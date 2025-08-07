क्या करके मानेंगे ट्रंप? 50 प्रतिशत पर भी रुकने का नाम नहीं; अब भारत को दे दी नई चेतावनी
Advertisement
trendingNow12870213
Hindi Newsदुनिया

क्या करके मानेंगे ट्रंप? 50 प्रतिशत पर भी रुकने का नाम नहीं; अब भारत को दे दी नई चेतावनी

Donald Trump Secondary Sanctions: डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क लगाने के बाद अब नई चेतावनी दी है और संकेत दिया है कि भारत के खिलाफ अतिरिक्त 25 प्रतिशत की घोषणा के तुरंत बाद सेकेंडरी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Aug 07, 2025, 06:39 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या करके मानेंगे ट्रंप? 50 प्रतिशत पर भी रुकने का नाम नहीं; अब भारत को दे दी नई चेतावनी

Donald Trump Additional Tariff: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने बुधवार को भारत पर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क लगाने का आदेश जारी किया. इसके बाद भारत ने अमेरिका आयात होने वाली सभी चीजों पर 50 प्रतिशत टैरिफ (US Tariff) लगेगा. लेकिन, ट्रंप यहीं रुकने के मूड में नहीं नजर आ रहे हैं. अब उन्होंने भारत को नई चेतावनी दी है और संकेत दिया है कि भारत के खिलाफ अतिरिक्त 25 प्रतिशत की घोषणा के तुरंत बाद सेकेंडरी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं. इस फैसले के पीछे भारत द्वारा रूस से तेल खरीद जारी रखना बताया है.

अभी तो सिर्फ 8 घंटे ही हुए हैं...

यह पूछे जाने पर कि भारतीय अधिकारियों ने कहा है कि चीन जैसे अन्य देश भी रूसी तेल खरीद रहे हैं. भारतीय अधिकारियों ने कहा है कि चीन जैसे अन्य देश भी रूसी तेल खरीद रहे हैं. आप इन अतिरिक्त प्रतिबंधों के लिए भारत को ही क्यों निशाना बना रहे हैं? इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक प्रेस वार्ता के दौरान संवाददाताओं से कहा, 'अभी तो सिर्फ 8 घंटे ही हुए हैं. देखते हैं क्या होता है. आपको और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा. आपको कई अतिरिक्त प्रतिबंध देखने को मिलेंगे.' उन्होंने यह भी संकेत दिया कि अमेरिकी प्रशासन चीन पर 'और' इसी तरह के प्रतिबंध लगा सकता है.

क्या चीन पर भी एक्शन लेंगे ट्रंप?

डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि अमेरिकी प्रशासन चीन पर 'और' इसी तरह के प्रतिबंध लगा सकता है. भारत पर अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने के संबंध में यह पूछे जाने पर कि क्या चीन पर और अधिक शुल्क लगाने की आपकी कोई योजना है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 'ऐसा हो सकता है. यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम क्या करते हैं. ऐसा हो सकता है.' इससे पहले ट्रंप ने बुधवार को भारत से आयात पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया था.

भारत पर टैरिफ बढ़ाने के पीछे क्या है वजह?

व्हाइट हाउस के अनुसार, यह कदम यूक्रेन युद्ध के चलते रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों को और प्रभावी बनाने की दिशा में उठाया गया है. ट्रंप ने पहले ही पिछले सप्ताह भारत पर 25 प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा की थी, जिसे अब आधिकारिक रूप से लागू किया जा रहा है. आदेश में कहा गया है कि भारत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रूस से तेल आयात कर रहा है, जिसे अमेरिका अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के लिए खतरा मानता है.

About the Author
author img
सुमित राय

राजनीतिक खबरें लिखने और पढ़ने के अलावा समय निकालकर घूमने का शौक है. खाना बनाने और खाने में मजा आता है. माखनलाल चतुर्वेदी राष्‍ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जर्नलिज्‍म की मास्‍टर डिग्र...और पढ़ें

TAGS

Donald Trump

Trending news

बादल दिख रहे फिर बारिश कहां हुई गायब? मौसम विभाग ने बताई वजह, इस दिन से होगी बरसात
weather update
बादल दिख रहे फिर बारिश कहां हुई गायब? मौसम विभाग ने बताई वजह, इस दिन से होगी बरसात
बादल फटने की वजह से नहीं आई धराली में तबाही! ये हैं वे वजहें, जिन्होंने की बर्बादी
DNA
बादल फटने की वजह से नहीं आई धराली में तबाही! ये हैं वे वजहें, जिन्होंने की बर्बादी
ZEE NEWS ने लगाई अवॉर्डों की हैट्रिक, बेस्ट कवरेज के लिए मिले 3 प्रतिष्ठित पुरस्कार
BCS Ratna Award
ZEE NEWS ने लगाई अवॉर्डों की हैट्रिक, बेस्ट कवरेज के लिए मिले 3 प्रतिष्ठित पुरस्कार
'ट्रंप टैरिफ' से अटक गई US को 1 करोड़ अंडों की सप्लाई, अब क्या खाएंगे अमेरिकी
India US News in Hindi
'ट्रंप टैरिफ' से अटक गई US को 1 करोड़ अंडों की सप्लाई, अब क्या खाएंगे अमेरिकी
बाढ़ की साजिश का आरोप बेबुनियाद, केंद्र ने ममता के दावों को किया खारिज
Mamata Banerjee
बाढ़ की साजिश का आरोप बेबुनियाद, केंद्र ने ममता के दावों को किया खारिज
34 नहीं 103 सेकंड की तबाही, ताश के पत्तों की तरह बह गए घर, भागने का भी मौका नहीं था
DNA
34 नहीं 103 सेकंड की तबाही, ताश के पत्तों की तरह बह गए घर, भागने का भी मौका नहीं था
'टैरिफ वॉर' से भुलावे में हैं ट्रंप! भारत चाहे तो निकाल सकता है डॉलर का कचूमर
US India News in Hindi
'टैरिफ वॉर' से भुलावे में हैं ट्रंप! भारत चाहे तो निकाल सकता है डॉलर का कचूमर
MP हैं तो क्या करें, कानून सबके लिए बराबर...1 दिन का डेढ़ लाख खर्च, क्या बोला कोर्ट?
Delhi High Court
MP हैं तो क्या करें, कानून सबके लिए बराबर...1 दिन का डेढ़ लाख खर्च, क्या बोला कोर्ट?
ट्रंप ने चला 50% टैरिफ वाला चाबुक,नहीं झुका भारत; दिया ऐसा जवाब US ने सोचा नहीं होगा
Trump tariff
ट्रंप ने चला 50% टैरिफ वाला चाबुक,नहीं झुका भारत; दिया ऐसा जवाब US ने सोचा नहीं होगा
'TMC पैसा देकर सत्ता में है, CBI भी कुछ नहीं कर रही', RG कर पीड़िता के पिता का दर्द
RG Kar
'TMC पैसा देकर सत्ता में है, CBI भी कुछ नहीं कर रही', RG कर पीड़िता के पिता का दर्द
;