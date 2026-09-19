/ट्रंप का ट्रिपल अटैक: क्या है Lindsay o. Graham बिल, रूस-ईरान तो लपेटे में आएंगे ही, क्या भारत पर भी पड़ेगा असर?

Lindsay o. Graham Russia-Iran sanctions bill: डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और ईरान पर प्रतिबंध बढ़ाने वाले अमेरिकी कानून पर दस्तखत कर दिए हैं. इस कानून के तहत भारत और चीन समेत रूसी ऊर्जा के बड़े खरीदारों पर भारी टैरिफ लगाया जा सकता है. ट्रंप के निर्देशों पर बना ये बिल संसद से पहले ही पास हो चुका था. जिस पर साइन करके उन्होंने इसे कानूनी जामा पहना दिया. यह कानून रूस पर पाबंदियों का दायरा बढ़ाता है और ईरान पर जारी मौजूदा प्रतिबंधों की अवधि को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है.
राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के 30 दिनों के भीतर प्रभावी होने वाले इस कानून के प्रावधानों के मुताबिक, कानून बनने से ठीक पहले के 12 महीनों में कुल मात्रा के आधार पर रूसी कच्चे तेल या नेचुरल गैस के शीर्ष पांच खरीदार देशों से आयात किए जाने वाले सामानों पर राष्ट्रपति को 100 फीसदी तक का शुल्क (टैरिफ) लगाना अनिवार्य हो गया है.
इस कानून का मुख्य मकसद रूस-ईरान के एनर्जी सेक्टर, डिफेंस इंडस्ट्री के सहयोगियों और उनके कथित 'शैडो फ्ललीट' (अवैध तेल टैंकरों के नेटवर्क) पर नकेल कसना बताया गया है. इसकी खास बात ये है कि यह कानून राष्ट्रपति ट्रंप को इसके क्रियान्वयन पर व्यापक विशेषाधिकार देता है. जैसे किन देशों पर टैरिफ लगाया जाएगा, उसकी दरें क्या होंगी और क्या किसी देश को प्रतिबंधों के प्रावधानों में छूट दी जाएगी या नहीं.
किसी देश को इस कानून के तहत गैस से जुड़े शुल्कों से छूट तभी मिल सकती है, जब संबंधित अवधि के दौरान उसका रूसी गैस आयात रूस के कुल निर्यात के 15 फीसदी से कम रहा हो और उसने इस आयात को घटाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हों.
इसके अलावा, यह कानून रूस के शैडो फ्ललीट और उन विदेशी व्यक्तियों को भी निशाने पर लेता है जो रूसी ऊर्जा उत्पादन का समर्थन करते हैं या प्रतिबंधों से बचने में मदद करते हैं, जिसमें जहाजों के मालिक, ऑपरेटर, मैनेजर, बीमाकर्ता और ऐसी गतिविधियों में शामिल अन्य लोग शामिल हैं.
कुल मिलाकर यह कानून रूस के ऊर्जा व्यापार व पाबंदियों को दरकिनार करने वाली संस्थाओं पर शिकंजा कसता है. हालांकि, इसे लागू करने का पूरा फैसला काफी हद तक राष्ट्रपति के विवेक पर ही छोड़ दिया गया है. यानी ट्रंप जिस देश को जितनी चाहें छूट दे सकते हैं.
चीन और भारत समेत उन देशों पर 100 फीसदी तक का आयात शुल्क (टैरिफ) लगाने का अधिकार दिया गया है जो रूस के रेगुलर कस्टमर हैं और उससे लगातार तेल और गैस खरीदते हैं. चूंकि भारत और चीन भी रूस से बड़ी तादाद में तेल और गैस आयात करते हैं. इसलिए तकनीति रूप से भारत भी इस कानून के दायरे में आता है.
युद्ध और मिडिल ईस्ट संकट की प्रष्ठभूमि में देखें तो भारत और चीन दोनों के ईरान के साथ अच्छे संबंध हैं. दोनों ईरान के तेल का बड़े खरीदार हैं. इसलिए ट्रंप प्रशासन चाहता है कि भारत और चीन ईरान पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर उसे बैकफुट पर जाने के लिए मजबूर करें. इसके बदले में अमेरिका इन देशों से कुछ प्रतिबंध हटाने या नए कानून से ढील देने का दांव खेल सकता है.