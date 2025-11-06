'मुझे ही देनी होती है मंजूरी…' जोहरान ममदानी के भाषण पर ट्रंप का तीखा पलटवार

Trump-Mamdani Clash: न्यूयॉर्क सिटी के नए मेयर जोहरान ममदानी के पहले संबोधन ने अमेरिकी राजनीति में हलचल मचा दी है. उनके भाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह बहुत गुस्से वाला भाषण था और ममदानी को उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए. ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि मुझे लगा कि यह बहुत गुस्से वाला भाषण था, खासकर मेरे प्रति. मुझे लगता है कि उन्हें मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि मुझे ही उनके लिए आने वाली बहुत सी चीजों को मंजूरी देनी होती है. इसलिए उनकी शुरुआत बहुत खराब रही है.

ममदानी के भाषण से भड़के ट्रंप

ट्रंप की यह टिप्पणी उस समय आई जब जोहरान ममदानी ने अपने पहले भाषण में सीधे राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप, चूंकि मुझे पता है कि आप देख रहे है. इस बयान के बाद ट्रंप ने कहा कि ममदानी का भाषण उनके प्रति गुस्से से भरा हुआ था और इसे राजनीतिक रूप से गलत शुरुआत बताया.

इस बीच, मियामी में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान ट्रंप ने कहा कि वे न्यूयॉर्क सिटी की भलाई चाहते हैं और ममदानी की मदद करने पर विचार करेंगे लेकिन साथ ही उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी पर तीखा प्रहार भी किया. ,” ट्रंप ने कहा कि उनकी पार्टी ने देश के सबसे बड़े शहर में एक कम्युनिस्ट को मेयर बनाया है. मैंने कहा था कि अमेरिका में समाजवादी नहीं जीतेंगे अब तो समाजवादियों को भी पीछे छोड़कर हमने कम्युनिस्टों को चुन लिया है. देखते हैं अब न्यूयॉर्क में एक कम्युनिस्ट क्या करता है. उन्होंने आगे कहा कि हम देखेंगे कि यह कैसे काम करता है और हां हम उनकी मदद करेंगे लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा.

न्यूयॉर्क बनेगा उम्मीद की रोशनी: ममदानी

इस बीच, अपनी ऐतिहासिक जीत के बाद ममदानी ने जोशपूर्ण भाषण दिया, जिसमें उन्होंने आप्रवासियों, समानता और आर्थिक न्याय की बात की. उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क प्रवासियों का शहर बना रहेगा. प्रवासियों द्वारा निर्मित, प्रवासियों द्वारा संचालित और अब एक प्रवासी द्वारा नेतृत्व किया जाने वाला शहर. ममदानी ने कहा कि आपके सामने खड़े होकर, मुझे जवाहरलाल नेहरू के शब्द याद आ रहे हैं. इतिहास में ऐसा क्षण बहुत कम आता है जब हम पुराने से नए की ओर कदम बढ़ाते हैं, जब एक युग का अंत होता है और जब लंबे समय से दमित राष्ट्र की आत्मा को अभिव्यक्ति मिलती है. आज रात, न्यूयॉर्क ने ठीक यही किया है. यह नया युग स्पष्टता, साहस और दूरदर्शिता की मांग करता है बहानेबाजी की नहीं.