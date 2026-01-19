Advertisement
trendingNow13078904
Hindi Newsदुनियाट्रंप ने बाइडेन प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप, ऑटोपेन से साइन आदेशों को बताया गैरकानूनी

ट्रंप ने बाइडेन प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप, ऑटोपेन से साइन आदेशों को बताया गैरकानूनी

Donlad Trump: 28 नवंबर को ट्रंप ने कहा था कि बाइडेन के कार्यकाल में ऑटोपेन से साइन किए गए सभी दस्तावेज अब खत्म माने जाएंगे और वे लागू नहीं होंगे. उनकी तरफ से यह भी दावा किया गया था कि करीब 92 प्रतिशत दस्तावेज ऐसे हैं जो ऑटोपेन से साइन किए गए थे और बाइडेन ने उन्हें मंजूरी नहीं दी थी.

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Jan 19, 2026, 01:59 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ट्रंप ने बाइडेन प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप, ऑटोपेन से साइन आदेशों को बताया गैरकानूनी

US Autopen Dispute: ट्रंप के एक बयान के बाद अमेरिका में फिर से राजनीतिक और कानूनी बहस तेज हो गई है. डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन पर ऑटोपेन के इस्तेमाल को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं. ट्रंप ने दावा किया है कि ऑटोपेन से किए गए सभी साइन पूरी तरह अवैध हैं और ऐसे दस्तावेजों को अब कानूनी तौर पर वैध नहीं माना जा सकता है.

ट्रंप के अनुसार जिन लोगों ने ऑटोपेन का इस्तेमाल किया, उन्हें यह भी पता नहीं था कि बाइडेन ने उन फैसलों को मंजूरी दी भी थी या नहीं.  ट्रंप ने आरोप लगाया कि बाइडेन प्रशासन के दौरान फैसले बिना किसी क्रम और नियम के लिए गए थे. जिसके पीछे रेडिकल लेफ्ट इंसरेक्शनिस्ट थे, जो असल में सरकार को चला रहे थे. इसके लेकर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया है. जिसमें उन्होंने 
कहा  कि ये पूरी तरह से गैरकानूनी काम था. उन्होंने देश के साथ ऐसा करने वाले लोगों के लिए जेल की मांग की है. 

बाइडेन पर निशाना

Add Zee News as a Preferred Source

ट्रंप ने आगे कहा 'उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव नहीं जीता था और अगर ठीक से देखें तो जो बाइडेन ने भी नहीं जीता, क्योंकि सब कुछ रिग्ड था, जिसके लिए बड़ी कीमत चुकानी होगी. ट्रंप की तरफ से लगातार यह दावा किया जा रहा है कि जो बाइडेन असल में देश नहीं चला रहे थे, बल्कि वामपंथी सोच से जुड़े लोग सत्ता में थे. ट्रंप के अनुसार बाइडेन ने खुद राष्ट्रपति आदेशों पर हस्ताक्षर नहीं किए, ऑटोपेन का इस्तेमाल कर दूसरे लोगों ने दस्तावेजों को मंजूरी दी थी. 

बाइडेन का कार्यकाल

इससे पहले 28 नवंबर को ट्रंप ने कहा था कि बाइडेन के कार्यकाल में ऑटोपेन से साइन किए गए सभी दस्तावेज अब खत्म माने जाएंगे और वे लागू नहीं होंगे. उनकी तरफ से यह भी दावा किया गया था कि करीब 92 प्रतिशत दस्तावेज ऐसे हैं जो ऑटोपेन से साइन किए गए थे और बाइडेन ने उन्हें मंजूरी नहीं दी थी. ट्रंप का ये भी कहना है कि अगर जो बाइडेन इस बात को स्वीकारते हैं कि ऑटोपेन प्रक्रिया में वो शामिल थे, तो उन पर भी झूठी गवाही का मामला चलाया जा सकता है. 

यह भी पढ़ें: टैरिफ और ट्रेड डील की टेंशन के बीच ट्रंप को पड़ गई पीएम मोदी की जरूरत, वजह है गंभीर; भेजा न्योता

About the Author
author img
Naveen Sheoran

नवीन कुमार 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज़ डिजिटल में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री प्राप्त की है. ज...और पढ़ें

TAGS

Donlad Trump

Trending news

ममता बनर्जी घुसपैठियों के साथ कैसा बरताव करती हैं? सीनियर महिला सांसद ने खुलकर बताया
West Bengal
ममता बनर्जी घुसपैठियों के साथ कैसा बरताव करती हैं? सीनियर महिला सांसद ने खुलकर बताया
Magic win बेटिंग एप मामले में ED का एक्शन, 14 के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट
ED
Magic win बेटिंग एप मामले में ED का एक्शन, 14 के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट
IRCTC Hotel Scam में लालू यादव परिवार पर आरोप कितने सही? दिल्ली HC करेगा फैसला
Land for job scam
IRCTC Hotel Scam में लालू यादव परिवार पर आरोप कितने सही? दिल्ली HC करेगा फैसला
ईरान पर हमला क्यों टाल गए ट्रंप? डर गए या वाकई पिघल गया अमेरिकी राष्ट्रपति का दिल
Iran US Tension News in Hindi
ईरान पर हमला क्यों टाल गए ट्रंप? डर गए या वाकई पिघल गया अमेरिकी राष्ट्रपति का दिल
क्या वकील अपने क्लाइंट की ओर से RTI दायर कर सकते हैं? CIC का बड़ा फैसला, खींची दी...
CIC
क्या वकील अपने क्लाइंट की ओर से RTI दायर कर सकते हैं? CIC का बड़ा फैसला, खींची दी...
जम्मू: रेलवे स्टेशन पर हमला हुआ तो कैसे होगी सुरक्षा? सेना और सुरक्षाबलों ने बताया
Kathua
जम्मू: रेलवे स्टेशन पर हमला हुआ तो कैसे होगी सुरक्षा? सेना और सुरक्षाबलों ने बताया
उत्तर भारत में बदलने वाला है मौसम! दिल्ली-यूपी समेत इन राज्यों में बारिश का अलर्ट
weather update
उत्तर भारत में बदलने वाला है मौसम! दिल्ली-यूपी समेत इन राज्यों में बारिश का अलर्ट
क्या दंगारोपी उमर खालिद को जमानत मिलनी चाहिए? जस्टिस चंद्रचूड़ ने दिया ऐसा जवाब...
cji dy chandrachud
क्या दंगारोपी उमर खालिद को जमानत मिलनी चाहिए? जस्टिस चंद्रचूड़ ने दिया ऐसा जवाब...
गणतंत्र दिवस का इनविटेशन है बेहद खास, राष्ट्रपति मुर्मू ने शेयर किया वीडियो
Republic Day 2026
गणतंत्र दिवस का इनविटेशन है बेहद खास, राष्ट्रपति मुर्मू ने शेयर किया वीडियो
नागास्त्र ड्रोन से पिनाका मिसाइल तक, भारत के स्वदेशी हथियार बने दुश्मनों के लिए काल
defence minister rajnath singh
नागास्त्र ड्रोन से पिनाका मिसाइल तक, भारत के स्वदेशी हथियार बने दुश्मनों के लिए काल