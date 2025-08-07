क्या करके मानेंगे ट्रंप? 50 प्रतिशत पर भी रुकने का नाम नहीं; अब भारत को दे दी नई चेतावनी

Donald Trump Additional Tariff: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने बुधवार को भारत पर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क लगाने का आदेश जारी किया. इसके बाद भारत ने अमेरिका आयात होने वाली सभी चीजों पर 50 प्रतिशत टैरिफ (US Tariff) लगेगा. लेकिन, ट्रंप यहीं रुकने के मूड में नहीं नजर आ रहे हैं. अब उन्होंने भारत को नई चेतावनी दी है और संकेत दिया है कि भारत के खिलाफ अतिरिक्त 25 प्रतिशत की घोषणा के तुरंत बाद सेकेंडरी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं. इस फैसले के पीछे भारत द्वारा रूस से तेल खरीद जारी रखना बताया है.

अभी तो सिर्फ 8 घंटे ही हुए हैं...

यह पूछे जाने पर कि भारतीय अधिकारियों ने कहा है कि चीन जैसे अन्य देश भी रूसी तेल खरीद रहे हैं. भारतीय अधिकारियों ने कहा है कि चीन जैसे अन्य देश भी रूसी तेल खरीद रहे हैं. आप इन अतिरिक्त प्रतिबंधों के लिए भारत को ही क्यों निशाना बना रहे हैं? इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक प्रेस वार्ता के दौरान संवाददाताओं से कहा, 'अभी तो सिर्फ 8 घंटे ही हुए हैं. देखते हैं क्या होता है. आपको और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा. आपको कई अतिरिक्त प्रतिबंध देखने को मिलेंगे.' उन्होंने यह भी संकेत दिया कि अमेरिकी प्रशासन चीन पर 'और' इसी तरह के प्रतिबंध लगा सकता है.

#WATCH | On being asked, 'Indian officials have said that there are other countries that are buying Russian oil, like China, for instance. Why are you singling India out for these additional sanctions', US President Donald Trump says, "It's only been 8 hours. So let's see what… pic.twitter.com/YRNbR06ne8 — ANI (@ANI) August 6, 2025

क्या चीन पर भी एक्शन लेंगे ट्रंप?

डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि अमेरिकी प्रशासन चीन पर 'और' इसी तरह के प्रतिबंध लगा सकता है. भारत पर अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने के संबंध में यह पूछे जाने पर कि क्या चीन पर और अधिक शुल्क लगाने की आपकी कोई योजना है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 'ऐसा हो सकता है. यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम क्या करते हैं. ऐसा हो सकता है.' इससे पहले ट्रंप ने बुधवार को भारत से आयात पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया था.

भारत पर टैरिफ बढ़ाने के पीछे क्या है वजह?

व्हाइट हाउस के अनुसार, यह कदम यूक्रेन युद्ध के चलते रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों को और प्रभावी बनाने की दिशा में उठाया गया है. ट्रंप ने पहले ही पिछले सप्ताह भारत पर 25 प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा की थी, जिसे अब आधिकारिक रूप से लागू किया जा रहा है. आदेश में कहा गया है कि भारत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रूस से तेल आयात कर रहा है, जिसे अमेरिका अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के लिए खतरा मानता है.