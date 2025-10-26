बीच हवा में अचानक कतर के अमीर से क्यों मिले ट्रंप? इजरायल-हमास शांति समझौते पर पड़ेगा असर!

Trump In Qatar: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एशियन शिखर सम्मेलन के लिए मलेशिया जाते समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में बढ़ते शांति प्रयासों, सुरक्षा पर खाड़ी देशों के साथ समन्वय और गाजा में स्थिरता लाने में अमेरिका की भूमिका पर खुलकर बात की. ट्रंप ने अपने शांति समझौते पर 59 देशों के हस्ताक्षर का जिक्र करते हुए ईरान की न्यूक्लियर क्षमता को खत्म करने के लिए इजरायल, अरब और मुस्लिम देशों के बीच ऐतिहासिक क्षेत्रीय समझौते की शुरुआत का श्रेय दिया.

युद्धविराम समझौते में कतर की भूमिका

ट्रंप ने जोर देकर कहा कि एक स्टेबल फोर्स का गठन किया जा रहा है, जिसमें अरब देश और इजरायल शामिल है. उन्होंने कहा कि यह वास्तविक शांति है, जो पहले कभी नहीं हुई. बता दें कि ट्रंप ने युद्धविराम समझौते में कतर की भूमिका की प्रशंसा भी की थी. उन्होंने कहा,' हमने मिडिल ईस्ट में अविश्वसनीय शांति स्थापित की है और इसमें कतर की भूमिका बेहद बड़ी थी.' बता दें कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो हाल ही में गाजा पीस डील को लेकर इजरायल से लौटे हैं.

इजरायल-हमास शांति वार्ता

बता दें कि कतर, मिस्र, अमेरिका और तुर्की 7 अक्टूबर साल 2023 को हमास की ओर से इजरायल पर किए गए हमले को लेकर इजरायल-हमास के बीच अप्रत्यक्ष वार्ता का केंद्र रहे हैं. कतर के अमीर ने इस हफ्ते की शुरुआत में तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन को होस्ट भी किया था, जहां उन्होंने गाजा सुरक्षा बल की योजनाओं और हमास के राजनीतिक ढांचे के भविष्य पर चर्चा की थी. वार्ता के बाद ट्रंप ने अपने सोशल प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ' पर लिखा,'देखते हैं कि अगले 48 घंटों में वे क्या करते हैं.'

ट्रंप की एशिया यात्रा

बता दें कि ट्रंप की एशिया यात्रा का पहला पड़ाव मलेशिया होगा. यहां वह रविवार 26 अक्टूबर 2025 एसोशिएशन ऑफ साउथईस्ट एशियन नेशंस ( ASEAN) शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. ट्रंप ने अपनी एशिया यात्रा के दौरान ब्राजील के राष्ट्रपति लुईस इनासियो लूला दा सिल्वा से मुलाकात करने की योजना बनाई है. उनके ब्राजील के साथ महीनों से चले आ रहे तनाव को दूर करने की उम्मीद है.

FAQ

ट्रंप की कतर यात्रा का उद्देश्य क्या है ?

ट्रंप ने कतर के अमीर और प्रधानमंत्री से मुलाकात की और गाजा में स्थिरता लाने में अमेरिका की भूमिका पर चर्चा की.

गाजा शांति समझौता क्या है?

गाजा शांति समझौता इजरायल और हमास के बीच एक समझौता है, जिसमें कतर, मिस्र, अमेरिका और तुर्की की भूमिका है.