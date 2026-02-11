'वो आदमी खतरनाक था' -ट्रंप ने एपस्टीन को क्यों मार-ए-लागो से धक्के मारकर निकाला? व्हाइट हाउस का बड़ा खुलासा

White house on epstein: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जैफरी एपस्टीन को अपने मार-ए-लागो क्लब से निकाल दिया था. व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलाइन लिविट ने कहा कि इसका कारण यह था कि एपस्टीन क्रिप यानी संदिग्ध और खतरनाक था. उन्होंने कहा कि ट्रंप हमेशा स्पष्ट और सच्चे रहे हैं और उन्होंने सालों पहले ही एपस्टीन के साथ अपने संबंध खत्म कर दिए थे.

राष्ट्रपति ट्रंप ने हमेशा सच का साथ दिया!

लिविट ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि अब एपस्टीन से जुड़ी तीन मिलियन से ज्यादा फाइलें सार्वजनिक हुई हैं. यह ट्रंप प्रशासन की पारदर्शिता को दिखाती हैं. उन्होंने कहा कि एपस्टीन के भयानक और घिनौने अपराधों के बावजूद, राष्ट्रपति ट्रंप ने हमेशा सच का साथ दिया और किसी भी संदिग्ध गतिविधि से खुद को अलग रखा था.

इस बीच, अमेरिकी सीनेट के मेजरिटी लीडर जॉन थ्यून ने कहा कि वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लूटनिक को एपस्टीन के साथ अपने संबंधों पर सवालों का जवाब देना होगा. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यह तय करना अमेरिकी जनता पर है कि उनके जवाब पर्याप्त हैं या नहीं. लूटनिक ने 2012 में अपने परिवार के साथ एपस्टीन के कैरिबियन द्वीप पर लंच करने की बात स्वीकार की, लेकिन उन्होंने साफ किया कि उनके बीच कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं था.

देना होगा सबको जवाब

थ्यून ने पत्रकारों से कहा कि जिनके नाम एपस्टीन फाइलों में आए हैं, उन्हें जवाब देना होगा. इसके अलावा, अमेरिकी जनता ही यह तय करेगी कि दिए गए जवाब सही और पर्याप्त हैं या नहीं. उन्होंने जोर दिया कि पूरी जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए और पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी है.

इस पूरे मामले से यह साफ हो गया कि एपस्टीन के अपराध और उसके संपर्क में आने वाले लोग सबकी निगाहों में हैं. ट्रंप प्रशासन ने अपनी तरफ से पारदर्शिता दिखाने की कोशिश की है. जनता और मीडिया के दबाव से जुड़े लोगों को जवाब देना अनिवार्य हो गया है. यह मामला यह भी दिखाता है कि शक्ति और प्रसिद्धि किसी को कानून और जांच से ऊपर नहीं रख सकती हैं.

