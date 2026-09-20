AI की रफ्तार धीमी करने की मांग पर भड़के ट्रंप, कहा बर्बाद नहीं होने देंगे उद्योग; 'AI फोर्स' के गठन का किया ऐलान

Donald Trump Reaction to AI development: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डेटा सेंटरों के विकास की गति धीमी करने की मांग को गलत बताते हुए खारिज कर दिया है. इसके साथ ही उन्होंने एक नई 'AI फोर्स' बनाने का एलान किया है. उन्होंने यह भी कहा कि जल्द ही एक 'AI जार' भी नियुक्त किया जाएगगा. ट्रंप की यह घोषणा ऐसे वक्त में सामने आई है, जब तकनीक जगत में AI के तेजी से बढ़ते प्रभाव और इसके संभावित खतरों को लेकर बहस तेज हो गई है.