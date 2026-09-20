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AI की रफ्तार धीमी करने की मांग पर भड़के ट्रंप, कहा बर्बाद नहीं होने देंगे उद्योग; 'AI फोर्स' के गठन का किया ऐलान

Donald Trump on AI News: AI की रफ्तार धीमी करने की मांग पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए. उन्होंने इसे डेमोक्रेट्स का षडयंत्र बताते हुए कहा कि वे इस उद्योग को बर्बाद नहीं होने देंगे.

Written ByDevinder Kumar
Published: Sep 20, 2026, 04:56 AM IST|Updated: Sep 20, 2026, 04:56 AM IST
AI की रफ्तार धीमी करने की मांग पर भड़के ट्रंप, कहा बर्बाद नहीं होने देंगे उद्योग; 'AI फोर्स' के गठन का किया ऐलान

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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