Trump Setback: लीसा कुक मामले ट्रंप को झटका! कोर्ट ने किया गवर्नर को बहाल, ब्याज दरों बैठक में लेंगी हिस्सा
Trump Setback: लीसा कुक मामले ट्रंप को झटका! कोर्ट ने किया गवर्नर को बहाल, ब्याज दरों बैठक में लेंगी हिस्सा

Trump on Back foot : डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी इतिहास के ऐसे पहले राष्ट्रपति हैं जिन्होंने फेडरल रिजर्व गवर्नर को उसके पद से हटाने की कोशिश की है. सोमवार (16 सितंबर) को अमेरिकी राष्ट्रपति को तब करारा झटका लगा जब कोर्ट ने ट्रंप के खिलाफ फैसला सुनाते हुए लीसा कुक को उनके पद पर बने रहने का फैसला सुना दिया. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Sep 16, 2025, 11:57 AM IST
Trump Setback: लीसा कुक मामले ट्रंप को झटका! कोर्ट ने किया गवर्नर को बहाल, ब्याज दरों बैठक में लेंगी हिस्सा

US President Back foot on his Home: अपने ऊट-पटांग फैसलों से दुनियाभर में खलबली मचा रहे डोनाल्ड ट्रंप अपने ही घर में बैकफुट पर हैं. दरअसल लिसा कुक फेड की पहली अश्वेत महिला गवर्नर हैं. मई 2022 में उनकी तैनाती इस पद पर उनकी काबिलियत के मुताबिक की गई थी. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त में लिसा कुक पर मॉर्गेज फ्रॉड का आरोप लगाते हुए उन्हें उनके पद से हटाने की कोशिश की थी. इस मामले में ट्रंप के करीबी विलियम पुल्टे ने लिसा पर संपत्तियों की गलत जानकारी देने का आरोप लगाया था. ट्रंप के इस फैसले के खिलाफ लिसा कोर्ट चलीं गईं जहां से उन्हें राहत मिली और कोर्ट ने उनको उनके पद पर बरकरार रखा है. 

डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी इतिहास के ऐसे पहले राष्ट्रपति हैं जिन्होंने फेडरल रिजर्व गवर्नर को उसके पद से हटाने की कोशिश की है. सोमवार (16 सितंबर) को अमेरिकी राष्ट्रपति को तब करारा झटका लगा जब कोर्ट ने ट्रंप के खिलाफ फैसला सुनाते हुए लीसा कुक को उनके पद पर बने रहने का फैसला सुना दिया. लीसा कुक अमेरिका की पहली अश्वेत महिला फेडरल रिजर्व गवर्नर हैं.

कोर्ट के फैसले से ट्रंप को हुई निराशा!
डोनाल्ड ट्रंप इस फैसले से निश्चित रूप से नाखुश होंगे, क्योंकि इसका सीधा अर्थ है कि लिसा कुक अब फेडरल रिज़र्व की नीति बैठकों में शामिल हो सकेंगी. इन बैठकों में निकट भविष्य में अमेरिकी ब्याज दरों में कटौती की संभावना पर चर्चा होनी है. गौरतलब है कि अमेरिका के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब किसी राष्ट्रपति ने केंद्रीय गवर्नर को हटाने के लिए इतनी आक्रामक कोशिश की हो और इसके लिए हर संभव कदम उठाए हों.

यहां जानिए क्या है पूरा मामला
अगस्त में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल रिज़र्व की गवर्नर लिसा कुक को हटाने की कोशिश की थी. उन्होंने उन पर मॉर्गेज फ्रॉड का आरोप लगाया था. ट्रंप के करीबी सहयोगी विलियम पुल्टे ने आरोप लगाया कि कुक ने अपने मॉर्गेज आवेदनों में संपत्तियों का गलत विवरण दिया, जिससे उन्हें कम ब्याज दर और अधिक क्रेडिट लिमिट मिल सकी. हालांकि, लिसा कुक ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि यह एक राजनीतिक हमला है, क्योंकि नीतिगत मुद्दों पर उनकी राय ट्रंप से मेल नहीं खाती.

कौन हैं लिसा कुक?
यह मामला इसलिए और गंभीर हो गया क्योंकि लिसा कुक फेडरल रिज़र्व की पहली अश्वेत महिला गवर्नर हैं. मई 2022 में उनकी नियुक्ति हुई थी और वे एक जानी-मानी व काबिल अर्थशास्त्री मानी जाती हैं. कुक का शैक्षणिक सफर भी बेहद प्रभावशाली रहा है. वे ट्रूमैन स्कॉलर रह चुकी हैं और मार्शल स्कॉलर के रूप में उन्होंने 1988 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से दर्शनशास्त्र, राजनीति और अर्थशास्त्र में ग्रैजुएशन किया. इसके बाद 1997 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की.

