देख सकते हैं. 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Jan 21, 2026, 09:26 AM IST
Trump Involving opposition leader Machado in Venezuela: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों बहुत गदगद हैं. हो भी क्यों न, जिस नोबेल को ट्रंप सालों से खुद पाना चाहते थे, अब उसी नोबेल को वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो, जिन्हें 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला था, उन्होंने वो पदक सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में थमा दिया है. तब से ट्रंप तो जैसे सपनों में जी रहे हैं. सालों से वो खुद को नोबेल का हकदार बता रहे थे, लेकिन कमिटी ने नहीं दिया. लेकिन अब गिफ्ट के तौर पर ही सही लेकिन ट्रंप को नोबेल जब मिला तो खुशी का ठिकाना नहीं है.

ट्रंप के बदले नोबेल के बाद सुर
यही ट्रंप पहले तो मचाडो पर तंज कसते थे कि वो वेनेजुएला में सम्मान नहीं पातीं, लेकिन नोबेल का गिफ्ट पाते ही अब ट्रंप के सुर पूरी तरह बदल गए. लगता है, नोबेल के गिफ्ट ने जादू कर दिया है. यह अलग बात है कि भले ही नोबेल कमिटी यह साफ कर चुकी हो कि पुरस्कार न तो साझा किया जा सकता है और न ही ट्रांसफर, लेकिन ट्रंप इस तोहफे से गदगद दिखे हैं. समझते हैं पूरी बात.

नोबेल गिफ्ट और बदला ट्रंप का मूड
पिछले हफ्ते वाइट हाउस में हुई मुलाकात के दौरान मचाडो ने ट्रंप को अपना नोबेल शांति पुरस्कार पदक भेंट किया. इसके बाद ओवल ऑफिस से सामने आई तस्वीरों ने दुनिया भर में हलचल मचा दी. तस्वीर में ट्रंप के हाथ में नोबेल पदक साफ नजर आ रहा था. ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इसे शेयर करते हुए लिखा कि यह “मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार” है.

मचाडो को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान
मंगलवार को ट्रंप ने कहा कि वह मचाडो को वेनेजुएला में किसी न किसी अहम भूमिका में शामिल करने पर विचार कर रहे हैं. ट्रंप बोले, “हम उनसे बातचीत कर रहे हैं और संभव है कि हम उन्हें किसी तरह से शामिल कर सकें. मुझे यह अच्छा लगेगा.” हालांकि ट्रंप ने यह साफ नहीं किया कि मचाडो को सत्ता में किस तरह की जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन इतना जरूर साफ हो गया है कि अब उनका नजरिया पहले जैसा नहीं रहा.

पहले उठाए थे सवाल, अब तारीफ
दिलचस्प बात यह है कि कुछ हफ्ते पहले तक ट्रंप मचाडो की लोकप्रियता और नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठा रहे थे. एक अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद, जिसमें वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किए जाने का दावा किया गया था, ट्रंप ने कहा था कि मचाडो जनता को एकजुट करने में नाकाम रही हैं. लेकिन अब नोबेल गिफ्ट के बाद उनके सुर पूरी तरह बदलते दिख रहे हैं.

वेनेजुएला को लेकर भी बदला रुख
ट्रंप ने वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज के साथ अमेरिकी सहयोग का जिक्र करते हुए कहा कि अब उन्हें इस देश से कोई दिक्कत नहीं है. उन्होंने कहा, “पहले मुझे वेनेजुएला के लिए बहुत बुरा लगता था, लेकिन अब मुझे यह देश अच्छा लग रहा है. वे हमारे साथ अच्छा काम कर रहे हैं.”

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 सालों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते आ रहे हैं. AI के जमाने में यूजर्स के...और पढ़ें

