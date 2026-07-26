Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /ओमान वार्ता फेल हुई तो तबाही तय! ट्रंप की हिटलिस्ट में ईरान के 5 सबसे सीक्रेट न्यूक्लियर ठिकाने

ओमान वार्ता फेल हुई तो तबाही तय! ट्रंप की हिटलिस्ट में ईरान के 5 सबसे सीक्रेट न्यूक्लियर ठिकाने

Donald Trump: ओमान में अमेरिका-ईरान कूटनीतिक वार्ता विफल होने पर ट्रंप प्रशासन ईरान के परमाणु ढांचे को तबाह कर सकता है. अमेरिकी हिटलिस्ट में 'पिकैक्स माउंटेन' समेत 5 गुप्त ठिकाने शामिल हैं. जानकारों के मुताबिक, ईरान के नए परमाणु पुनर्निर्माण की कोशिशें अमेरिका को फिर बड़े हमले के लिए उकसा सकती हैं.

Written ByShashank Shekhar Mishra
Published: Jul 26, 2026, 07:00 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 07:00 AM IST
ओमान वार्ता फेल हुई तो तबाही तय! ट्रंप की हिटलिस्ट में ईरान के 5 सबसे सीक्रेट न्यूक्लियर ठिकाने
Image Credit: Iran Nuclear Targets

About the Author

Shashank Shekhar Mishra

Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करने का अनुभव है. राजनीति, रक्षा और आटोमोबाइल्स की खबरों में विशेष रूचि के साथ खोजी पत्रकारिता और स्टिंग ऑपरेशन का भी अनुभव है. ज़ी न्यूज में देश-दुनिया की खबरों को लिखने के साथ रियल टाइम डेस्क पर कार्य कर रहे है. शशांक ने इन 5 वर्षों के पत्रकारिता के कैरियर के दौरान टेलीविजन और डिजिटल मीडिया में कार्य करने का अनुभव हासिल किया है. ज़ी न्यूज बतौर सब एडिटर जुड़ने से पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण न्यू मीडिया, इनशार्ट्स, जी हिंदुस्तान और न्यूज हेल्पलाइन में सब एडिटर, रिपोर्टर और असिस्टेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुके हैं. पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो लखनऊ विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन से पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन एंड टीवी जर्नलिज्म किया हैं. शशांक को जिम जाना, एडवेंचर एक्टिविटी करना और नई तकनीक को जानना और समझना बेहद पसंद है. इसके अलावा शशांक को ड्राइव करना और अध्यात्म में भी काफी रुचि हैं. शशांक शेखर मिश्रा उत्तर प्रदेश की राजधानी और नवाबों के शहर के रूप में फेमस लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सावधान! चमोली, बागेश्वर-रुद्रप्रयाग में 'अति भारी' बारिश की चेतावनी, भूस्खलन का खतरा
Uttarakhand Monsoon37 min ago
2
weather update38 min ago
3
Ramayan Trailer Leaked45 min ago
4
CUH Admission 202648 min ago
5
Rashifal56 min ago