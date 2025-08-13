पहले हीर-रांझा जैसा इश्क और फिर...हर बार तगड़े ब्रेकअप पर क्यों खत्म होती है पाकिस्तान-अमेरिका की लव स्टोरी?

वाशिंगटन (अमेरिका) का पाकिस्तान के साथ प्रेम हमेशा ब्रेकअप में इसलिए समाप्त होता है, क्योंकि यह एक कठिन और बदलते हुए रणनीतिक संबंधों का परिणाम है. इस संबंध में उतार-चढ़ाव इसलिए आते हैं क्योंकि दोनों देशों के हित बदल सकते हैं और एक-दूसरे की जरूरतों के हिसाब से अमेरिका का रुख बदलता रहता है. यह कोई भावनात्मक रिश्ता नहीं है, बल्कि सामरिक और भू-राजनीतिक हितों पर आधारित एक ऐसा संतुलन है जिसे पाकिस्तान और अमेरिका बनाए रखते हैं.

जब पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर, जिन्हें देश का वास्तविक शासक कहना बेहतर होगा, अमेरिकी धरती पर खड़े होकर भारत के खिलाफ परमाणु धमकी देते हैं, तो कोई यह अपेक्षा कर सकता था कि अमेरिकी राष्ट्रपति सार्वजनिक रूप से नाराजगी जताएंगे? हालांकि, वाशिंगटन की प्रतिक्रिया बहुत कुछ कहती थी. खासकर उस देश के लिए जो कभी वैश्विक परमाणु को नहीं बढ़ाने का नेतृत्व करता था. यह एक विशेष प्रकार का पाखंड है जो कि तेहरान के खिलाफ प्रतिबंधों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं. ट्रंप तब चुप रहे जब एक विदेशी सेना प्रमुख ने अमेरिकी धरती से आधी दुनिया को नष्ट करने की धमकी दे दी.

ईरान और पाक के खिलाफ अमेरिका का दोहरा पैमाना

इसके विपरीत जब ईरानी अधिकारी सैन्य कार्रवाई का दिखावा भी करते हैं तो वाशिंगटन उसपर प्रतिबंधों, कूटनीतिक अलगाव, की भरमार कर देता है. इस बार तो इजरायल के तेहरान के खिलाफ युद्ध में शामिल होने के साथ अमेरिका ने पूरी ताकत से अपनी प्रतिक्रिया दी है. लेकिन जब बात पाकिस्तान की आती है तो ये सारे नियम बदल जाते हैं. पाकिस्तान एक परमाणु से लैस ऐसा देश है जिस पर आतंकियों को पनाह देने, परमाणु हथियारों को लेकर ब्लैकमेलिंग करने का इतिहास रहा है. ऐसे देश के उकसावे को लिए शानदार स्वागत, सैन्य सहयोग और चापलूसी से प्रेरित कूटनीति के लिए नए दौर के साथ पुरस्कृत किया जाता है.

पाकिस्तान का ये दशकों पुराना पैटर्न

यह कोई संयोग या दुर्घटना नहीं है. यह दशकों पुराने उस पैटर्न का नया चैप्टर है जिसमें पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ खेलने की कला में महारथ हासिल की है. संघर्षों में अमेरिका की मनपसंद सेवाएं देना, सहायता के रूप में अरबों रुपये अपनी जेब में डालना और हवा का रुख बदलते ही उसी अमेरिकी हितों के साथ विश्वासघात करना. ट्रंप और मुनीर की बातचीत और आपसी प्रचार ये सबकुछ बहुत ही बेशर्मी से खुलेआम सामने आ रहा है.

चार दशकों से तेहरान बना अमेरिका के कोपभाजन का शिकार

पाकिस्तान के साथ वाशिंगटन का व्यवहार उन अन्य देशों के प्रति उसके रवैये के बिल्कुल विपरीत है जो अमेरिकी हितों को चुनौती देते हैं. ईरान इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है. पिछले चार दशकों में तेहरान की सबसे छोटी उकसावे की कार्रवाई अमेरिका के सहयोगियों के खिलाफ दिखावे की दी गई धमकियों से लेकर सतर्क परमाणु प्रगति तक का जवाब अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंधों, मिलिट्री एक्शन और कूटनीतिक दबाव के साथ बहुत निर्दयता से दिया है. अमेरिका ने इन उपायों को एक दुष्ट राज्य का मुकाबला करने के लिए आवश्यक ठहराया है, जो क्षेत्रों को अस्थिर करता है और अपने पड़ोसियों को धमकी देता है.

पाकिस्तान ने लीक किए हैं परमाणु हथियारों के फॉर्म्यूले

कई मोर्चों पर पाकिस्तान का रिकॉर्ड काफी बुरा रहा है. जहां ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाएं बड़े पैमाने पर उसकी सीमाओं के भीतर सीमित हैं, वहीं पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के नेटवर्क ने उत्तर कोरिया, ईरान और लीबिया जैसे देशों को संवेदनशील तरीके से साझा किए हैं. पाकिस्तान ये हिमाकत ए.क्यू. खान के नेतृत्व में ये दुःस्साहस किया था. वहीं एक ओर जहां ईरान गैर-राज्य अभिनेताओं को वित्त पोषण और समर्थन देता है, वहीं पाकिस्तान खुलेआम लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी समूहों को पनाह देता है. इन्ही आतंकी संगठनों ने साल 2008 के मुंबई नरसंहार करने वाले आतंकी हमले किए थे.

अगर किसी ईरानी नेता ने परमाणु धमकी दी होती तो...

इसके बावजूद ईरान को दशक दर दशक प्रतिबंधों और कूटनीतिक अलगाव का सामना करना पड़ा है जबकि पाकिस्तान सैन्य सहयोग समझौतों, कर्ज से राहत और वाशिंगटन की रणनीतिक सोच में समय-समय पर अपनी कैटेगिरी के अपडेट होने का आनंद लेता रहा है. मुनीर ने अमेरिका की धरती से जो आधी दुनिया को परमाणु से खत्म करने की धमकी दी है अगर वही धमकी कहीं किसी ईरानी नेता ने की होती तो अब तक एक अंतरराष्ट्रीय संकट खड़ा हो गया होता. वहीं पाकिस्तान के मामले में ये अमेरिका की सार्वजनिक चर्चा में भी मुश्किल से दर्ज हो रहा है.

बिना कुछ दिए US से अधिकतम फायदे लेता है पाक

कई दशकों से पाकिस्तान का शासक वर्ग अमेरिका से अधिकतम रियायतें हासिल करने की कला में माहिर रहा है, जबकि बदले में वो अमेरिका को कुछ भी नहीं देता है. इसका फॉर्मूला पाकिस्तान के लिए बहुत ही सरल है पाकिस्तान खुद को अमेरिका के किसी भी नए विदेशी साहसिक काम में खुद को सहयोगी के रूप में प्रस्तुत करना होता है. फिर अपनी स्थिति का फायदा उठाकर वित्तीय सहायता, हथियार और विश्व की राजनीति में संरक्षण प्राप्त करना होता है.

पाकिस्तान-अमेरिका का सीन पहले से तय था

पाकिस्तान की सेना अपने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दर्शकों को यह दिखाना चाहती थी कि उसके वाशिंगटन में शक्तिशाली दोस्त हैं, जबकि ट्रंप चुनाव चक्र से पहले अपनी 'सौदा करने की क्षमता' को प्रदर्शित करना चाहते थे. दोनों में से कोई भी इस रिश्ते की कुरूप वास्तविकताओं का सामना करने में रुचि नहीं रखता था. पाकिस्तान गहरे आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है, जो आईएमएफ बेलआउट और चीनी ऋणों पर निर्भर है, जबकि उसकी सेना घरेलू असंतोष को दबाना जारी रखे हुए है.

अमेरिका का पाकिस्तानी प्रेम कभी टिकता क्यों नहीं?

यदि इतिहास कोई मार्गदर्शक है, तो ट्रंप-मुनीर की दोस्ती टूटने के लिए नियत है. अमेरिका-पाकिस्तान संबंध हमेशा एक पूर्वानुमानित चक्र का पालन करते हैं. पहले हनीमून फिर विश्वासघात और फिर ब्रेकअप. दोनों ही देश एक दूसरे से अपना हित साधने के लिए ये दिखावा करते हैं. पाकिस्तान के लिए अमेरिका संसाधनों का एक स्रोत है जिसका शोषण तब तक किया जाता है जब तक रणनीतिक संदर्भ नहीं बदलता.

कुछ ऐसा रहा है अमेरिका-पाक का लव अफेयर और ब्रेकअप

1960 और 70 के दशक में पाकिस्तान को सोवियत प्रभाव के खिलाफ अमेरिका समर्थित गढ़ के रूप में देखा गया, केवल इस्लामाबाद ने जब अपने हितों के अनुकूल हुआ तो चीन की ओर झुकाव दिखाया. अफगान जिहाद के दौरान 1980 के दशक की साझेदारी पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिकी प्रतिबंधों के साथ समाप्त हुई. 9/11 के बाद का गठबंधन अविश्वास में ढह गया क्योंकि पाकिस्तान की अफगानिस्तान में दोहरी नीति को नजरअंदाज करना असंभव हो गया. ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान इस अस्थिरता का अनुभव किया. जब ट्रंप ने पाकिस्तान की सहायता में कटौती और तालिबान के साथ बातचीत में इसकी भूमिका की प्रशंसा के बीच लटकते रहे. पैटर्न स्पष्ट है हर बार जब वाशिंगटन खुद को यह समझाता है कि इस्लामाबाद बदल गया है. पाकिस्तान उसी व्यवहार उग्रवादियों का समर्थन, रणनीतिक छल, और भारत के खिलाफ आक्रामक रुख से फिर से अंधा हो जाता है.

