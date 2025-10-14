Advertisement
पहले शहबाज शरीफ ने की जी हुजूरी, फिर भारत-पाकिस्तान को लेकर क्या बोले ट्रंप? पीछे मुड़कर देखने लगे PAK प्रधानमंत्री

Gaza Peace deal Sharm el-sheikh summit: मिडिल ईस्ट में ट्रंप की शान में पीस फेस्ट का आयोजन हुआ. इजरायल से लेकर इजिप्ट तक उनके सहयोगियों ने शांति के 'मसीहा' की जय-जयकार की. ट्रंप वहां पूरे लाव लश्कर के साथ ही नहीं बल्कि अपने पश्चिमी सहयोगियों की टीम लेकर पहुंचे थे. बंधको की रिहाई के बाद ट्रंप ने क्या कहा, आप भी जान लीजिए.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Oct 14, 2025, 03:38 AM IST
Trump On India Pakistan: ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में खुद को 'स्वयंभू' भगवान समझ रहे हैं. पहले 7 महीने में 7वीं और अब अक्टूबर में 8वीं जंग रुकवाने के दावे से इतर उनका मानना है कि जो काम कोई नहीं करा सकता उसे वह चुटकी बजाकर करा देते हैं. ट्रंप मिडिल ईस्ट पहुंचे तो पहला पड़ाव इजरायल रहा. जहां एकसुर में उनका महिमामंडन हुआ. तमाम नेताओं ने 'ट्रंप चालीसा' पढ़ते हुए उन्हें मैसेंजर ऑफ पीस और मैसेंजर ऑफ गॉड बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी.

पीस समिट में पुराना राग

उनकी यात्रा का अगला चरण इजिप्ट था जहां गाजा पीस डील का क्रेडिट लेने के साथ उन्होंने खुद को वैश्विक शांति का सबसे बड़ा 'मसीहा' बताया. ट्रंप ने शांति शिखर सम्मेलन में अपने संबोधन में एक बार फिर भारत और पाकिस्तान का जिक्र करते हुए कुछ कहा. ट्रंप ने इस्लामाबाद के सैन्य नेतृत्व की भी प्रशंसा की और क्षेत्रीय सद्भाव का आह्वान किया. उन्होंने पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ की ओर इशारा किया तब उन्होंने भी ट्रंप की तारीफों के पुल बांधते हुए नया टावर खड़ा कर दिया.

शहबाज की जी-हुजूरी

मंच पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देने की अपील कर डाली. उन्होंने कहा, 'राष्ट्रपति महोदय मैं आपके अनुकरणीय और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए आपको सलाम करता हूं. मुझे लगता है कि आप ही वो इंसान हैं जिसकी इस समय दुनिया को सबसे ज्यादा ज़रूरत है. दुनिया आपको हमेशा एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद रखेगी जिसने सात और आज आठ युद्धों को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया'.

'भारत एक महान देश जिसके शीर्ष पर मेरा अच्छा दोस्त'

ट्रंप ने शिखर सम्मेलन में कहा भारत एक महान देश है जिसके शीर्ष पर मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है और उसने शानदार काम किया है. मुझे लगता है कि पाकिस्तान और भारत एक-दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रहेंगे.'

यह उच्च-स्तरीय शिखर सम्मेलन पिछले हफ्ते गाजा में अमेरिकी राष्ट्रपति की मध्यस्थता में हुए युद्धविराम के बाद इजरायल और हमास के बीच बंधकों और कैदियों की अदला-बदली के बाद हुआ. इस शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं ने गाजा समझौते पर हस्ताक्षर किए और आयोजन की मेजबानी अमेरिकी राष्ट्रपति और उनके मिस्र के समकक्ष अब्देल फतह अल-सीसी ने की.

ट्रंप ने इस्लामिक मुल्कों को उनकी रक्षा का वचन दिया है. ट्रंप ने ईरान के साथ दोस्ती के संकेत दिए, इसके लिए ईरान को आतंकवाद का साथ छोड़ने की सलाह दी. उन्होंने ईरान को इजरायल से भी दोस्ती करने की सलाह भी दी. आगे ट्रंप ने ईरान को हमास का उदाहरण देते हुए कहा, हमास के फैसले से गाजा में शांति होगी, क्योंकि इजरायल ने हमला रोक दिया है.' यानी कथित 'मैंसेजर ऑफ पीस' ने शर्म अल शेख में सांप और नेवले, टॉम एंड जेरी, कैट और पिटबुल जैसे पारंपरिक विरोधियों को एक साथ शांति से रहने का संदेश दिया.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

