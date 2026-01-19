ट्रंप ने बाइडेन प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप, ऑटोपेन से साइन आदेशों को बताया गैरकानूनी

US Autopen Dispute: ट्रंप के एक बयान के बाद अमेरिका में फिर से राजनीतिक और कानूनी बहस तेज हो गई है. डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन पर ऑटोपेन के इस्तेमाल को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं. ट्रंप ने दावा किया है कि ऑटोपेन से किए गए सभी साइन पूरी तरह अवैध हैं और ऐसे दस्तावेजों को अब कानूनी तौर पर वैध नहीं माना जा सकता है.

ट्रंप के अनुसार जिन लोगों ने ऑटोपेन का इस्तेमाल किया, उन्हें यह भी पता नहीं था कि बाइडेन ने उन फैसलों को मंजूरी दी भी थी या नहीं. ट्रंप ने आरोप लगाया कि बाइडेन प्रशासन के दौरान फैसले बिना किसी क्रम और नियम के लिए गए थे. जिसके पीछे रेडिकल लेफ्ट इंसरेक्शनिस्ट थे, जो असल में सरकार को चला रहे थे. इसके लेकर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया है. जिसमें उन्होंने

कहा कि ये पूरी तरह से गैरकानूनी काम था. उन्होंने देश के साथ ऐसा करने वाले लोगों के लिए जेल की मांग की है.

बाइडेन पर निशाना

Add Zee News as a Preferred Source

ट्रंप ने आगे कहा 'उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव नहीं जीता था और अगर ठीक से देखें तो जो बाइडेन ने भी नहीं जीता, क्योंकि सब कुछ रिग्ड था, जिसके लिए बड़ी कीमत चुकानी होगी. ट्रंप की तरफ से लगातार यह दावा किया जा रहा है कि जो बाइडेन असल में देश नहीं चला रहे थे, बल्कि वामपंथी सोच से जुड़े लोग सत्ता में थे. ट्रंप के अनुसार बाइडेन ने खुद राष्ट्रपति आदेशों पर हस्ताक्षर नहीं किए, ऑटोपेन का इस्तेमाल कर दूसरे लोगों ने दस्तावेजों को मंजूरी दी थी.

बाइडेन का कार्यकाल

इससे पहले 28 नवंबर को ट्रंप ने कहा था कि बाइडेन के कार्यकाल में ऑटोपेन से साइन किए गए सभी दस्तावेज अब खत्म माने जाएंगे और वे लागू नहीं होंगे. उनकी तरफ से यह भी दावा किया गया था कि करीब 92 प्रतिशत दस्तावेज ऐसे हैं जो ऑटोपेन से साइन किए गए थे और बाइडेन ने उन्हें मंजूरी नहीं दी थी. ट्रंप का ये भी कहना है कि अगर जो बाइडेन इस बात को स्वीकारते हैं कि ऑटोपेन प्रक्रिया में वो शामिल थे, तो उन पर भी झूठी गवाही का मामला चलाया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: टैरिफ और ट्रेड डील की टेंशन के बीच ट्रंप को पड़ गई पीएम मोदी की जरूरत, वजह है गंभीर; भेजा न्योता