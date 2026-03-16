दुश्मन से दोस्ती का हाथ? ट्रंप ने होर्मुज संकट के लिए चीन से मांगी मदद; जानिए क्या है पूरा प्लान

Naval Alliance for the Security of the Strait of Hormuz: अमेरिका स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों की सुरक्षा के लिए चीन, ब्रिटेन और जापान जैसे देशों के साथ मिलकर एक अंतरराष्ट्रीय गठबंधन बनाने की योजना बना रहा है. इस जरूरी समुद्री मार्ग पर हाल ही में हुए हमलों और तेल आपूर्ति रुकने के बाद ट्रंप ने कई देशों से अपने युद्धपोत भेजने की अपील की है.
Trending Photos
Naval Alliance for the Security of the Strait of Hormuz: मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है. इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि उन्होंने करीब सात देशों से अपने युद्धपोत भेजने की मांग की है. इन युद्धपोतों का मकसद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा करना होगा. यह समुद्री रास्ता दुनिया के सबसे अहम व्यापारिक मार्गों में से एक माना जाता है. लेकिन ईरान के साथ चल रहे युद्ध के कारण यहां हालात बेहद संवेदनशील हो गए हैं. इस तनाव का असर वैश्विक तेल बाजार पर भी पड़ रहा है. तेल की कीमतों में तेजी देखी जा रही है.
रविवार को पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि कई ऐसे देश हैं जो मिडिल ईस्ट के तेल पर काफी निर्भर हैं. इसलिए उन्हें खुद आगे आकर इस समुद्री मार्ग की सुरक्षा में भूमिका निभानी चाहिए. हालांकि ट्रंप ने उन देशों के नाम सार्वजनिक नहीं किए जिनसे अमेरिका बातचीत कर रहा है. उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका को इस रास्ते की उतनी जरूरत नहीं है. उनका कहना था कि अमेरिका के पास खुद तेल के कई स्रोत मौजूद हैं. लेकिन दुनिया के कई देशों के लिए यह रास्ता बेहद जरूरी है. इसलिए उन्हें भी सुरक्षा में भागीदारी करनी चाहिए.
ट्रंप ने ये बयान उस समय दिया जब वह फ्लोरिडा से वॉशिंगटन लौट रहे थे. वो एयर फोर्स वन विमान में सवार थे और पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे. इस दौरान उन्होंने कहा कि चीन अपनी जरूरत का लगभग 90 प्रतिशत तेल इसी समुद्री रास्ते से हासिल करता है. इसके मुकाबले अमेरिका को यहां से बहुत कम तेल मिलता है. जब उनसे पूछा गया कि क्या चीन इस प्रस्तावित गठबंधन में शामिल होगा, तो ट्रंप ने इस पर सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि अगर दूसरे देश भी इस मिशन में शामिल होते हैं तो अमेरिका उनके साथ मिलकर काम करेगा.
दूसरी ओर ईरान ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने एक इंटरव्यू में कहा कि कई देशों ने अपने जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने के लिए ईरान से संपर्क किया है. उन्होंने कहा कि इस बारे में अंतिम फैसला ईरान की सेना ही करेगी. अराघची ने ये भी बताया कि कुछ देशों के जहाजों को गुजरने की अनुमति दी गई है. हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि वे देश कौन-कौन से हैं. ईरान पहले ही साफ कर चुका है कि यह समुद्री रास्ता सभी देशों के लिए खुला है. लेकिन अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए स्थिति अलग हो सकती है.
ईरान ने अमेरिका से बातचीत को लेकर भी सख्त रुख अपनाया है. अराघची ने कहा कि फिलहाल ईरान को अमेरिका से बातचीत करने की कोई जरूरत नहीं लगती है. उनका आरोप है कि 28 फरवरी को इजरायल और अमेरिका ने मिलकर हमले शुरू किए थे. उसी के बाद यह युद्ध भड़क गया है. उस समय अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु प्रोग्राम को लेकर बातचीत चल रही थी. ईरान का कहना है कि पिछले साल हुए अमेरिकी और इजरायली हमलों के बाद उसके यूरेनियम का बड़ा हिस्सा मलबे में दब गया था. फिलहाल उसे वापस निकालने की कोई योजना नहीं है.
अमेरिका की अपील के बाद भी कई देश अभी सतर्क रुख अपनाए हुए हैं. अमेरिका के ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने कहा कि उन्होंने ट्रंप द्वारा बताए गए कुछ देशों से बातचीत की है. उनका मानना है कि चीन इस मामले में रचनात्मक भूमिका निभा सकता है. लेकिन अब तक किसी भी देश ने खुले तौर पर युद्धपोत भेजने का वादा नहीं किया है. कई देश पहले हालात को समझना चाहते हैं. वे सीधे तौर पर किसी सैन्य मिशन का हिस्सा बनने से बचते दिखाई दे रहे हैं.
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने भी इस मुद्दे पर ट्रंप से बातचीत की है. ब्रिटेन का कहना है कि वैश्विक व्यापार और समुद्री परिवहन के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का खुला रहना बेहद जरूरी है. स्टार्मर ने इस विषय पर कनाडा के प्रधानमंत्री से भी चर्चा की है. उधर चीन ने भी बयान जारी किया है. अमेरिका में चीन के दूतावास के प्रवक्ता लियू पेंगयू ने कहा कि दुनिया में ऊर्जा की आपूर्ति सुचारु बनाए रखना सभी देशों की जिम्मेदारी है. चीन ने यह भी कहा कि वह तनाव कम करने के लिए अन्य देशों के साथ बातचीत जारी रखेगा.
दक्षिण कोरिया ने भी ट्रंप की अपील पर प्रतिक्रिया दी है. वहां के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह इस मुद्दे पर अमेरिका के साथ मिलकर स्थिति का आकलन करेगा. इसी बीच उम्मीद जताई जा रही है कि इस सप्ताह ट्रंप जापान के प्रधानमंत्री साने ताकाइची से भी इस विषय पर बात कर सकती हैं. दोनों नेताओं की मुलाकात व्हाइट हाउस में होने वाली है. फ्रांस ने पहले ही कहा है कि वह यूरोप, भारत और एशिया के कुछ देशों के साथ मिलकर जहाजों की सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय मिशन की संभावना पर काम कर रहा है. लेकिन फ्रांस का कहना है कि ऐसा कदम तभी उठाया जाएगा जब युद्ध का तनाव थोड़ा कम हो जाएगा.
इस बीच जर्मनी ने साफ कर दिया है कि वो इस संघर्ष में सक्रिय भूमिका निभाने के पक्ष में नहीं है. जर्मनी के विदेश मंत्री योहान वेडेफुल ने कहा कि फिलहाल जर्मनी इस युद्ध का हिस्सा बनने की योजना नहीं बना रहा है.
ये भी पढ़ें: चेतावनी के बावजूद ट्रंप ने की मनमानी? होर्मुज बंद होने का खतरा जानते हुए भी सिर्फ इन 5 लोगों ने लिया जंग करने का फैसला