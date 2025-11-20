रूस संग मिलकर किस प्लान पर काम कर रहे डोनाल्ड ट्रंप! नाराज हो सकते हैं जेलेंस्की

Advertisement
Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प रूस और यूक्रेन के बीच शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं. ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ मॉस्को में बातचीत कर रहे हैं, जबकि आर्मी सेक्रेटरी डैन ड्रिस्कॉल और पेंटागन प्रतिनिधिमंडल यूक्रेन में युद्ध हालात और शांति प्रयासों पर चर्चा कर रहे हैं.

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Nov 20, 2025, 01:30 PM IST
Russia Ukraine War Updates: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से रूस और यूक्रेन के बीच सुलह कराने की कोशिशें कर रहे हैं. अमेरिकी मीडिया में दावा किया गया कि ट्रंप प्रशासन यूक्रेन से जंग खत्म करने के लिए रूस के साथ चुपचाप एक नया पीस प्लान बना रहा है. हालांकि ये बात यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की को नागवार गुजर सकती है.

अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप के स्पेशल दूत स्टीव विटकॉफ इस पूरे मामले का नेतृत्व कर रहे हैं. विटकॉफ इस मामले में मॉस्को के साथ बातचीत कर रहे हैं. सूत्रों के मुताबिक यूक्रेन के साथ जंग खत्म करने को लेकर इस हफ्ते रूस और अमेरिका के बीच बातचीत में तेजी आई है.
इस सिलसिले में बातचीत के लिए आर्मी सेक्रेटरी डैन ड्रिस्कॉल और पेंटागन का एक टॉप लेवल डेलीगेशन यूक्रेन पहुंचा. 

अमेरिकी आर्मी के प्रवक्ता कर्नल डेव बटलर ने कहा,'यूक्रेनी अधिकारियों से मिलने और युद्ध खत्म करने की कोशिशों पर चर्चा करने के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन पर पेंटागन का उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल यूक्रेन में है.' अमेरिकी मीडिया ने एक अधिकारी के हवाले से बताया कि डेलिगेशन अमेरिकी राष्ट्रपति के आदेश पर यूक्रेन पहुंचा.

अधिकारी ने कहा कि आर्मी सेक्रेटरी डैन ड्रिस्कॉल से राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की और दूसरे सीनियर यूक्रेनी अधिकारियों के साथ युद्ध के हालात और हथियारों की रूरतों पर चर्चा करने के साथ ही शांति की शुरुआती कोशिशों पर भी बात करने की उम्मीद थी.

वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सबसे पहले यूएस डेलीगेशन के कीव जाने की खबर दी थी. दूसरी तरफ टेलीग्राम पर एक पोस्ट में यूक्रेनी डिफेंस मिनिस्टर डेनिस श्म्यहाल ने लिखा कि उन्हें ड्रिस्कॉल से मिलने का अवसर मिला. उन्होंने दोनों नेताओं की हाथ मिलाते हुए एक तस्वीर भी पोस्ट की.

श्म्यहाल ने अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को मिल रहे जरूरी सपोर्ट के लिए शुक्रिया कहा. अमेरिकी डेलिगेशन ने पार्टनर्स को डिफेंस इनोवेशन के क्षेत्र में हमारे डेवलपमेंट्स के बारे में बताया और जेलेंस्की और ट्रंप के बीच हुए ऐतिहासिक डिफेंस एग्रीमेंट्स को लागू करने के अगले कदमों पर फोकस किया.

(इनपुट-आईएएनएस)

