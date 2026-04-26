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Hindi Newsदुनियाडील के लिए ईरान के पास 3 दिनों का वक्त, ट्रंप ने तेहरान को दी नई डेडलाइन, कहा- इसके बाद शुरू हो जाएंगे धमाके

'डील के लिए ईरान के पास 3 दिनों का वक्त', ट्रंप ने तेहरान को दी नई डेडलाइन, कहा- इसके बाद शुरू हो जाएंगे धमाके

Trump's latest threat to Iran: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डील करने के लिए ईरान को नई डेडलाइन दी है. उन्होंने कहा है कि ईरान के पास 3 दिनों का वक्त है. अगर उसने इस मौके का फायदा नहीं उठाया तो फिर उसके यहां धमाके होने शुरू हो जाएंगे.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Apr 26, 2026, 09:56 PM IST
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'डील के लिए ईरान के पास 3 दिनों का वक्त', ट्रंप ने तेहरान को दी नई डेडलाइन, कहा- इसके बाद शुरू हो जाएंगे धमाके

Trump's latest deadline to Iran: ईरान के साथ जारी टेंशन के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को समझौता करने के लिए नई डेडलाइन दी है. ट्रंप ने कहा है कि डील करने के लिए ईरान के पास 3 दिन है. अगर उसने इस अवधि में कुछ नहीं किया तो उसके बाद ईरान के तेल इंफ्रास्ट्रक्चर में धमाके होने शुरू हो जाएंगे. अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान इस समझौते के लिए कभी भी सिक्योर्ड फोन लाइन पर यूएस से संपर्क कर सकता है. 

'हमने ईरान को परमाणु बम बनाने से रोका'

ईरानी लीडरशिप पर तंज कसते हुए ट्रंप ने कहा कि वहां का मौजूदा नेतृत्व बहुत अजीब है. कभी-कभी आपको अंदाजा ही नहीं होता कि आप किससे निपट रहे हैं. अपनी पीठ थपथपाते हुए ट्रंप ने कहा कि हमने ईरान ने न्यूक्लियर वेपन हासिल करने से रोक दिया है. अगर ऐसा हो जाता तो पूरी दुनिया खतरे में आ जाती है. 

अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा, 'हमने महान काम किया है और हम जल्दी ही इसे खत्म कर देंगे. हम बहुत जल्द बड़ी जीत हासिल करने जा रहे हैं.' 

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'पाकिस्तानी महान लोग, लेकिन 17-18 घंटे का समय ज्यादा'

अपने इशारे पर नाच रहे पाकिस्तान की तारीफ करते हुए ट्रंप ने कहा, 'पाकिस्तानी महान लोग हैं. वे अच्छे हैं लेकिन बातचीत के लिए वहां तक पहुंचने में 17-18 घंटे लग जाते, जो कि बेतुका होता है. वह भी तब, जब डील की कोई संभावना नहीं बन रही थी. मैंने कहा कि अब हम ऐसा नहीं करेंगे. हमारे पास सारे अधिकार हैं.' 

वे हमें कॉल कर सकते हैं- ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा, 'अगर वे बात करना चाहते हैं, तो वे हमारे पास आ सकते हैं, या हमें कॉल कर सकते हैं. ट्रंप ने आगे कहा, हमारे पास टेलीफोन है और अच्छी सुरक्षित लाइनें हैं. हालांकि, सच कहूं तो मुझे यकीन नहीं है कि कोई भी टेलीफोन लाइन पूरी तरह सुरक्षित होती है. फिर भी, हमारे पास सुरक्षित लाइनें हैं. अगर वे चाहें, तो हम बात कर सकते हैं.'

'ईरान जानता है हमारी शर्तें' 

ट्रंप ने मीडियाकर्मियों से कहा,'हम टेलीफोन पर बात करेंगे. इसलिए अगर ईरान चाहे, तो वे हमें कॉल कर सकते हैं. लेकिन फिर से, वे जानते हैं कि समझौते में क्या होना चाहिए. बहुत सरल सी बात है. उनके पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए अन्यथा, मिलने का कोई कारण नहीं है.'

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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