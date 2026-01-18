Advertisement
trendingNow13078871
Hindi Newsदुनियाटैरिफ और ट्रेड डील की टेंशन के बीच ट्रंप को पड़ गई पीएम मोदी की जरूरत, वजह है गंभीर; भेजा न्योता

टैरिफ और ट्रेड डील की टेंशन के बीच ट्रंप को पड़ गई पीएम मोदी की जरूरत, वजह है गंभीर; भेजा न्योता

Trump Invites India: भले ही भारत और अमेरिका के बीच सालभर से खुला ट्रेड वॉर चल रहा है, इसके बावजूद ट्रंप, पीएम मोदी को अपना सच्चा दोस्त बताते आए हैं, टैरिफ पर टैरिफ की धमकियों के बीच व्हाइट हाउस ने पीएम मोदी को न्योता भेजा है. 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Jan 18, 2026, 11:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

टैरिफ और ट्रेड डील की टेंशन के बीच ट्रंप को पड़ गई पीएम मोदी की जरूरत, वजह है गंभीर; भेजा न्योता

Gaza Board Of Peace: भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ और ट्रेड डील को लेकर सालभर से जारी तनाव के बीच एक गंभीर मसले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को पीएम मोदी की जरूरत महसूस हुई तो उन्होंने भारत को न्योता भेजकर इनवाइट किया है. व्हाइट हाउस से आ रही खबरों के मुताबिक ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में शांति के लिए अपने गाजा पीस बोर्ड में शामिल होने के लिए भारत को न्योता भेजा है. जिसका मकसद युद्ध के बाद गाजा में नई सरकार और पुनर्निमाण के कामकाज की देखभाल करना है.

क्या है पीस बोर्ड

व्हाइट हाउस से मिली जानकारी के मुताबिक गाजा पीस बोर्ड की कमान खुद ट्रंप संभालेंगे. वो बोर्ड के चेयरमैन होंगे. इसके साथ फिलिस्तीनी लोगों की एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी, जो युद्ध से तबाह इलाके की शासन व्यवस्था चलाएगी. इस कमेटी में तकनीकि क्षेत्र के जानकारों को शामिल  किया जाएगा. इसके साथ ही एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड का गठन होगा, जो सरकार के सलाहकार की भूमिका में काम करेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

पाकिस्तान भी शामिल

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने कहा है कि उसे भी गाजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का न्योता मिला है. दूसरी ओर ट्रंप को भारत की जरूरत इसलिए महसूस हो रही थी क्योंकि इजरायल और फिलिस्तीन दोनों देशों से नई दिल्ली के अच्छे रिश्ते हैं. दोनों देश भारत की बात सुनते और मानते हैं. दोनों के साथ भारत के ऐतिहासिक रिश्तों को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने न्योता भेजा है. गौरतलब है कि इजरायल के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी है तो उसने फिलिस्तीन को लगातार कई दशकों से मानवीय मदद भेजी है.

बोर्ड का दायरा बढ़ा

आपको बताते चलें कि 15 जनवरी को गाजा के लिए ट्रंप के बीस सूत्रीय कार्यक्रम को दुनियाभर के सैन्य झगड़ों को सुलझाने के लिए एक बड़े सिस्टम के तौर पर देखा जा रहा था. अब इसका विस्तार वेनेजुएला और यूक्रेन तक होने की खबरें आ रही हैं.

60 देशों को गया न्योता

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, बोर्ड में शामिल होने के लिए 60 देशों को न्योता गया था लेकिन कुछ देशों को छोड़कर बहुत से देशों ने इसे लेकर सार्वजनिक बयान देने से कन्नी काटने में भलाई समझी. इसकी वजह ये परसेप्शन था कि इससे संयुक्त राष्ट्र के काम पर असर पड़ेगा और उसकी प्रासंगिकता ही खतरे में पड़ सकती है. 

ये भी पढ़ें-  'ड्रैगन' से बड़े 'भू-माफिया' बन रहे ट्रंप? गाजा की आड़ में यूक्रेन तक करने जा रहे हैं खेला!

नेतन्याहू नाराज!

हालांकि11 सदस्यों वाले गाजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड में तुर्की के विदेश मंत्री हकन फिदान, UN मिडिल ईस्ट पीस कोऑर्डिनेटर सिग्रिड काग, यूएई के इंटरनेशनल कोऑपरेशन मिनिस्टर रीम अल-हाशिमी, इजरायली-साइप्रस के अरबपति याकिर गबे और कतर और यूएई के अफसर शामिल होंगे.

इस घटनाक्रम को लेकर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कुछ नाराज लग रहे हैं. दरअसल नेतन्याहू के प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि इस बोर्ड की प्रॉपर बनावट की जानकारी इजराइल के साथ साझा नहीं की गई. बोर्ड में तुर्की और कतर भी है जिसके इजरायल से काफी तनावपूर्ण  रिश्ते हैं. इसलिए नेतन्याहू भले ही अंदर से नाराज हों, लेकिन ट्रंप के मूड को भांपते हुए सधी बयानबाजी कर रहे हैं.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

TAGS

Trumpmodi

Trending news

ईरान पर हमला क्यों टाल गए ट्रंप? डर गए या वाकई पिघल गया अमेरिकी राष्ट्रपति का दिल
Iran US Tension News in Hindi
ईरान पर हमला क्यों टाल गए ट्रंप? डर गए या वाकई पिघल गया अमेरिकी राष्ट्रपति का दिल
क्या वकील अपने क्लाइंट की ओर से RTI दायर कर सकते हैं? CIC का बड़ा फैसला, खींची दी...
CIC
क्या वकील अपने क्लाइंट की ओर से RTI दायर कर सकते हैं? CIC का बड़ा फैसला, खींची दी...
जम्मू: रेलवे स्टेशन पर हमला हुआ तो कैसे होगी सुरक्षा? सेना और सुरक्षाबलों ने बताया
Kathua
जम्मू: रेलवे स्टेशन पर हमला हुआ तो कैसे होगी सुरक्षा? सेना और सुरक्षाबलों ने बताया
उत्तर भारत में बदलने वाला है मौसम! दिल्ली-यूपी समेत इन राज्यों में बारिश का अलर्ट
weather update
उत्तर भारत में बदलने वाला है मौसम! दिल्ली-यूपी समेत इन राज्यों में बारिश का अलर्ट
क्या दंगारोपी उमर खालिद को जमानत मिलनी चाहिए? जस्टिस चंद्रचूड़ ने दिया ऐसा जवाब...
cji dy chandrachud
क्या दंगारोपी उमर खालिद को जमानत मिलनी चाहिए? जस्टिस चंद्रचूड़ ने दिया ऐसा जवाब...
गणतंत्र दिवस का इनविटेशन है बेहद खास, राष्ट्रपति मुर्मू ने शेयर किया वीडियो
Republic Day 2026
गणतंत्र दिवस का इनविटेशन है बेहद खास, राष्ट्रपति मुर्मू ने शेयर किया वीडियो
नागास्त्र ड्रोन से पिनाका मिसाइल तक, भारत के स्वदेशी हथियार बने दुश्मनों के लिए काल
defence minister rajnath singh
नागास्त्र ड्रोन से पिनाका मिसाइल तक, भारत के स्वदेशी हथियार बने दुश्मनों के लिए काल
'2027 में AAP गुजरात में सत्ता परिवर्तन करेगी', रैली में अरविंद केजरीवाल का दावा
Arvind Kejriwal
'2027 में AAP गुजरात में सत्ता परिवर्तन करेगी', रैली में अरविंद केजरीवाल का दावा
सऊदी से बिगड़े रिश्तों के बीच भारत आ रहे UAE राष्ट्रपति, लेंगे पोत पर हमले का बदला
India UAE News in Hindi
सऊदी से बिगड़े रिश्तों के बीच भारत आ रहे UAE राष्ट्रपति, लेंगे पोत पर हमले का बदला
'पाकिस्तानी एजेंट के सामने नहीं झुकेगा असमिया', कांग्रेस नेता गोगई पर बरसे CM सरमा
Assam
'पाकिस्तानी एजेंट के सामने नहीं झुकेगा असमिया', कांग्रेस नेता गोगई पर बरसे CM सरमा