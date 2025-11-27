जूनियर ट्रंप की Ex‐Girlfriend किम्बर्ली की ड्रेस पर हंगामा, सोशल मीडिया पर लोगों ने ले ली क्लास

Kimberly Guilfoyle Dress: ग्रीस में संयुक्त राज्य अमेरिका की राजदूत किम्बर्ली गिलफॉयल एक थैंक्सगिविंग कार्यक्रम में अपनी पोशाक को लेकर काफी चर्चा में है. अमेरिकन-हेलेनिक चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित इस समारोह में गिलफॉयल ने काले रंग की लेस वाली पूरी लंबाई वाली एक पारदर्शी गाउन पहनी थी जिसे कई सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने औपचारिक राजनयिक अवसर के लिए अनुचित बताया. बता दें कि सोशल मीडिया पर विवाद तब बढ़ा जब मंच पर गिलफॉयल के भाषण का फुटेज वायरल हुआ. उपयोगकर्ताओं ने एक्स पर उनकी पोशाक को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दीं.

सोशल मीडिया पर लोगों ने लगा दी किम्बर्ली की क्लास

एक यूजर ने लिखा कि यह ड्रेस ऐसे लग रही है जैसे वह इसे किसी संगीत कार्यक्रम में चेर के साथ परफॉर्म करने के लिए पहनतीं, न कि ग्रीस में अमेरिकी राजदूत के तौर पर थैंक्सगिविंग डिनर की मेजबानी के लिए. दूसरे ने कहा कि उस पोशाक की योजना बनाते समय उनके दिमाग में क्या चल रहा था? एक अन्य टिप्पणी में तंज कसते हुए लिखा गया कि कम से कम वह ट्रंप प्रशासन की हकीकत का प्रतिनिधित्व तो कर रही हैं, क्योंकि पूरा प्रशासन ही कूड़ा है. एक यूजर ने आलोचना करते हुए कहा कि ड्रेस सुंदर है, लेकिन इस औपचारिक अवसर के लिए उपयुक्त नहीं. बता दें, वीडियो के नीचे एक लिखा था कि यह पोशाक उस कार्यक्रम के मानकों के अनुरूप नहीं है जहां वह संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रतिनिधित्व कर रही थीं. फिलहाल, किम्बर्ली गिलफॉयल की ओर से इस विवाद पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

The ambassador of the United States of America to Greece. Happy Thanksgiving. pic.twitter.com/u6SOBlI9o4 — Olga Nesterova (@onestpress) November 26, 2025

इस बीच आपको बता दें कि 56 वर्षीय किम्बर्ली गिलफॉयल इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ग्रीस में अमेरिकी राजदूत नियुक्त की गई थीं. गिलफॉयल इससे पहले राजनीति और मीडिया की दुनिया में एक चर्चित चेहरा रही हैं. उनके निजी जीवन की बात करें तो वह 2001 से 2006 तक कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूजॉम की पत्नी रह चुकी हैं जबकि 2006 से 2009 तक उनकी शादी अमेरिकी व्यवसायी एरिक विलेंसी से हुई थी. बाद में 2021 से 2024 के बीच उनकी सगाई डोनाल्ड ट्रंप जूनियर से भी रही जिसके चलते वे अक्सर राजनीतिक चर्चाओं में भी बनी रहीं है.