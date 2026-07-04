'हम अच्छे हैं, इसलिए एक दिन की मोहलत दे दी', ईरान में खामेनेई के मातम के बीच ट्रंप ने कसा बड़ा तंज

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को ईरान को लेकर एक बार फिर तीखा बयान दिया. अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ के अवसर पर माउंट रशमोर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान को 'एक दिन की राहत' केवल इसलिए दी क्योंकि 'हम अच्छे लोग हैं.' इसके पहले 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई अपने कुछ विश्वासपात्रों के साथ मारे गए थे.
अपने संबोधन में ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कड़ी सैन्य कार्रवाई की, जिसके बाद तेहरान समझौते की कोशिशों में जुट गया है. उन्होंने कहा, 'हमने युद्ध में ईरान की कमर तोड़ दी है. अब उनके पास हमसे समझौता करने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा है और अब वे हमारे साथ समझौता करने के लिए बेताब हैं. हमने उन्हें अंतिम संस्कार के लिए एक हफ्ते का समय दिया, क्योंकि हम इंसानियत समझते हैं.'
ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है जब ईरान में सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन होने की खबरें सामने आई हैं. रिपोर्टों के अनुसार, तेहरान स्थित ग्रैंड मोसल्ला में अंतिम दर्शन की व्यवस्था की गई, जहां बड़ी संख्या में लोग श्रद्धांजलि देने पहुंचे. स्थानीय रिपोर्टों के मुताबिक, राजधानी तेहरान की कई प्रमुख सड़कों पर यातायात रोक दिया गया और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए. शोक समारोह के चलते सामान्य जनजीवन भी प्रभावित बताया गया है.
बताया जा रहा है कि अंतिम यात्रा के दौरान लाखों लोगों के जुटने की संभावना जताई गई है. प्रशासन ने सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन को देखते हुए कई इलाकों में विशेष इंतजाम किए हैं. वहीं, पार्थिव शरीर को ईरान के अन्य शहरों के साथ पड़ोसी इराक ले जाने की भी तैयारी की गई है. हालांकि, ट्रंप के दावों और ईरान की ओर से जारी आधिकारिक जानकारी के बीच कई बिंदुओं पर स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है. ऐसे मामलों में संबंधित देशों के आधिकारिक बयानों और विश्वसनीय अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से जानकारी की पुष्टि करना महत्वपूर्ण होता है.