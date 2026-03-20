ट्रंप के गले की हड्डी बना होर्मुज में घेराबंदी, ईरान को काबू में लाने के लिए बनाया प्लान; अब किस पर करेंगे कब्जा?

Iran-Israel War: इजरायल और अमेरिका मिलकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरान की घेराबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं. इसी बीच छह देशों ने होर्मुज का रास्ता खोलने में मदद करने की घोषणा कर दी है. ये देश हैं ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स और जापान. इन सभी में से सिर्फ जापान ऐसा देश है जिसने ईरान युद्ध पर अमेरिका और इजरायल की आलोचना नहीं की थी. ये देश स्वेच्छा से संकट के समाधान में सहयोग के लिए राजी हो गए हैं. हालांकि, इन देशों ने ये नहीं बताया है कि वो क्या कदम उठाएंगे लेकिन जापान की पीएम ने ट्रंप से मुलाकात के दौरान कुछ संकेत जरूर दिए हैं.

मदद करेंगे ट्रंप के सहयोगी देश?

क्या कर सकते हैं और क्या नहीं. ऐसे शब्द इस्तेमाल करके जापान की पीएम ने ये साफ कर दिया है कि सहयोग का ऑफर देने वाले देश हालात पर नजर बनाए हुए हैं. अगर बातचीत से समाधान निकला तो ठीक वर्ना हो सकता है कि इन देशों को भी होर्मुज की सुरक्षा के लिए सैन्य कार्रवाई का विकल्प अपनाना पड़े. जिस सैन्य कार्रवाई को ट्रंप के सहयोगी देश विकल्प मानकर चल रहे हैं. इजरायल उस कार्रवाई को लगातार आगे बढ़ा रहा है. अब से 15 घंटे पहले इजरायली वायुसेना ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के नजदीक चौथा बड़ा हमला किया है. इस हमले में ईरानी नौसेना के 6 जहाज और एक दर्जन से ज्यादा अटैक बोट्स यानी हमला करने वाली नाव को तबाह कर दिया गया है. इजरायल का प्लान साफ है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरान की सैन्य ताकत को कम किया जाए ताकि होर्मुज की घेराबंदी तोड़ी जा सके. दूसरी तरफ डॉनल्ड ट्रंप ने भी होर्मुज के लिए अतिरिक्त तैनाती का ऑर्डर दे दिया है. अब हम आपको ट्रंप के नए मिलिट्री प्लान के बारे में बताने जा रहे हैं.

मिडिल ईस्ट पहुंचा अमेरिका का वॉरशिप

अमेरिकी सेना ने मिडिल ईस्ट के लिए एक नया नौसैनिक बेड़ा भेज दिया है. इस बेड़े में तीन एंफिबियस असॉल्ट शिप शामिल हैं. ये ऐसे जहाज होते हैं जिनके जरिए तेजी से सैनिक किनारों पर उतरते हैं और हमला करते हैं. इन जहाजों पर 18 लड़ाकू विमान तैनात हैं. सैनिकों को जमीन पर उतारने के लिए इन जहाजों के साथ 36 ऑस्प्री हेलीकॉप्टर भी भेजे गए हैं. एक ऑस्प्री हेलीकॉप्टर 24 जवानों को ले जा सकता है. इस हिसाब से 36 हेलीकॉप्टर एक साथ 864 जवानों को समुद्र के किनारे उतार सकते हैं. ये भारी भरकम तैयारी बताती है कि ट्रंप ने होर्मुज के लिए बड़े मिलिट्री ऑपरेशन का फैसला कर लिया है. ट्रंप ने नई तैनाती का ऑर्डर दे दिया है. जल्द ही तीन अमेरिकी जहाज होर्मुज की तरफ रवाना भी हो जाएंगे लेकिन होर्मुज को मुक्त कराना इतना आसान नहीं है. होर्मुज के इर्द गिर्द ईरान ने कौन सा कवच तैयार कर रखा है.

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खर्ग द्वीप पर कब्जा करेंगे ट्रंप?

मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ट्रंप का प्लान ईरान के खार्ग द्वीप पर कब्जा करना है. ट्रंप चाहते हैं कि खार्ग द्वीप पर कम से कम 10 हजार अमेरिकी सैनिक और उनकी सुरक्षा के लिए बड़ी तादाद में फाइटर जेट तैनात किए जाएं. खार्ग द्वीप से ही ईरान का 90 प्रतिशत तेल जाता है यानी ट्रंप का मकसद खार्ग पर कब्जा करके होर्मुज पर ईरान के साथ सौदा करना है. ट्रंप को उम्मीद है कि अपने तेल को बचाने के लिए ईरान होर्मुज की घेराबंदी उठा लेगा.