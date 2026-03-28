Iran-US War: US ऑन होल्ड! बातचीत के लिए तड़प रहा अमेरिका, क्यों फोन कॉल तक नहीं उठा रहा ईरान?

US-Iran War: अमेरिका और इजरायल के बीच जंग को 30 दिन हो चुके हैं. ना तो अमेरिका की पावर और ना ही इजरायल की रणनीति अब तक ईरान को झुका नहीं पाई है. लेकिन जंग खत्म कराने के लिए कूटनीति का दौर शुरू हो चुका है. लेकिन इसमें भी विश्वास की कमी, बातचीत ना होना और सीधे तौर पर शामिल होने में तेहरान की हिचकिचाहट बड़ी वजह है, जिसके कारण युद्ध लंबा खिंचता जा रहा है.

जंग के अंत का विकल्प चाहती है ट्रंप सरकार

अमेरिकी सरकार बार-बार यह सिग्नल दे चुकी है कि वह इस युद्ध का अंत करने के लिए कूटनीतिक विकल्प ढूंढना चाहती है. हालांकि उसका मिलिट्री ऑपरेशन बदस्तूर जारी है. वॉशिंगटन ने ईरान के साथ 15 प्वॉइंट्स का शांति समझौता शेयर किया है, जिसमें यूरेनियम एनरिचमेंट और सैन्य गतिविधियों को रोकना शामिल है. लेकिन ईरान का कहना है कि यह एक-तरफा प्रपोजल है.

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दूसरे देश पहुंचा रहे मैसेज

Axios के अनुसार, चूंकि जंग शुरू होने के बाद से अमेरिका और ईरान के बीच हाईलेवल पर सीधी बातचीत फिर से शुरू नहीं हुई है, इसलिए वॉशिंगटन और उसके सहयोगी दोनों पक्षों के बीच संदेश पहुंचाने के लिए पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और ओमान जैसे तीसरे पक्ष के मध्यस्थों पर निर्भर रहे हैं. इन देशों को ऐसे देश के तौर पर देखा जाता है जिनके पास कम्युनिकेशन के रास्ते खुले रखने के लिए जरूरी कूटनीतिक पहुंच या निष्पक्षता है.

हालांकि, ईरान के नजरिए से जंग जारी रखना और अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की कार्रवाइयों का सैन्य तरीके से जवाब देना हमेशा से एक प्राथमिकता रही है. ईरानी नेताओं ने सार्वजनिक बयान जारी करके युद्धविराम की बातचीत को खारिज कर दिया है और बातचीत की खबरों को कम करके आंका है. उनका कहना है कि जब उन पर हमला हो रहा हो, तो वे बातचीत की मेज पर नहीं बैठेंगे.

'अपनी शर्तों पर खत्म होगी जंग'

ईरानी मीडिया के अनुसार, देश की टॉप लीडरशिप यह मानती है कि यह जंग अपनी शर्तों पर ही खत्म होगी, न कि ऐसी बातचीत के जरिए जिसे वे असमान या थोपी हुई मानते हैं.

जंग के बीच एक चुनौती भरा रुख अपनाते हुए, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने पिछले कुछ हफ्तों को ईरान के लिए एक सुनहरा और गौरवशाली पल बताया. उन्होंने कहा कि 'एक बड़ी वैश्विक शक्ति के खिलाफ तेहरान का प्रतिरोध' अब राष्ट्रीय और यहां तक कि वैश्विक गौरव का स्रोत बन गया है.

'यह गर्व का विषय है'

उन्होंने कहा, 'इतिहास में किसी भी देश ने धरती की सबसे बड़ी परमाणु शक्ति के खिलाफ लगभग एक महीने तक डटकर मुकाबला नहीं किया है, और न ही उन्हें अपना एक भी लक्ष्य हासिल करने से रोका है.' उन्होंने आगे कहा, 'यह पूरी मानवता के लिए गर्व का विषय है.'

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गर्व के अलावा, अविश्वास से जुड़े कुछ गहरे मुद्दे भी हैं. दोनों देशों के बीच पहले हुई अप्रत्यक्ष बातचीत जैसे कि 2026 की शुरुआत में हुई परमाणु वार्ता बिचौलियों के जरिए ही हुई थी. इसकी वजह यह थी कि दोनों में से कोई भी पक्ष सीधे संपर्क करने लायक एक-दूसरे पर इतना भरोसा नहीं करता था, और ईरान ने ऐतिहासिक रूप से उन चीजों का विरोध किया है जिन्हें वह अमेरिका की दबाव बनाने वाली रणनीति मानता है.

फोन इस्तेमाल नहीं कर रहे ईरानी अफसर

Axios की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी अधिकारियों ने एक खास वजह बताई है कि क्यों सीधी बातचीत भी धीमी चल रही है. उनका कहना है कि ईरानी अधिकारी, जो शायद बातचीत का हिस्सा हो सकते हैं, कथित तौर पर फोन और दूसरी ऐसी चीजों का इस्तेमाल करने से बच रहे हैं जिनकी लोकेशन आसानी से पता लगाई जा सके. हाल ही में हुई G7 मीटिंग की बातचीत से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि उनकी बातचीत को ट्रैक किया जा सकता है और उन्हें निशाना बनाया जा सकता है या उनकी हत्या की जा सकती है. इस वजह से बिचौलियों और तेहरान के बीच संदेशों के आदान-प्रदान की रफ्तार धीमी हो गई है.

ईरानी हस्तियों के बीच अप्रत्यक्ष माध्यमों, आपसी अविश्वास और सुरक्षा चिंताओं के मेल का मतलब है कि भले ही दोनों पक्ष संदेश भेजना चाहते हों या किसी सौदे में अपनी रुचि मापना चाहते हों, फिर भी मध्यस्थों को जवाब मिलने और स्थितियों के साफ होने में काफी ज्यादा समय लग सकता है. यह स्थिति यह समझने में मदद करती है कि अमेरिकी राजनयिक और उनके सहयोगी अब तक प्रत्यक्ष बातचीत या संघर्ष-विराम की दिशा में किसी सार्थक प्रगति की घोषणा क्यों नहीं कर पाए हैं, जबकि वे सार्वजनिक रूप से यह कहते रहे हैं कि वे कूटनीति के लिए तैयार हैं.