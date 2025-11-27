Advertisement
trendingNow13020406
Hindi Newsदुनिया

जूनियर ट्रंप की Ex‐Girlfriend किम्बर्ली की ड्रेस पर हंगामा, सोशल मीडिया पर लोगों ने ले ली क्लास

जूनियर ट्रंप की पूर्व गर्लफ्रेंड और ग्रीस में अमेरिकी राजदूत किम्बर्ली गिलफॉयल की ड्रेस को लेकर विवाद हो गया है. बता दें, विवाद तब बढ़ा जब उनके भाषण का वीडियो वायरल हुआ. एक्स पर कई यूजर्स ने लिखा कि गिलफॉयल की ड्रेस किसी संगीत कार्यक्रम के लिए उपयुक्त लग रही थी, न कि ग्रीस में अमेरिकी राजदूत के रूप में थैंक्सगिविंग डिनर की मेजबानी के लिए.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Nov 27, 2025, 05:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Kimberly Guilfoyle Dress: ग्रीस में संयुक्त राज्य अमेरिका की राजदूत किम्बर्ली गिलफॉयल एक थैंक्सगिविंग कार्यक्रम में अपनी पोशाक को लेकर काफी चर्चा में है. अमेरिकन-हेलेनिक चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित इस समारोह में गिलफॉयल ने काले रंग की लेस वाली पूरी लंबाई वाली एक पारदर्शी गाउन पहनी थी जिसे कई सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने औपचारिक राजनयिक अवसर के लिए अनुचित बताया. बता दें कि सोशल मीडिया पर विवाद तब बढ़ा जब मंच पर गिलफॉयल के भाषण का फुटेज वायरल हुआ. उपयोगकर्ताओं ने एक्स पर उनकी पोशाक को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दीं.

सोशल मीडिया पर लोगों ने लगा दी किम्बर्ली की क्लास

एक यूजर ने लिखा कि यह ड्रेस ऐसे लग रही है जैसे वह इसे किसी संगीत कार्यक्रम में चेर के साथ परफॉर्म करने के लिए पहनतीं, न कि ग्रीस में अमेरिकी राजदूत के तौर पर थैंक्सगिविंग डिनर की मेजबानी के लिए. दूसरे ने कहा कि उस पोशाक की योजना बनाते समय उनके दिमाग में क्या चल रहा था? एक अन्य टिप्पणी में तंज कसते हुए लिखा गया कि कम से कम वह ट्रंप प्रशासन की हकीकत का प्रतिनिधित्व तो कर रही हैं, क्योंकि पूरा प्रशासन ही कूड़ा है. एक यूजर ने आलोचना करते हुए कहा कि ड्रेस सुंदर है, लेकिन इस औपचारिक अवसर के लिए उपयुक्त नहीं. बता दें, वीडियो के नीचे एक लिखा था कि यह पोशाक उस कार्यक्रम के मानकों के अनुरूप नहीं है जहां वह संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रतिनिधित्व कर रही थीं. फिलहाल, किम्बर्ली गिलफॉयल की ओर से इस विवाद पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

Add Zee News as a Preferred Source

इस बीच आपको बता दें कि 56 वर्षीय किम्बर्ली गिलफॉयल इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ग्रीस में अमेरिकी राजदूत नियुक्त की गई थीं. गिलफॉयल इससे पहले राजनीति और मीडिया की दुनिया में एक चर्चित चेहरा रही हैं. उनके निजी जीवन की बात करें तो वह 2001 से 2006 तक कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूजॉम की पत्नी रह चुकी हैं जबकि 2006 से 2009 तक उनकी शादी अमेरिकी व्यवसायी एरिक विलेंसी से हुई थी. बाद में 2021 से 2024 के बीच उनकी सगाई डोनाल्ड ट्रंप जूनियर से भी रही जिसके चलते वे अक्सर राजनीतिक चर्चाओं में भी बनी रहीं है.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

Trump Junior girlfriend Kimberly Guilfoyl

Trending news

विपक्षी नेताओं के एक्स अकाउंट की लोकेशन विदेश मिली तो भड़क उठी बीजेपी, उठाए सवाल
political news in hindi
विपक्षी नेताओं के एक्स अकाउंट की लोकेशन विदेश मिली तो भड़क उठी बीजेपी, उठाए सवाल
मालवण में 25 लाख कैश! निलेश राणे का स्टिंग वायरल; BJP-शिंदे गुट में तनातनी जारी
Maharashtra
मालवण में 25 लाख कैश! निलेश राणे का स्टिंग वायरल; BJP-शिंदे गुट में तनातनी जारी
'उन्हें समझना चाहिए कि संविधान देश की आत्मा है...', BJP ने कांग्रेस को घेरा
BJP
'उन्हें समझना चाहिए कि संविधान देश की आत्मा है...', BJP ने कांग्रेस को घेरा
पंजाब पुलिस की बड़ी कामयाबी; मुठभेड़ में मारा गया बादल, लगा था हत्या का आरोप
Punjab news
पंजाब पुलिस की बड़ी कामयाबी; मुठभेड़ में मारा गया बादल, लगा था हत्या का आरोप
व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के खुलासे के बाद हैंडलर नए तरीके से हुए एक्टिव!
Kashmir white collar terror module
व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के खुलासे के बाद हैंडलर नए तरीके से हुए एक्टिव!
Amity University की घनघोर लापरवाही पर सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने दिया सख्त आदेश
Amity University
Amity University की घनघोर लापरवाही पर सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने दिया सख्त आदेश
तिहाड़ में बदली कैदियों की तकदीर; जेल में भी चहेते बने देश के दूसरे सबसे अमीर नेता
Second Richest Leader
तिहाड़ में बदली कैदियों की तकदीर; जेल में भी चहेते बने देश के दूसरे सबसे अमीर नेता
काले कारोबार पर 'ब्लैक कस्टम्स' का शिकंजा; ढह गया हसन गोगा का 'साम्राज्य'
Mumbai News
काले कारोबार पर 'ब्लैक कस्टम्स' का शिकंजा; ढह गया हसन गोगा का 'साम्राज्य'
जम्मू-कश्मीर में जमात-ए-इस्लामी के नेटवर्क पर पुलिस की खास नजर, कई जिलों में छापा
Jamaat-e-Islami
जम्मू-कश्मीर में जमात-ए-इस्लामी के नेटवर्क पर पुलिस की खास नजर, कई जिलों में छापा
कश्मीर में सीजन की सबसे ठंडी रात, पारा -4°C से नीचे, जिंदगी हो रही तहस-नहस!
coldest
कश्मीर में सीजन की सबसे ठंडी रात, पारा -4°C से नीचे, जिंदगी हो रही तहस-नहस!