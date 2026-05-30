ट्रंप की बढ़ी मुश्किलें! $10 अरब का टैक्स केस फिर खुला; कोर्ट ने केनेडी सेंटर से भी नाम हटाने का दिया आदेश

Trump Law Suit: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए कानूनी मोर्चे पर शुक्रवार का दिन एक के बाद एक दो बड़े झटकों वाला रहा. मियामी की एक फेडरल अदालत ने जहां ट्रंप के खिलाफ चल रहे $10 अरब (करीब 83,000 करोड़ रुपये) के आईआरएस (IRS) टैक्स मुकदमे को दोबारा खोलकर उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं, वहीं वॉशिंगटन की एक अन्य फेडरल अदालत ने मशहूर 'केनेडी सेंटर' का नाम बदलकर ट्रंप के नाम पर रखने के फैसले को पूरी तरह गैर-कानूनी घोषित कर दिया है. न्यायिक व्यवस्था को गुमराह करने और शक्तियों के दुरुपयोग के आरोपों के बीच आए इन दोनों फैसलों ने अमेरिकी राजनीति और कानूनी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है.

ट्रंप पर लगा कोर्ट को गुमराह करने का आरोप

मियामी की फेडरल जज कैथलीन एम. विलियम्स ने एक बड़ा उलटफेर करते हुए डोनाल्ड ट्रंप के इंटरनल रेवेन्यू सर्विस (IRS) के खिलाफ दायर $10 अरब के मुकदमे को दोबारा खोलने का आदेश दिया है. यह मामला पिछले हफ्ते ही आपसी समझौते के बाद बंद कर दिया गया था, लेकिन अब इस समझौते की वैधता पर ही गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. जज विलियम्स ने इस बात पर गहरी चिंता जताई कि इस मामले को रफा-दफा करने की प्रक्रिया शायद 'धोखे और हेरफेर' पर आधारित थी. दरअसल, ट्रंप और अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके तहत डेमोक्रेटिक प्रशासन के दौरान प्रताड़ित होने का दावा करने वालों के लिए $1.8 अरब का मुआवजा कोष बनाया गया था. आरोप है कि इस सौदे की आड़ में ट्रंप, उनके परिवार और उनके बिजनेस को बहुत बड़ा टैक्स फायदा पहुंचाया गया.

35 पूर्व जजों ने खोली पोल, ट्रंप टीम से 12 जून तक मांगा जवाब

इस मामले में मोड़ तब आया जब 35 पूर्व फेडरल जजों के एक समूह ने कोर्ट में दस्तावेज दाखिल कर इस सौदेबाजी की जांच की मांग की. जजों का तर्क है कि ट्रंप ने इस मुकदमे का गलत इस्तेमाल करके अपने ही प्रशासन के साथ मिलीभगत की और टैक्सपेयर्स के पैसे से निजी फायदा उठाने की कोशिश की. कोर्ट ने अब ट्रंप की लीगल टीम को 12 जून तक यह स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है कि अदालत को गुमराह करने के आरोप में उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए. यह मूल मुकदमा जनवरी में ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान एक आईआरएस ठेकेदार द्वारा उनके टैक्स रिकॉर्ड लीक करने (जिसे 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' ने छापा था) के एवज में हर्जाने के तौर पर दायर किया गया था.

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केनेडी सेंटर से ट्रंप का नाम हटाने का आदेश

टैक्स मुकदमे के बाद दूसरा झटका वॉशिंगटन से आया, जहां यूएस डिस्ट्रिक्ट जज केसी कूपर ने केनेडी सेंटर के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के उस फैसले को पूरी तरह पलट दिया, जिसमें इस ऐतिहासिक परफॉर्मिंग आर्ट्स संस्था का नाम बदलकर 'ट्रंप केनेडी सेंटर' करने का प्रस्ताव पास किया गया था.

केनेडी सेंटर अमेरिकी जनता का है, डोनाल्ड ट्रंप का नहीं

डेमोक्रेटिक सांसद जॉयस बीटी द्वारा दायर इस मुकदमे पर फैसला सुनाते हुए जज कूपर ने अपने 94 पन्नों के आदेश में साफ कहा कि यह सेंटर कानूनन सिर्फ राष्ट्रपति जॉन एफ. केनेडी की याद में बना स्मारक है. कांग्रेस की मंजूरी के बिना बोर्ड को इसका नाम बदलने का कोई अधिकार नहीं है. यह संस्था अमेरिकी जनता की धरोहर है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं. अदालत ने केनेडी सेंटर के अधिकारियों को सख्त आदेश दिया है कि वे दो हफ्तों के भीतर परिसर से ट्रंप के नाम वाले सभी भौतिक साइनबोर्ड हटाएं और वेबसाइट से 'डोनाल्ड जे. ट्रंप और जॉन एफ. केनेडी मेमोरियल सेंटर' जैसे संदर्भों को पूरी तरह साफ करें.

दो साल के लिए सेंटर बंद करने की योजना पर भी रोक

अदालत ने रेनोवेशन (नवीनीकरण) के नाम पर इस प्रतिष्ठित सेंटर को आगामी 7 जुलाई से दो साल के लिए पूरी तरह बंद करने के बोर्ड के फैसले पर भी रोक लगा दी है. जज ने कहा कि बोर्ड ने बिना सोचे-समझे और बिना किसी ठोस योजना के यह फैसला लिया, जिससे कलाकारों, स्टाफ और दर्शकों को भारी नुकसान हो सकता था. ट्रस्टीज को भी इस बंदी की जानकारी राष्ट्रपति ट्रंप के एक सोशल मीडिया पोस्ट से ही मिली थी, जिसे कोर्ट ने महज एक 'औपचारिकता' माना.

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हालांकि, कोर्ट ने साफ किया है कि पुरानी पड़ चुकी इमारत में एचवीएसी (HVAC), थिएटर सीटिंग और जल निकासी जैसी जरूरी मरम्मत का काम बिना सेंटर को पूरी तरह बंद किए जारी रखा जा सकता है. उधर, ट्रंप के नेतृत्व वाले बोर्ड की जनसंपर्क उपाध्यक्ष रोमा दारावी ने इस फैसले के खिलाफ जल्द ही ऊपरी अदालत में अपील करने के संकेत दिए हैं.