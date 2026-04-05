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Hindi Newsदुनियाट्रंप ने ईरान को दिए 48 घंटे, 40 घंटे से जान बचाकर भाग रहा अमेरिकी पायलट; क्या परमाणु बम से जंग खत्म करने जा रहा US?

ट्रंप ने ईरान को दिए '48 घंटे', 40 घंटे से जान बचाकर भाग रहा अमेरिकी पायलट; क्या परमाणु बम से जंग खत्म करने जा रहा US?

Trump 48-hour ultimatum to Iran: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट खोलने और यूएस से डील करने के लिए ईरान को '48 घंटे' का अल्टीमेटम दिया था. यह समय 6 अप्रैल पूरा होने जा रहा है. उधर, पिछले 40 घंटे से ईरान में लापता अमेरिकी पायलट का भी अब तक कुछ पता नहीं है. सवाल है कि क्या ये जंग अब परमाणु युद्ध की ओर बढ़ रही है?

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Apr 05, 2026, 04:43 AM IST
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AI निर्मित फोटो
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Trump's latest threat to Iran: ईरान के खिलाफ चल रहा अमेरिका का सैन्य अभियान छठे हफ्ते में पहुंच गया है. इसके साथ ही पायलट और होर्मुज के मुद्दे पर दोनों पक्षों में तनाव चरम पर पहुंच गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी कि अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दोबारा नहीं खोला गया या कोई डील नहीं हुई तो सब कुछ नरक बन जाएगा. ट्रंप के सख्त तेवर और जंग में अमेरिका को अब तक उम्मीदों के मुताबिक नहीं मिली सफलता देखकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब यह जंग परमाणु युद्ध की ओर बढ़ रही है? क्या अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए ट्रंप अब ईरान पर परमाणु हमले का आदेश दे सकते हैं?

'48 घंटे में खोल दो होर्मुज, वरना..'

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, 'मैंने ईरान को 10 दिन पहले डील या होर्मुज खोलने का समय दिया था. अब सिर्फ 48 घंटे बाकी हैं. अगर उसने होर्मुज नहीं खुला तो उसके लिए नरक के दरवाजे खुल जाएंगे. अमेरिकी सेनाएं इसके बाद ऐसा ऑपरेशन करेंगी कि ईरान में सब कुछ तबाह हो जाएगा. ट्रंप का दिया हुआ यह अल्टीमेट 6 अप्रैल यानी सोमवार को पूरा हो जाएगा.'

ट्रंप की इस धमकी के बीच ईरान के दक्षिण-पश्चिमी प्रांत में गिरा अमेरिकी F-15E फाइटर जेट का का गन सिस्टम ऑफिसर  अब भी लापता है और ईरानी सेना से जान बचाने के लिए उधर भाग रहा है. उसे रेस्क्यू करने के लिए यूएस मिलिट्री लगातार कॉम्बिंग में जुटी है. उसे ढूंढने के लिए अमेरिकी सेना अपने HC-130J कॉम्बैट रेस्क्यू एयरक्राफ्ट जर्मनी से मिडिल ईस्ट में पहुंचा चुकी है. 

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दक्षिणी ईरान में घुस चुकी हैं ईरानी सेना?

खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिकी बचाव टीमें दक्षिणी ईरान में घुस चुकी हैं. ईरानी स्रोतों ने बताया कि वहां पर अमेरिकी अटैक हेलीकॉप्टर देखे गए हैं. उन हेलिकॉप्टरों से ईरानी सेना के बसीज और आईआरजीसी लड़ाकों के साथ गोलीबारी हुई है. वाशिंगटन अब लापता पायलट को बचाने के लिए हाई-रिस्क ऑपरेशन की तैयारी में है. उसे डर है कि अगर ईरानी फौज ने उसके पायलट को पकड़ लिया तो ट्रंप की अपने देश में किरकिरी होगी. साथ ही, ईरान उस कैदी को सौदेबाजी में इस्तेमाल कर सकता है.

इस बीच, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका ने अपने स्टील्थ क्रूज मिसाइलों (JASSM-ER) के लगभग पूरे बेड़े को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने का फैसला किया है. उसने इस मिसाइलों का भंडार चीन से निपटने के लिए बनाया था, लेकिन अब वह इनसे ईरान को सबक सिखाना चाहता है. उसके पास इस तरह की 2300 मिसाइलें है. सूत्रों के मुताबिक, यूएस ने फैसला किया है कि 425 को छोड़कर बाकी सभी मिसाइलें ईरान पर दागी जाएंगी. 

15 लाख डॉलर है मिसाइलों की कीमत

इन मिसाइलों की कीमत 15 लाख डॉलर है. अब इन मिसाइलों को यूएस से यूएस सेंट्रल कमांड के बेस या ब्रिटेन के फेयरफोर्ड एयरबेस पर भेजा जा रहा है. JASSM-ER मिसाइलों की रेंज 600 मील से ज्यादा है. इसे दुश्मन के एयर डिफेंस से सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए लक्ष्य भेदने के लिए डिजाइन किया गया है. 

युद्ध के पहले चार हफ्तों में अमेरिकी अभियानों ने 1000 से ज्यादा JASSM-ER मिसाइलें खर्च कर दीं. जबकि, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने वाले अभियान में भी महज 47 मिसाइलें दागी गई थीं. ईरान पर हमले में अमेरिका ने सैकड़ों टोमहॉक क्रूज मिसाइलें भी दागी हैं. युद्ध से पहले स्टॉक में करीब 4000 टोमहॉक थे, जिनमें से बड़ा हिस्सा यूएस ईरान युद्ध में खर्च कर चुका है. इस जंग में उसके लंबी दूरी के हथियारों का स्टॉक काफी हद तक खाली हो गया है, जो जो भविष्य के बड़े संघर्षों के लिए चिंता का विषय बन गया है.

ग्राउंड अटैक की बढ़ रही संभावनाएं

अमेरिका और इजराइल का दावा है कि उन्होंने ईरान की एयर डिफेंस का बड़ा हिस्सा नष्ट कर दिया है, जिससे अब सस्ते हथियारों से हमले संभव हो गए हैं. हालांकि, शुक्रवार को एक अमेरिकी F-15E स्ट्राइक फाइटर मार गिराया गया. उसके तुरंत बाद एक A-10 अटैक जेट और दो कॉम्बैट सर्च-एंड-रस्क्यू हेलिकॉप्टर भी ईरानी गोलीबारी का शिकार हुए.

(ये भी पढ़ें- दुश्मन के सैनिक पकड़ने पर उनके साथ क्या करता है ईरान? वो पुराना अनुभव, जिसे याद कर खौफ खाता है अमेरिका)

उधर, ग्राउंड अटैक की संभावनाओं के बीच अमेरिका के मरीन्स और पैराट्रूपर्स खाड़ी में बने सैन्य अड्डों पर पहुंच रहे हैं. अटकलें हैं कि वे खार्ग द्वीप पर कब्जे के लिए अभियान चला सकते हैं. 

इजरायल भी बड़े हमले की तैयारी में

वहीं, इजरायल भी ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है. रॉयटर्स के अनुसार, इजरायली रक्षा अधिकारी ने बताया कि अमेरिका का सिग्नल मिलते ही अगले हफ्ते हमले शुरू हो सकते हैं. ईरान की एनर्जी सुविधाओं, बंदरगाहों और खार्ग द्वीप पर हमले के साथ जमीनी ऑपरेशन भी शुरू हो सकता है. 

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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