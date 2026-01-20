Trump links nobel to greenland acquisition: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ग्रीनलैंड को अपनी अधिग्रहण सूची में शामिल करने के अपने प्रयास को नोबेल शांति पुरस्कार न मिलने से जोड़ा है. उन्होंने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गार स्टोर को एक पत्र लिखा, जिसमें कहा कि अब उन्हें केवल शांति के बारे में सोचने की कोई बाध्यता नहीं है. ट्रंप का कहना था कि अमेरिका के हित में उन्हें ग्रीनलैंड को लेकर कड़ा रुख अपनाने का अधिकार है.

ट्रंप ने पत्र में लिखा कि उन्होंने आठ युद्धों को रोकने में मदद की, लेकिन नोबेल शांति पुरस्कार उन्हें नहीं मिला. इसलिए अब वे अमेरिका के लिए सही और उचित कदम उठाने पर ध्यान दे सकते हैं. उन्होंने डेनमार्क के ग्रीनलैंड पर दावा करने के तर्क पर भी सवाल उठाए और सुरक्षा संबंधी मांगें रखी हैं. उनका कहना था कि दुनिया तब तक सुरक्षित नहीं है जब तक अमेरिका ग्रीनलैंड पर पूरी और पूर्ण कंट्रोल न रखे.

नोबेल पुरस्कार हम थोड़ी देंगे

नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गार स्टोर ने ट्रंप को साफ किया कि नोबेल शांति पुरस्कार देने का अधिकार नॉर्वे सरकार के पास नहीं है और यह पूरी तरह से एक स्वतंत्र नोबेल कमिटी तय करती है. उन्होंने बताया कि ट्रंप का संदेश उनके और फिनलैंड के राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए टैरिफ विरोधी संदेश के जवाब में आया था. स्टोर ने ग्रीनलैंड को लेकर नॉर्वे की स्थिति दोहराई और कहा कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है, और नॉर्वे पूरी तरह डेनमार्क के पक्ष में है. साथ ही उन्होंने कहा कि आर्कटिक क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए नाटो जिम्मेदारी से कदम उठा रहा है.

व्हाइट हाउस ने ट्रंप के रुख का बचाव किया और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया. व्हाइट हाउस की उप-प्रेस सचिव अन्ना केली ने कहा कि ग्रीनलैंड आर्कटिक क्षेत्र में आधुनिक खतरों से निपटने के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है. उनका मानना है कि अमेरिकी सुरक्षा वहां के लोगों के हित में बेहतर होगी.

ग्रीनलैंड के लोग और डेनमार्क सरकार ट्रंप के प्रस्ताव के खिलाफ हैं. ग्रीनलैंड के 57,000 निवासी अपने भविष्य का निर्णय खुद करेंगे. राजधानी नूक में सैकड़ों लोग विरोध मार्च कर चुके हैं और " नहीं मतलब नहीं" के नारे लगाए हैं. डेनमार्क ने ग्रीनलैंड में सैनिक तैनात किए हैं और एक युद्धपोत भी भेजा है. अमेरिका, डेनमार्क और ग्रीनलैंड के बीच बातचीत शुरू की गई है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है.

