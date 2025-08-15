India Pakistan War: 'वे परमाणु युद्ध की ओर जाने को तैयार थे...' भारत-PAK में जंग रुकवाने का ट्रंप ने फिर लिया श्रेय

Trump latest statement on India Pakistan War: भारत से आयात होने वाले सामानों पर 50 फीसदी टैरिफ लगाने के बावजूद भारत के न झुकने से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बहुत झुंझलाए हैं. वे ऑपरेशन सिंदूर के स्थगित होने का श्रेय न मिलने से भी खफा है. इस बात को वे कई बार जाहिर कर चुके हैं लेकिन भारत ने साफ कहा है कि इसमे किसी भी तीसरे देश ने कोई मध्यस्थता नहीं की थी और पाकिस्तानी डीजीएमओ की सीधी गुहार पर हमला बंद करने का फैसला किया गया. अब पुतिन से मुलाकात से पहले ट्रंप ने एक बार फिर भारत-पाकिस्तान में युद्ध रुकवाने का श्रेय खुद को दिया है.

'परमाणु युद्ध की ओर जाने को तैयार थे भारत-PAK'

वाशिंगटन में मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्होंने दोनों देशों के बीच तब शांति स्थापित की थी, जब दोनों देश संभवत परमाणु युद्ध की ओर बढ़ रहे थे. ट्रंप ने कहा, 'मैंने 6 महीने से भी कम समय में 6 युद्ध सुलझाए हैं और मुझे इस पर बहुत गर्व है. कांगो और रवांडा के बीच एक युद्ध 31 सालों से चल रहा था. हमने उसे सुलझाया. अगर भारत और पाकिस्तान की बात करें तो युद्ध में विमान हवा में ही गिराए जा रहे थे. छह-सात विमान नीचे गिर गए. वे परमाणु युद्ध की ओर जाने के लिए तैयार थे लेकिन हमने उसे सुलझा लिया."

भारत के दावे की ट्रंप ने की पुष्टि

ट्रंप का हालिया बयान एक तरह से भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह के उस बयान की पुष्टि करते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमानों और एक अवाक्स को मार गिराया गया था. भारत के इस दावे से पाकिस्तान बुरी तरह बौखला गया था और उसने इसे खारिज कर दिया था.

#WATCH | Washington DC | "6-7 planes were knocked out in India-Pakistan war, they were ready to go nuclear, we solved that..." says US President Donald Trump. (Source: Unrestricted Pool Via Reuters) pic.twitter.com/3esGVAkC5W — ANI (@ANI) August 14, 2025

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अलास्का में होने वाली बातचीत पर ट्रंप ने कहा कि उनकी यह दूसरी बैठक ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि उन्होंने पहली बैठक में मंच तैयार किया था.

'मुझे लगता है कि शांति स्थापित करेंगे पुतिन'

पुतिन के साथ होने वाली सीधी बातचीत से पहले डोनाल्ड ने कहा, '...मुझे लगता है कि राष्ट्रपति पुतिन शांति स्थापित करेंगे और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की शांति स्थापित करेंगे. करेंगे, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की शांति स्थापित करेंगे. हम देखेंगे कि क्या वे साथ मिलकर काम कर सकते हैं. और अगर वे ऐसा कर पाते हैं, तो यह बहुत अच्छा होगा.'

यह मेरा नहीं बाइडेन का युद्ध- ट्रंप

ट्रंप ने कहा कि उन्हें लगता है कि रूस-यूक्रेन युद्ध को सुलझाना सबसे आसान होगा, लेकिन वास्तव में यह सबसे कठिन है. इस युद्ध का कोई कारण नहीं है. उन्होंने कहा, हम यूक्रेन को कोई पैसा नहीं दे रहे हैं बल्कि हम सैन्य उपकरण उपलब्ध करा रहे हैं और उसका 100% भुगतान नाटो कर रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अगर वे पहले राष्ट्रपति होते तो यह यूक्रेन-रूस युद्ध कभी शुरु ही नहीं होता. उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि यह उनका नहीं बल्कि बाइडेन का युद्ध है.