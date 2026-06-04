'दोस्ती में दरार?' नेतन्याहू से तल्ख बातचीत के बाद ट्रंप ने खेला बड़ा दांव, कहा- मोजतबा खामेनेई से मिलना चाहता हूं

28 फरवरी से, जब अमेरिका और इजरायल ने ईरान के खिलाफ व्यापक सैन्य अभियान शुरू किया, तब से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार अंतरराष्ट्रीय सुर्खियों में बने हुए हैं. इस दौरान उनके कई बयान चर्चा का विषय रहे, जिनमें तेहरान के लिए कड़ी चेतावनियां, सख्त संदेश और दबाव बढ़ाने वाले संकेत शामिल थे. ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर लंबे समय से जारी अमेरिका-ईरान तनाव इस दौर में और अधिक गहरा गया. हालात ऐसे बने कि मिडिल ईस्ट में पिछले कई वर्षों के सबसे गंभीर सुरक्षा संकटों में से एक पैदा हो गया.

ईरान पर सैन्य मोर्चे पर बढ़ती कार्रवाई के समानांतर ट्रंप की बयानबाजी भी उतनी ही तीखी दिखाई दी, जिससे दोनों देशों के बीच टकराव का माहौल और अधिक गर्माता गया. ईरान को लेकर लंबे समय से कड़ा रुख अपनाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है. महीनों तक तेहरान को चेतावनी देने के बाद अब ट्रंप ने संकेत दिया है कि वह ईरान के नए सर्वोच्च नेता मौजतबा खामेनेई से सीधे बातचीत करने के इच्छुक हैं.

नेतन्याहू से तनाव के बाद आई ट्रंप की ये टिप्पणी

ट्रंप की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ उनकी एक बेहद तनावपूर्ण टेलीफोन वार्ता की खबरें सामने आई थीं. इसके बाद ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से कहा कि यदि परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो भविष्य में उनकी मौजतबा खामेनेई से मुलाकात हो सकती है. न्यूयॉर्क पोस्ट के पॉडकास्ट 'पॉड फोर्स वन' में बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि वाशिंगटन और तेहरान के बीच चल रही चर्चाओं में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति खामेनेई के पास है. उनका मानना है कि ईरान की ओर से किसी भी बड़े फैसले पर अंतिम मुहर वही लगाते हैं. ट्रंप ने यह भी कहा कि वह उनसे मिलना चाहेंगे और संभव है कि आने वाले समय में ऐसी मुलाकात हो भी जाए.

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President Trump joins Pod Force One to break down Iran negotiations, SAVE America Act and more Watch the key moments in under two minutes. pic.twitter.com/1Kp0aun3Ls The White House June 3, 2026

डोनाल्ड ट्रंप ने उठाए थे खामेनेई के स्वास्थ्य को लेकर सवाल

इसके पहले ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के निधन के बाद देश की सर्वोच्च धार्मिक और राजनीतिक जिम्मेदारी उनके 56 वर्षीय बेटे अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई को सौंपी गई है. उनके नेतृत्व संभालने के बाद यह पहली बार है जब अमेरिकी पक्ष से इतने उच्च स्तर पर सीधे संवाद की संभावना का संकेत दिया गया है. ईरान में नए सर्वोच्च नेता को सत्ता हस्तांतरण के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनके स्वास्थ्य को लेकर सार्वजनिक रूप से सवाल उठाए हैं. ट्रंप का दावा है कि अमेरिका और इजराइल की सैन्य कार्रवाइयों के दौरान नए ईरानी नेता मोजतबा को गंभीर चोटें आई थीं.

ट्रंप ने कबूला कि नेतन्याहू से फोन पर हुई झड़प

एक पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा, 'मुझे ऐसी जानकारी नहीं मिल रही कि उनकी हालत बहुत अच्छी है. अगर सामने आ रही रिपोर्टों पर भरोसा किया जाए, तो उनके शरीर के कई हिस्सों को नुकसान पहुंचा है.' ट्रंप ने यह भी स्वीकार किया कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ फोन पर हुई बातचीत के दौरान उन्होंने कड़ी और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था. हालांकि उन्होंने बातचीत के बारे में अधिक विवरण साझा नहीं किया.

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