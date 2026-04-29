ईरान युद्ध पर ट्रंप को किया जा रहा मिसलीड? क्या वेंस और रक्षामंत्री के बीच ठन गई!

वॉशिंगटन के सत्ता गलियारों में इन दिनों एक ऐसी बहस चल रही है, जो जितनी दिलचस्प है, उतनी ही असहज भी है. मामला सिर्फ ईरान के साथ चल रहे टकराव का नहीं है, बल्कि इस बात का है कि उस टकराव की असली तस्वीर आखिर है क्या? और क्या वह तस्वीर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक पूरी ईमानदारी से पहुंच भी रही है या नहीं. अंदरखाने जो चर्चा है, उसमें उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की बेचैनी साफ झलकती है. करीब दो महीने से ज्यादा वक्त से जारी इस संघर्ष को लेकर उन्हें शक है कि कहीं पेंटागन हालात को जरूरत से ज्यादा आसान तो नहीं दिखा रहा.

आधिकारिक ब्रीफिंग्स में बार-बार यही कहा जा रहा है कि ईरान की सैन्य क्षमता को बड़ा झटका दिया जा चुका है. उसकी वायुसेना, नौसेना और रक्षा ढांचा कमजोर पड़ चुका है और अमेरिका के पास हथियारों की कोई कमी नहीं है. ये दावे खास तौर पर रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के प्रमुख डैन केन की तरफ से लगातार दोहराए जा रहे हैं. लेकिन बंद दरवाजों के पीछे जो सवाल उठ रहे हैं, वे कुछ और ही कहानी कहते हैं.

क्या युद्ध की पूरी सच्चाई ट्रंप को बताई जा रही है?

सूत्रों के मुताबिक इस युद्ध को लेकर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस खुलकर किसी पर उंगली नहीं उठा रहे, लेकिन वह लगातार एक ही बात पर लौटते हैं, क्या राष्ट्रपति को पूरी सच्चाई बताई जा रही है? खास चिंता इस बात को लेकर है कि कहीं अमेरिका का मिसाइल स्टॉक उम्मीद से ज्यादा तेजी से खत्म तो नहीं हो रहा. यह सवाल इसलिए भी अहम है, क्योंकि लंबे संघर्ष में संसाधन ही सबसे बड़ा फैक्टर बन जाते हैं.

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जेडी वेंस पीट हेगसेथ के लिए मंच पर कुछ तो पीठ पीछे...

दिलचस्प बात यह है कि सार्वजनिक मंचों पर वेंस का लहजा बिल्कुल अलग होता है. वे पीट हेगसेथ की तारीफ करते नजर आते हैं, कहते हैं कि वे अपना काम ठीक से कर रहे हैं. लेकिन निजी बातचीत में वही वेंस रणनीति, संसाधनों और जमीनी हकीकत को लेकर गहरे और असहज सवाल उठाते हैं. कुछ अंदरूनी आवाजें यह भी मानती हैं कि ब्रीफिंग्स का अंदाज अपने आप में एक कहानी कहता है. कहा जाता है कि जानकारी ऐसे समय और ऐसे तरीके से दी जाती है, जो राष्ट्रपति की पसंद और उनके देखने-सुनने के तरीके के मुताबिक हो. यानी, बात सिर्फ सूचना की नहीं, बल्कि उसे पेश करने के तरीके की भी है.

सैन्य ताकत का बड़ा हिस्सा बचाए हुए है ईरान

उधर, जमीनी आकलन तस्वीर को इतना सीधा नहीं मानते. कई रिपोर्ट्स इशारा करती हैं कि ईरान ने अपनी सैन्य ताकत का बड़ा हिस्सा अब भी संभालकर रखा हुआ है. चाहे वह मिसाइल क्षमता हो, वायुसेना के संसाधन हों या स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में इस्तेमाल होने वाली तेज रफ्तार नावें. इससे यह साफ होता है कि लड़ाई उतनी एकतरफा नहीं है, जितनी दिखाई जा रही है.

शुरू से ही अलग रहा जेडी वेंस का रुख

नीतिगत स्तर पर काम करने वाली संस्थाएं, जैसे रणनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र (Center for Strategic and International Studies) जैसी संस्थाएं भी इशारा कर चुकी हैं कि अमेरिका अपने कुछ अहम हथियारों का बड़ा हिस्सा पहले ही इस्तेमाल कर चुका है. यानी, संसाधनों का सवाल सिर्फ शक नहीं, एक वास्तविक चिंता भी हो सकता है. वैसे, वेंस का रुख शुरू से ही थोड़ा अलग रहा है. ‘ऑपरेशन एपिक फ्यूरी’ से पहले भी उन्होंने लंबे युद्धों को लेकर सावधानी बरतने की बात कही थी. उनका मानना रहा है कि ऐसे संघर्ष अमेरिका को बाहर से ज्यादा अंदर से कमजोर करते हैं. आर्थिक तौर पर भी और राजनीतिक तौर पर भी.

2028 की सियासत में वेंस को होगी मुश्किल

अब स्थिति यह है कि उन्हें दो मोर्चों पर संतुलन साधना है. एक तरफ प्रशासन के साथ खड़े रहना है, दूसरी तरफ अपनी अलग सोच और राजनीतिक जमीन भी बचाए रखनी है. आने वाले वक्त में, खासकर 2028 की राजनीति को देखते हुए, यह संतुलन और मुश्किल हो सकता है. हाल ही में उन्हें इस्लामाबाद भेजा गया था, जहां शांति की कोशिशें की गईं, लेकिन बात बन नहीं सकी. आगे की बातचीत की तैयारी भी थी, जो आखिरी समय पर टल गई. आखिरकार, यह पूरी कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं रह जाती. यह उस भरोसे की कहानी है, जो सत्ता के भीतर होना चाहिए और उस सच्चाई की, जो अगर आधी-अधूरी हो, तो फैसले भी वैसे ही हो जाते हैं.

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