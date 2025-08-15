India Pakistan War: 'वे परमाणु युद्ध की ओर जाने को तैयार थे...' भारत-PAK में जंग रुकवाने का ट्रंप ने फिर लिया श्रेय
Advertisement
trendingNow12881280
Hindi Newsदुनिया

India Pakistan War: 'वे परमाणु युद्ध की ओर जाने को तैयार थे...' भारत-PAK में जंग रुकवाने का ट्रंप ने फिर लिया श्रेय

Donald Trump on India Pakistan War: डोनाल्ड ट्रंप के मन से भारत-पाकिस्तान युद्ध रुकवाने का श्रेय न मिलने का मलाल जा नहीं रहा है. पुतिन से मुलाकात से पहले ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया कि उन्होंने भारत-पाक के बीच जंग रुकवा दी.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Aug 15, 2025, 04:35 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

India Pakistan War: 'वे परमाणु युद्ध की ओर जाने को तैयार थे...' भारत-PAK में जंग रुकवाने का ट्रंप ने फिर लिया श्रेय

Trump latest statement on India Pakistan War: भारत से आयात होने वाले सामानों पर 50 फीसदी टैरिफ लगाने के बावजूद भारत के न झुकने से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बहुत झुंझलाए हैं. वे ऑपरेशन सिंदूर के स्थगित होने का श्रेय न मिलने से भी खफा है. इस बात को वे कई बार जाहिर कर चुके हैं लेकिन भारत ने साफ कहा है कि इसमे किसी भी तीसरे देश ने कोई मध्यस्थता नहीं की थी और पाकिस्तानी डीजीएमओ की सीधी गुहार पर हमला बंद करने का फैसला किया गया. अब पुतिन से मुलाकात से पहले ट्रंप ने एक बार फिर भारत-पाकिस्तान में युद्ध रुकवाने का श्रेय खुद को दिया है. 

'परमाणु युद्ध की ओर जाने को तैयार थे भारत-PAK'

वाशिंगटन में मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्होंने दोनों देशों के बीच तब शांति स्थापित की थी, जब दोनों देश संभवत परमाणु युद्ध की ओर बढ़ रहे थे. ट्रंप ने कहा, 'मैंने 6 महीने से भी कम समय में 6 युद्ध सुलझाए हैं और मुझे इस पर बहुत गर्व है. कांगो और रवांडा के बीच एक युद्ध 31 सालों से चल रहा था. हमने उसे सुलझाया. अगर भारत और पाकिस्तान की बात करें तो युद्ध में विमान हवा में ही गिराए जा रहे थे. छह-सात विमान नीचे गिर गए. वे परमाणु युद्ध की ओर जाने के लिए तैयार थे लेकिन हमने उसे सुलझा लिया."

भारत के दावे की ट्रंप ने की पुष्टि

ट्रंप का हालिया बयान एक तरह से भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह के उस बयान की पुष्टि करते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमानों और एक अवाक्स को मार गिराया गया था. भारत के इस दावे से पाकिस्तान बुरी तरह बौखला गया था और उसने इसे खारिज कर दिया था. 

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अलास्का में होने वाली बातचीत पर ट्रंप ने कहा कि उनकी यह दूसरी बैठक ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि उन्होंने पहली बैठक में मंच तैयार किया था.

'मुझे लगता है कि शांति स्थापित करेंगे पुतिन'

पुतिन के साथ होने वाली सीधी बातचीत से पहले डोनाल्ड ने कहा, '...मुझे लगता है कि राष्ट्रपति पुतिन शांति स्थापित करेंगे और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की शांति स्थापित करेंगे. करेंगे, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की शांति स्थापित करेंगे. हम देखेंगे कि क्या वे साथ मिलकर काम कर सकते हैं. और अगर वे ऐसा कर पाते हैं, तो यह बहुत अच्छा होगा.'

यह मेरा नहीं बाइडेन का युद्ध- ट्रंप

ट्रंप ने कहा कि उन्हें लगता है कि रूस-यूक्रेन युद्ध को सुलझाना सबसे आसान होगा, लेकिन वास्तव में यह सबसे कठिन है. इस युद्ध का कोई कारण नहीं है. उन्होंने कहा, हम यूक्रेन को कोई पैसा नहीं दे रहे हैं बल्कि हम सैन्य उपकरण उपलब्ध करा रहे हैं और उसका 100% भुगतान नाटो कर रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अगर वे पहले राष्ट्रपति होते तो यह यूक्रेन-रूस युद्ध कभी शुरु ही नहीं होता. उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि यह उनका नहीं बल्कि बाइडेन का युद्ध है. 

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं. धर...और पढ़ें

TAGS

india pakistan news

Trending news

कश्मीर में जहां बरसी आसमानी आफत, कितना पावन है माता का 'वो' धाम? छुपा है बड़ा रहस्य
Machail Mata Yatra 2025
कश्मीर में जहां बरसी आसमानी आफत, कितना पावन है माता का 'वो' धाम? छुपा है बड़ा रहस्य
पहाड़ पर कुदरत के बम! धराली के बाद किश्तवाड़, कितनी मौत; 'जानलेवा बादल' का DNA टेस्ट
DNA
पहाड़ पर कुदरत के बम! धराली के बाद किश्तवाड़, कितनी मौत; 'जानलेवा बादल' का DNA टेस्ट
भारत के खिलाफ मुनीर का 'बेडरूम जिहाद'! युवाओं का कर रहा ब्रेनवाश, ये है बड़ा प्लान
DNA
भारत के खिलाफ मुनीर का 'बेडरूम जिहाद'! युवाओं का कर रहा ब्रेनवाश, ये है बड़ा प्लान
79वें स्वतंत्रता दिवस से पहले पूरे कश्मीर में मल्टीलेयर सुरक्षा, 3 OGW गिरफ्तार
Independence Day
79वें स्वतंत्रता दिवस से पहले पूरे कश्मीर में मल्टीलेयर सुरक्षा, 3 OGW गिरफ्तार
PAK-चीन की मिसाइलों का 'महाकाल' तैयार कर रहा भारत, 500 किमी दूर से कर देगा काम तमाम
Project Kusha
PAK-चीन की मिसाइलों का 'महाकाल' तैयार कर रहा भारत, 500 किमी दूर से कर देगा काम तमाम
ट्रेन के AC डक्ट में भरी थीं शराब की बोतलें, रेलवे ने तोड़ी चुप्पी; जानिए क्या कहा?
liquor bottles
ट्रेन के AC डक्ट में भरी थीं शराब की बोतलें, रेलवे ने तोड़ी चुप्पी; जानिए क्या कहा?
जब शैतान सिंह ने 120 जवानों के साथ, 1300 चीनियों को ढेर कर आखिरी सांस तक लड़े मेजर
Independence Day
जब शैतान सिंह ने 120 जवानों के साथ, 1300 चीनियों को ढेर कर आखिरी सांस तक लड़े मेजर
DNA: '...तो PDA भूल गए अखिलेश यादव'? CM की तारीफ सपा विधायक को पड़ गई भारी
DNA Analysis
DNA: '...तो PDA भूल गए अखिलेश यादव'? CM की तारीफ सपा विधायक को पड़ गई भारी
6300 से ज्यादा मौतें, 70 से ज्यादा गांव हो गए तबाह...15 अगस्त का वो खौफनाक मंजर
Assam earthquake 1950
6300 से ज्यादा मौतें, 70 से ज्यादा गांव हो गए तबाह...15 अगस्त का वो खौफनाक मंजर
भारत का सबसे बड़ा बस स्टैंड कहां है, जहां चारों ओर लहरता दिखता 'बसों का समंदर'?
India Largest Bus Stand
भारत का सबसे बड़ा बस स्टैंड कहां है, जहां चारों ओर लहरता दिखता 'बसों का समंदर'?
;