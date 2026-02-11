Advertisement
trendingNow13105480
Hindi Newsदुनियावो आदमी खतरनाक था -ट्रंप ने एपस्टीन को क्यों मार-ए-लागो से धक्के मारकर निकाला? व्हाइट हाउस का बड़ा खुलासा

'वो आदमी खतरनाक था' -ट्रंप ने एपस्टीन को क्यों मार-ए-लागो से धक्के मारकर निकाला? व्हाइट हाउस का बड़ा खुलासा

White house on epstein: ट्रंप ने जैफरी एपस्टीन को अपने क्लब से इसलिए निकाला क्योंकि वह संदिग्ध था और ट्रंप ने उसके साथ अपने संबंध सालों पहले ही खत्म कर दिए थे. एपस्टीन फाइलों की सार्वजनिकता से प्रशासन की पारदर्शिता सामने आई है और जुड़े लोगों को जवाब देना जरूरी हो गया है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Feb 11, 2026, 10:47 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'वो आदमी खतरनाक था' -ट्रंप ने एपस्टीन को क्यों मार-ए-लागो से धक्के मारकर निकाला? व्हाइट हाउस का बड़ा खुलासा

White house on epstein: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जैफरी एपस्टीन को अपने मार-ए-लागो क्लब से निकाल दिया था. व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलाइन लिविट ने कहा कि इसका कारण यह था कि एपस्टीन क्रिप यानी संदिग्ध और खतरनाक था. उन्होंने कहा कि ट्रंप हमेशा स्पष्ट और सच्चे रहे हैं और उन्होंने सालों पहले ही एपस्टीन के साथ अपने संबंध खत्म कर दिए थे.

राष्ट्रपति ट्रंप ने हमेशा सच का साथ दिया!
लिविट ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि अब एपस्टीन से जुड़ी तीन मिलियन से ज्यादा फाइलें सार्वजनिक हुई हैं. यह ट्रंप प्रशासन की पारदर्शिता को दिखाती हैं. उन्होंने कहा कि एपस्टीन के भयानक और घिनौने अपराधों के बावजूद, राष्ट्रपति ट्रंप ने हमेशा सच का साथ दिया और किसी भी संदिग्ध गतिविधि से खुद को अलग रखा था.

इस बीच, अमेरिकी सीनेट के मेजरिटी लीडर जॉन थ्यून ने कहा कि वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लूटनिक को एपस्टीन के साथ अपने संबंधों पर सवालों का जवाब देना होगा. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यह तय करना अमेरिकी जनता पर है कि उनके जवाब पर्याप्त हैं या नहीं. लूटनिक ने 2012 में अपने परिवार के साथ एपस्टीन के कैरिबियन द्वीप पर लंच करने की बात स्वीकार की, लेकिन उन्होंने साफ किया कि उनके बीच कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं था.

Add Zee News as a Preferred Source

देना होगा सबको जवाब
थ्यून ने पत्रकारों से कहा कि जिनके नाम एपस्टीन फाइलों में आए हैं, उन्हें जवाब देना होगा. इसके अलावा, अमेरिकी जनता ही यह तय करेगी कि दिए गए जवाब सही और पर्याप्त हैं या नहीं. उन्होंने जोर दिया कि पूरी जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए और पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी है.

इस पूरे मामले से यह साफ हो गया कि एपस्टीन के अपराध और उसके संपर्क में आने वाले लोग सबकी निगाहों में हैं. ट्रंप प्रशासन ने अपनी तरफ से पारदर्शिता दिखाने की कोशिश की है. जनता और मीडिया के दबाव से जुड़े लोगों को जवाब देना अनिवार्य हो गया है. यह मामला यह भी दिखाता है कि शक्ति और प्रसिद्धि किसी को कानून और जांच से ऊपर नहीं रख सकती हैं.

ये भी पढ़ें: 4 फरवरी को लोकसभा में क्या हुआ था? किरन रिजिजू ने जारी किया वीडियो, क्या हमले की तैयारी थी!

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

Epstein files

Trending news

राहुल गांधी को घेरने के लिए यह कौन सी तस्वीरें दिखा दीं? गिरिराज पर भड़की कांग्रेस
Pandit Jawaharlal Nehru
राहुल गांधी को घेरने के लिए यह कौन सी तस्वीरें दिखा दीं? गिरिराज पर भड़की कांग्रेस
'नेहरू के होंठ पर शक्कर के दाने पोंछे... ' प्रेमपत्र की पोटली साथ रखती थीं ए़डविना
Pandit Jawaharlal Nehru
'नेहरू के होंठ पर शक्कर के दाने पोंछे... ' प्रेमपत्र की पोटली साथ रखती थीं ए़डविना
गीता, कुरान की कसम, फिर भी मंसूबों पर फिरा पानी, राजनीति में कैसे फेल हुए राजपाल
Rajpal Yadav
गीता, कुरान की कसम, फिर भी मंसूबों पर फिरा पानी, राजनीति में कैसे फेल हुए राजपाल
राष्ट्रगान से पहले वंदे-मातरम की ये लाइनें जरूरी, जान लीजिए क्या कहता है नया आदेश
Vande Mataram
राष्ट्रगान से पहले वंदे-मातरम की ये लाइनें जरूरी, जान लीजिए क्या कहता है नया आदेश
भाजपा से मुकाबले को एक 'M' काफी नहीं! ममता बनर्जी ने बंगाल जीतने की बदली रणनीति
Mamata Banerjee
भाजपा से मुकाबले को एक 'M' काफी नहीं! ममता बनर्जी ने बंगाल जीतने की बदली रणनीति
रात होते ही चमकती है नीली रोशनी, भटकती है मरे हुए लोगों की आत्मा? ये कौन सी जगह है?
Bengal Ghost Lights
रात होते ही चमकती है नीली रोशनी, भटकती है मरे हुए लोगों की आत्मा? ये कौन सी जगह है?
अल्लाह राजी-खुशी है... आज से बननी शुरू होगी बाबरी मस्जिद, क्या बोले हुमायूं कबीर
Babri Masjid
अल्लाह राजी-खुशी है... आज से बननी शुरू होगी बाबरी मस्जिद, क्या बोले हुमायूं कबीर
Ajit Pawar Death: रोहित पवार ने जताई साजिश की आशंका, CID की काबिलियत पर उठाया सवाल
Ajit Pawar
Ajit Pawar Death: रोहित पवार ने जताई साजिश की आशंका, CID की काबिलियत पर उठाया सवाल
विधायक 134 और मंत्री 149, कर्नाटक में कांग्रेस का जादुई गणित!
DNA
विधायक 134 और मंत्री 149, कर्नाटक में कांग्रेस का जादुई गणित!
हर 8 मिनट में एक बच्चा लापता! क्या देश में एक्टिव है कोई बड़ा किडनैपिंग नेटवर्क?
Missing Children India
हर 8 मिनट में एक बच्चा लापता! क्या देश में एक्टिव है कोई बड़ा किडनैपिंग नेटवर्क?