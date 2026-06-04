'दोस्ती में दरार?' नेतन्याहू से तल्ख बातचीत के बाद ट्रंप ने खेला बड़ा दांव, कहा- मोजतबा खामेनेई से मिलना चाहता हूं

इजरायल और अमेरिका के रिश्तों में तनाव के बीच एक बड़ा राजनीतिक भूचाल सामने आया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई से मुलाकात करना चाहते हैं. इस बयान के बाद इजरायल में चिंता बढ़ गई है और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ ट्रंप के रिश्तों में खटास की अटकलें तेज हो गई हैं. यह घटनाक्रम मिडिल ईस्ट की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत माना जा रहा है.
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28 फरवरी से, जब अमेरिका और इजरायल ने ईरान के खिलाफ व्यापक सैन्य अभियान शुरू किया, तब से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार अंतरराष्ट्रीय सुर्खियों में बने हुए हैं. इस दौरान उनके कई बयान चर्चा का विषय रहे, जिनमें तेहरान के लिए कड़ी चेतावनियां, सख्त संदेश और दबाव बढ़ाने वाले संकेत शामिल थे. ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर लंबे समय से जारी अमेरिका-ईरान तनाव इस दौर में और अधिक गहरा गया. हालात ऐसे बने कि मिडिल ईस्ट में पिछले कई वर्षों के सबसे गंभीर सुरक्षा संकटों में से एक पैदा हो गया.
ईरान पर सैन्य मोर्चे पर बढ़ती कार्रवाई के समानांतर ट्रंप की बयानबाजी भी उतनी ही तीखी दिखाई दी, जिससे दोनों देशों के बीच टकराव का माहौल और अधिक गर्माता गया. ईरान को लेकर लंबे समय से कड़ा रुख अपनाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है. महीनों तक तेहरान को चेतावनी देने के बाद अब ट्रंप ने संकेत दिया है कि वह ईरान के नए सर्वोच्च नेता मौजतबा खामेनेई से सीधे बातचीत करने के इच्छुक हैं.
ट्रंप की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ उनकी एक बेहद तनावपूर्ण टेलीफोन वार्ता की खबरें सामने आई थीं. इसके बाद ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से कहा कि यदि परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो भविष्य में उनकी मौजतबा खामेनेई से मुलाकात हो सकती है. न्यूयॉर्क पोस्ट के पॉडकास्ट 'पॉड फोर्स वन' में बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि वाशिंगटन और तेहरान के बीच चल रही चर्चाओं में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति खामेनेई के पास है. उनका मानना है कि ईरान की ओर से किसी भी बड़े फैसले पर अंतिम मुहर वही लगाते हैं. ट्रंप ने यह भी कहा कि वह उनसे मिलना चाहेंगे और संभव है कि आने वाले समय में ऐसी मुलाकात हो भी जाए.
President Trump joins Pod Force One to break down Iran negotiations, SAVE America Act and more
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The White House June 3, 2026
इसके पहले ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के निधन के बाद देश की सर्वोच्च धार्मिक और राजनीतिक जिम्मेदारी उनके 56 वर्षीय बेटे अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई को सौंपी गई है. उनके नेतृत्व संभालने के बाद यह पहली बार है जब अमेरिकी पक्ष से इतने उच्च स्तर पर सीधे संवाद की संभावना का संकेत दिया गया है. ईरान में नए सर्वोच्च नेता को सत्ता हस्तांतरण के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनके स्वास्थ्य को लेकर सार्वजनिक रूप से सवाल उठाए हैं. ट्रंप का दावा है कि अमेरिका और इजराइल की सैन्य कार्रवाइयों के दौरान नए ईरानी नेता मोजतबा को गंभीर चोटें आई थीं.
एक पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा, 'मुझे ऐसी जानकारी नहीं मिल रही कि उनकी हालत बहुत अच्छी है. अगर सामने आ रही रिपोर्टों पर भरोसा किया जाए, तो उनके शरीर के कई हिस्सों को नुकसान पहुंचा है.' ट्रंप ने यह भी स्वीकार किया कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ फोन पर हुई बातचीत के दौरान उन्होंने कड़ी और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था. हालांकि उन्होंने बातचीत के बारे में अधिक विवरण साझा नहीं किया.
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