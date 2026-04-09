ट्रंप ने ईरान की 10 मांगों को ‘कूड़ेदान’ में फेंक दिया, व्हाइट हाउस बयान से मची हलचल

अमेरिका की ओर से आया शांति का संदेश अभी ठीक से गूंज भी नहीं पाया था कि उसी दिन शाम तक उसकी धार कमजोर पड़ने लगी. हालात तेजी से बदल रहे थे. लेबनान पर इजरायल के हमलों के बाद मिडिल ईस्ट का तनाव एक बार फिर भड़क उठा. इसी बीच ईरान ने पहले तो होर्मुज स्ट्रेट को खोलने का संकेत दिया, लेकिन कुछ ही घंटों में अपना रुख बदलते हुए उसे बंद करने का ऐलान कर दिया. यह फैसला सिर्फ एक रणनीतिक कदम नहीं था, बल्कि एक सख्त संदेश भी था, खासतौर पर अमेरिका के लिए. ईरान ने साफ शब्दों में कह दिया कि अब अमेरिका को तय करना होगा कि वह सच में युद्धविराम चाहता है या फिर इजरायल के जरिए इस टकराव को और बढ़ाना चाहता है. इस बयान ने पूरे घटनाक्रम को और संवेदनशील बना दिया.

उधर, इजरायल के साथ बढ़ती नजदीकियों और मौजूदा हालात को संभालने के तरीके को लेकर अमेरिका के भीतर भी सवाल उठने लगे हैं. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों और फैसलों पर आलोचना तेज होती जा रही है, जिससे घरेलू राजनीतिक दबाव भी बढ़ रहा है. कुल मिलाकर, शांति की उम्मीदों के बीच एक बार फिर तनाव गहरा गया है और अब सबकी नजरें अमेरिका के अगले कदम पर टिकी हैं.

ट्रंप मानसिक रूप से राष्ट्रपति पद के लिए अनफिट

अमेरिका की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है. इस बार निशाने पर हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप. डेमोक्रेटिक सीनेटर क्रिस मर्फी ने ट्रंप पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए 'मानसिक रूप से अनफिट' तक करार दे दिया. इतना ही नहीं, उन्होंने ट्रंप को पद से हटाने के लिए हर संभव कदम उठाने की अपील भी कर दी. दरअसल, यह पूरा विवाद ईरान की ओर से भेजे गए एक 10 सूत्रीय प्रस्ताव को लेकर खड़ा हुआ है. मर्फी ने एक दिन पहले इस प्रस्ताव को ट्रंप की 'सरेंडर पॉलिसी' बताते हुए उनकी कड़ी आलोचना की थी. उनके इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया.

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व्हाइट हाउस ने ईरान की मांगों पर क्या प्रतिक्रिया दी?

हालांकि, अब इस मुद्दे पर व्हाइट हाउस की ओर से सफाई सामने आई है. प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने मर्फी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ट्रंप ने ईरान के प्रस्ताव को पूरी तरह नकार दिया है. उन्होंने दावा किया कि यह प्रस्ताव 'कूड़ेदान में फेंक दिया गया' और इसे स्वीकार करने का कोई सवाल ही नहीं है. लेविट ने यह भी बताया कि ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को खोलने पर सहमति जताई है, जो वैश्विक व्यापार के लिहाज से बेहद अहम माना जाता है. उनके मुताबिक, ईरान की ओर से जो प्रस्ताव आया है, उसे केवल बातचीत के एक व्यवहारिक आधार के रूप में देखा जा रहा है, न कि किसी तरह की सहमति के तौर पर. इस पूरे घटनाक्रम ने अमेरिका की सियासत में एक नई बहस छेड़ दी है,जहां एक तरफ ट्रंप की नीतियों पर सवाल उठ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर व्हाइट हाउस उन्हें पूरी तरह खारिज करने में जुटा है.

केवल ईरानी मांगों पर आधारित शर्तों को नहीं मानेंगे ट्रंप

व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने बताया कि ईरान का यह प्रस्ताव इतना अव्यवहारिक था कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी बातचीत टीम ने इसे पूरी तरह खारिज कर दिया. लेविट ने कहा कि इस प्रस्ताव पर विचार करने की भी जरूरत नहीं समझी गई और इसे सीधे तौर पर नकार दिया गया. साथ ही उन्होंने मीडिया से अपील की कि वे ऐसी किसी भी जानकारी को आगे न बढ़ाएं, जिसका तथ्यों से कोई संबंध नहीं है. उन्होंने यह भी साफ किया कि राष्ट्रपति ट्रंप किसी भी ऐसी शर्तों को स्वीकार नहीं करेंगे, जो केवल ईरान की मांगों पर आधारित हों. लेविट ने देशवासियों को भरोसा दिलाया कि अगर कोई समझौता होता है, तो वह पूरी तरह से अमेरिका के हितों को ध्यान में रखकर ही किया जाएगा.

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