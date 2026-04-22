क्या ट्रंप सच में न्यूक्लियर कोड्स इस्तेमाल करना चाहते थे? CIA एक्सपर्ट के दावे से मचा हड़कंप

क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर न्यूक्लियर हमला करने के लिए 'न्यूक्लियर कोड्स' इस्तेमाल करने की कोशिश की थी? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे दावों ने इस सवाल को सनसनीखेज बना दिया है. एक रिटायर्ड CIA विश्लेषक ने एक पॉडकास्ट में इस बात का दावा किया
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ईरान को लेकर बढ़ते तनाव के बीच एक सनसनीखेज दावा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसमें कहा गया कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूक्लियर कोड्स इस्तेमाल करने की कोशिश की थी. हालांकि, इस दावे की अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. यह आरोप पूर्व सीआईए विश्लेषक लैरी जॉनसन (Larry Johnson) की ओर से सामने आया, जिन्होंने दावा किया कि एक हाई-लेवल इमरजेंसी मीटिंग के दौरान ट्रंप ने परमाणु हमला करने की मंशा जताई थी। जॉनसन के मुताबिक, उस वक्त मौजूद जनरल डैन केन (Dan Caine) ने हस्तक्षेप करते हुए इस कदम को रोक दिया.
जॉनसन ने यह बात जजिंग फ्रीडम (Judging Freedom) पॉडकास्ट में कही, जहां उन्होंने बताया कि शनिवार रात एक आपात बैठक हुई थी और उसी दौरान यह घटनाक्रम सामने आया. उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर कई पोस्ट वायरल हो गए, जिनमें व्हाइट हाउस के भीतर तीखी बहस और टकराव की बातें कही गईं. हालांकि, जब इस पूरे मामले की फैक्ट-चेकिंग की गई, तो ऐसे किसी भी दावे के समर्थन में कोई ठोस या विश्वसनीय सबूत नहीं मिला. न ही किसी आधिकारिक स्रोत ने इस तरह की घटना की पुष्टि की है. फिलहाल यह दावा सिर्फ सोशल मीडिया और कुछ बयानों तक ही सीमित है, जिसकी सच्चाई साबित नहीं हो पाई है.
हालांकि, जब इस दावे का फैक्ट-चेक किया गया तो सामने आया कि इस दावे का कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है. न तो पेंटागन, न व्हाइट हाउस और न ही किसी आधिकारिक स्रोत ने इस बात की पुष्टि की है. यानी यह दावा सिर्फ एक व्यक्ति के बयान पर आधारित है, जिसे किसी स्वतंत्र या विश्वसनीय स्रोत ने समर्थन नहीं दिया. एक्सपर्ट्स की मानें तो अमेरिका में न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की प्रक्रिया बेहद सख्त और कई स्तरों वाली होती है. ऐसे में किसी एक व्यक्ति के कहने भर से 'न्यूक्लियर कोड्स' का इस्तेमाल हो जाना या रोक दिया जाना, इतना सरल नहीं होता है.
ईरान और अमेरिका के बीच तनाव जरूर बना हुआ है और हाल के महीनों में दोनों देशों के बीच परमाणु कार्यक्रम, सैन्य कार्रवाई और कूटनीतिक बयानों को लेकर कई विवाद सामने आए हैं. लेकिन इन सबके बीच 'न्यूक्लियर कोड्स इस्तेमाल करने की कोशिश' वाला दावा अभी तक सिर्फ अफवाह साबित हुआ है. विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ऐसा कोई असाधारण घटनाक्रम वास्तव में हुआ होता, तो इसकी खबर दुनिया भर के बड़े और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में जरूर प्रमुखता से दिखाई देती. लेकिन फिलहाल ऐसा कहीं भी व्यापक स्तर पर रिपोर्ट नहीं हुआ है. यही वजह है कि इस दावे को अब तक ठोस सबूतों का समर्थन नहीं मिल पाया है और यह अपुष्ट ही बना हुआ है.
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