AI की रफ्तार धीमी करने की मांग पर भड़के ट्रंप, कहा बर्बाद नहीं होने देंगे उद्योग; 'AI फोर्स' के गठन का किया ऐलान

Donald Trump Reaction to AI development: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डेटा सेंटरों के विकास की गति धीमी करने की मांग को गलत बताते हुए खारिज कर दिया है. इसके साथ ही उन्होंने एक नई 'AI फोर्स' बनाने का एलान किया है. उन्होंने यह भी कहा कि जल्द ही एक 'AI जार' भी नियुक्त किया जाएगगा. ट्रंप की यह घोषणा ऐसे वक्त में सामने आई है, जब तकनीक जगत में AI के तेजी से बढ़ते प्रभाव और इसके संभावित खतरों को लेकर बहस तेज हो गई है.
अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रूथ सोशल' पर तीखे शब्दों में लिखी तीखी पोस्ट में ट्रंप ने AI और डेटा सेंटरों के आलोचकों पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने स्पष्ट किया कि वे उदारवादियों को इस तरह उद्योग को बर्बाद नहीं करने देंगे.
अपनी पोस्ट में ट्रंप ने लिखा, 'संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में, मैं चुपचाप ऐसा होते हुए नहीं देखूंगा. हम इस अविश्वसनीय उद्योग के विकास में किसी भी तरह की बाधा या रुकावट नहीं आने देंगे. इसके बजाय हम इसके बढ़ने के साथ ही इसे संवारेंगे, इसकी मदद करेंगे और इसकी देखरेख करेंगे!'
ट्रंप ने दावा किया कि AI का विरोध करना डेमोक्रेट्स की ओर से फैलाए जा रहे कई षड्यंत्रों में से एक है और वे इसके झांसे में नहीं आएंगे. उन्होंने रूस-यूक्रेन युद्ध और ग्लोबल वार्मिंग को भी ऐसे ही छलावे करार दिया, जो अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहे हैं.
सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से पहले ट्रंप ने दिन में मीडिया से बात करते हुए यह सुझाव भी दिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई आकर्षक शब्द नहीं है. इसके बजाय 'सुपीरियर इंटेलिजेंस' या 'एक्सट्रीम इंटेलिजेंस' जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए.
बताते चलें कि अमेरिका की प्रमुख AI कंपनी एंथ्रोपिक (Anthropic) के सीईओ डारियो अमोदेई ने हाल में AI मॉडल के तेज विकास पर चिंता जताई थी. उन्होंने कहा था कि जिस तरह यह तकनीक तेजी से तरक्की कर रही है, उससे इंसानों के अस्तित्व को खतरा हो सकता है. उन्होंने दुनिया में इस तकनीक के विकास की गति धीमी करने और इसकी कड़ी निगरानी की मांग की थी. उनकी इस मांग का अरबपति कारोबारी एलन मस्क ने भी समर्थन किया था.
अमोदेई के इस बयान के करीब एक हफ्ते बाद अब ट्रंप का इस मुद्दे पर रिएक्शन सामने आया है, जो अभी तक चल रही चर्चाओं के एकदम उलट है. उन्होंने एआई के विकास की गति धीमी करने के बजाय इसका तेजी से विस्तार करने की जरूरत पर बल दिया है. ट्रंप ने कहा कि वे इस तकनीक के विकास में कोई रुकावट मंजूर नहीं करेंगे और इसे अगले स्टेज तक लेकर जाएंगे.
ट्रंप के इस एलान पर कैलिफोर्निया के डेमोक्रेट गवर्नर गेविन न्यूसॉम ने आपत्ति जताई है. उन्होंने ट्रंप पर इस मुद्दे पर कोई कदम न उठाने का आरोप लगाया. साथ ही हाईटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्यक्रमों के भीतर एक 'किल स्विच' बनाने की रिसर्च के लिए कार्यकारी आदेश की घोषणा की. न्यूसॉम ने कहा कि यह नया उपाय शक्तिशाली कम्प्यूटेशनल प्रणालियों को नियंत्रित करने के लिए नियामक ढांचे तैयार करेगा और इसके मानक प्रोटोकॉल की समीक्षाओं में तेजी लाएगा.