तेल भी लेंगे, कब्जा भी करेंगे और यूरेनियम... ट्रंप ने ईरान को फिर दी धमकी; मिडिल ईस्ट में बढ़ी टेंशन

Trump Interview On Iran: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक हालिया इंटरव्यू में ईरान को लेकर बेहद सख्त बयान दिए हैं. फाइनेंशियल टाइम्स से बातचीत में ट्रंप ने खुलकर कहा कि उनकी सबसे पसंदीदा चीज ईरान का तेल लेना है. इस बयान ने न सिर्फ भू-राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है, बल्कि मध्य पूर्व में पहले से जारी तनाव को और बढ़ा दिया है. ट्रंप ने ईरान के तेल संसाधनों पर कब्जा करने की तुलना वेनेज़ुएला में अमेरिकी दखल से की और संकेत दिया कि अमेरिका इस तरह के नियंत्रण को अनिश्चित काल तक बनाए रख सकता है.

ट्रंप ने दिए खार्ग द्वीप पर कब्जे के संकेत

ईरान के प्रमुख तेल निर्यात केंद्र खार्ग द्वीप को लेकर ट्रंप ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि उनके पास कोई प्रभावी सुरक्षा है, हम इसे बहुत आसानी से ले सकते हैं. बता दें कि खार्ग द्वीप ईरान के कुल तेल निर्यात का लगभग 90% हिस्सा संभालता है, ऐसे में इस पर किसी भी तरह का सैन्य कदम वैश्विक ऊर्जा बाजार को सीधे प्रभावित कर सकता है. ट्रंप ने यह भी माना कि इस तरह की कार्रवाई का मतलब होगा कि अमेरिकी सैनिकों को वहां कुछ समय तक रहना पड़ेगा.

ईरान से यूरेनियम निकालना चाहता है US

रिपोर्ट्स के अनुसार, ट्रंप प्रशासन ईरान से लगभग 1000 पाउंड यूरेनियम निकालने के लिए एक संभावित सैन्य अभियान पर भी विचार कर रहा है. यह ऑपरेशन बेहद जटिल और जोखिम भरा माना जा रहा है, जिसमें अमेरिकी सैनिकों को कई दिनों तक ईरान के भीतर तैनात रहना पड़ सकता है. हालांकि, अभी इस पर अंतिम फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इस विकल्प पर गंभीरता से विचार चल रहा है. इसका उद्देश्य ईरान को भविष्य में परमाणु हथियार विकसित करने से रोकना बताया जा रहा है.

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होर्मुज स्ट्रेट गुजरेंगे पाकिस्तानी टैंकर: ट्रंप

ट्रंप ने इंटरव्यू में एक और चौंकाने वाला दावा किया. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के झंडे वाले तेल टैंकरों की संख्या होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने के लिए 10 से बढ़ाकर 20 कर दी गई है. उन्होंने इसका श्रेय ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघर गालिबफ को देते हुए कहा कि वही हैं जिन्होंने मेरे लिए जहाजों को मंजूरी दी. यह बयान दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि एक ओर ट्रंप ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कूटनीतिक बैक चैनल के जरिए सहयोग का संकेत भी दे रहे हैं.

ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बातचीत जारी है, जिसमें पाकिस्तानी दूतों की भूमिका भी शामिल है. उन्होंने दावा किया कि बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है और ईरान में नेतृत्व परिवर्तन के बाद नए लोग बातचीत कर रहे हैं. हालांकि, उन्होंने आलोचकों को बेवकूफ लोग बताते हुए अपने रुख का बचाव किया और कहा कि उनकी रणनीति अमेरिका के हितों को सुरक्षित करने के लिए जरूरी है. विश्लेषकों के अनुसार, ट्रंप का यह दोहरा रुख एक ओर बातचीत और दूसरी ओर सैन्य धमकी मध्य पूर्व में अनिश्चितता को और बढ़ा सकता है.

अमेरिका कर रहा सैन्य ऑपरेशन की तैयारी

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिकी रक्षा विभाग पहले ही क्षेत्र में बड़ी सैन्य तैनाती की तैयारी कर चुका है. लगभग 10000 सैनिकों को संभावित ऑपरेशन के लिए तैयार रखा गया है. इसमें 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के सैनिक भी शामिल हैं. करीब 3500 सैनिक पहले ही क्षेत्र में पहुंच चुके हैं, जबकि 2000 से अधिक मरीन तैनाती के रास्ते में बताए जा रहे हैं. इन जवानों की तैनाती ये संकेत देता है कि अमेरिका किसी बड़े सैन्य अभियान के विकल्प को खुला रखे हुए है.

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इस बीच, सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि खार्ग द्वीप या ईरान के अन्य रणनीतिक ठिकानों पर हमला बेहद जोखिम भरा होगा. इससे न केवल अमेरिकी सैनिकों के हताहत होने की आशंका बढ़ेगी, बल्कि संघर्ष लंबा खिंच सकता है. इसके अलावा, होर्मुज स्ट्रेट और अन्य समुद्री मार्गों पर असर पड़ने से वैश्विक तेल आपूर्ति बाधित हो सकती है, जिससे तेल की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है.