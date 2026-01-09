'ट्रंप तुम्हें मार डालेंगे, सुबह मरे हुए पाए जाओगे', अयातुल्ला खामेनेई को अमेरिकी सीनेटर की खुली धमकी, वेनेजुएला के बाद अब ईरान में बदल जाएगी सत्ता?

Advertisement
Hindi Newsदुनियाट्रंप तुम्हें मार डालेंगे, सुबह मरे हुए पाए जाओगे, अयातुल्ला खामेनेई को अमेरिकी सीनेटर की खुली धमकी, वेनेजुएला के बाद अब ईरान में बदल जाएगी सत्ता?

Senator Graham warns Iran Supreme Leader: अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को सीधी धमकी दी कि अगर प्रदर्शनकारियों पर जुल्म जारी रहा, तो ट्रंप उन्हें मार देंगे. ईरान में आर्थिक संकट से बड़े विरोध हो रहे हैं, दर्जनों मौतें हुईं हैं.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Jan 09, 2026, 07:00 AM IST
Donald Trump is going to kill you Ayatollah Ali Khamenei: वेनेजुएला में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिकी ऑपरेशन में उठाए जाने के बाद राजनीतिक हलचल अभी थमी भी नहीं थी कि अब ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई को लेकर अमेरिका की नई धमकी ने हालात और गर्म कर दिए हैं. अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने ऐसा बयान दिया है, जिसने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भूकंप ला दिया है.

ट्रंप तुम्हें मार डालेंगे, सुबह जिंदा नहीं मिलोगे- अमेरिकी सीनेटर
रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने 7 जनवरी 2026 को फॉक्स न्यूज पर 'हैनिटी' शो में अयातुल्ला खामेनेई को कहा, "अगर तुम अपने लोगों को बेहतर जीवन की मांग पर मारते रहे, तो डोनाल्ड जे. ट्रंप तुम्हें मार देंगे." उन्होंने आगे कहा, "अयातुल्ला और उसके गुंडों, अगर तुम ट्रंप की चेतावनी को चुनौती देते रहे, तो तुम सुबह मरे हुए पाए जाओगे."  ग्राहम ने ईरान के लोगों से कहा, "हम आपके साथ हैं, मदद आ रही है. ट्रंप ओबामा नहीं हैं." ग्राहम ने खामेनेई को 'रिलिजियस नाजी' कहा और वेनेजुएला को उदाहरण देते हुए चेतावनी दी है. 

ईरान में लग रहे 'डेथ टू खामेनेई' और 'डेथ टू डिक्टेटर' के नारे
ईरान में जनवरी 2026 की शुरुआत से ही हालात गरम हैं. रियाल की कीमत रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई, महंगाई 40-50% तक, बिजली-पानी की किल्लत. तेहरान के ग्रैंड बाजार से शुरू हुआ बंद अब पूरे देश में फैल गया. लोग 'डेथ टू खामेनेई' और 'डेथ टू डिक्टेटर' के नारे लगा रहे हैं. सुरक्षा बलों ने गोली चलाई, टीयर गैस इस्तेमाल की, लेकिन प्रदर्शन थम नहीं रहे. ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स के मुताबिक 36 से ज्यादा मौतें और 2000 से अधिक गिरफ्तारियां हुईं. 

ईरान में प्रदर्शन क्यों भड़के?
ईरान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित है. सैंक्शंस, मिसमैनेजमेंट और विदेशी नीतियों से लोग तंग आ चुके हैं. दुकानदारों ने 28 दिसंबर 2025 से बंद शुरू किया, जो अब रिजीम चेंज की मांग तक पहुंच गया. कई प्रांतों में झड़पें हुईं हैं, पुलिस स्टेशन पर हमले, वाहन जलाए गए. कुछ जगहों पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों का साथ दिया है. 

ट्रंप की 'लॉक एंड लोडेड' चेतावनी, बदल सकती है सत्ता
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 जनवरी 2026 को ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया, "अगर ईरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाएगा या हिंसा करेगा, जो उनकी कस्टम है, तो अमेरिका उनकी रेस्क्यू करेगा.  ईरान के भीतर विरोध बढ़ रहा है. बाहर से अमेरिका की खुली धमकी. इन दोनों कारकों के चलते चर्चा तेज है कि आने वाले दिनों में ईरान की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो सकता है. अभी तक ईरान सरकार ने इस धमकी पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन वहां तनाव साफ दिख रहा है. विशेषज्ञों का कहना है कि वेनेजुएला के बाद ईरान में अमेरिकी हस्तक्षेप की आशंका बढ़ गई है. दुनिया की नजरें इस पर टिकी हैं कि क्या ईरान की सत्ता बदल जाएगी?

krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 सालों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते आ रहे हैं.

Ayatollah Ali Khamenei

