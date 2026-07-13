ईरान रहे या न रहे, होर्मुज सबके लिए खुला रहेगा; ट्रंप बोले- 'रखवाली हम करेंगे, पैसे भी लेंगे'

Strait of Hormuz: मिडिल-ईस्ट में जिस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ईरान, अपनी इकोनॉमी की ढाल मान रहा था, वहीं संकरा समुद्री रास्ता अमेरिकी राष्ट्रपति को सोने का अंडा देने वाली मुर्गी के जैसा दिख रहा है. जिसे कंट्रोल में लेने के लिए ट्रंप ने बड़ा ऐलान कर दिया. ट्रंप ने आज पुरानी लाइन से दो कदम आगे निकलते हुए कहा, 'होर्मुज पूरी दुनिया के लिए खुला रहेगा, ईरान के साथ भी, ईरान के बिना भी.' अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान को उनकी पारखी नजर और कारोबारी विजन दोनों से जोड़ कर देखा जा रहा है.
होर्मुज को अमेरिका के कब्जे में लेने के लिए मचल रहे ट्रंप ने बेसब्री दिखाते हुए सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर अपने मन की भड़ास निकाली. उन्होंने कहा, अमेरिका होर्मुज की सुरक्षा करेगा और इसे सुरक्षित रखने के लिए पैसा भी लेगा. कुल मिलाकर ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप ने बिना किसी लागलपेट के कहा, 'अमेरिका को होर्मुज जलडमरूमध्य का नियंत्रण अपने हाथ में लेना चाहिए और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक की सुरक्षा के बदले भुगतान मिलना चाहिए.'
फॉक्स न्यूज से बातचीत में ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका होर्मुज जलडमरूमध्य पर नियंत्रण लेने जा रहा है, क्योंकि, ईरान अब कमजोर स्थिति में है. तेहरान के पास कुछ नहीं बचा है. कल उनकी 11 घंटे लंबी बैठक हुई थी. सब कुछ तय हो चुका था. कमरे से निकलने के बाद उन्होंने फोन करके कहा, कुछ बदलाव करने हैं. बीते 47 सालों से वे लोगों को इसी तरह टालते रहे हैं, हालांकि यह काम 47 साल पहले ही हो जाना चाहिए था.'
देखिए होर्मुज को लेकर पजेसिव हो रहे ट्रंप की वो पोस्ट, जिसमें इस खास समुद्री रास्ते को अपने नियंत्रण में लेने के लिए उनकी बेकरारी साफ दिख रही है.
ट्रंप ने आगे लिखा- 'हम 'ईरानी नाकेबंदी' को फिर से लागू कर रहे हैं. इसे ये नाम इसलिए दिया, क्योंकि यह सिर्फ ईरान के जहाजों या ग्राहकों को ही आने-जाने से रोकती है. बाकी सभी देश इस जलडमरूमध्य का निष्पक्ष और खुले तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे. अब से अमेरिका को होर्मुज स्ट्रेट का संरक्षक माना जाएगा. इसके साथ ही, निष्पक्षता के नाते, दुनिया के इस बेहद संवेदनशील हिस्से में सुरक्षा और हिफाजत का काम करने के लिए जरूरी सभी खर्चों की भरपाई के तौर पर, यहां से एक्सपोर्ट होने वाले कार्गो पर 20 फीसदी की दर से फीस वसूली जाएगी. यह काम तत्काल शुरू होने वाला है. इस मसले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद! राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप.'
अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर हमला बोला, तो ईरान ने भी पलटवार किया. अमेरिका का दावा है कि तेहरान की जिद के चलते उस समुद्री कारोबारी रास्ते को नहीं रोक सकते, जिससे दुनिया के हित जुड़ते हैं. गौरतलब है कि दुनिया का बीस फीसदी तेल-गैस इसी रास्ते से एक्सपोर्ट होता है. भारत का तेल-गैस इसी रास्ते से कम समय में आ जाता है.
ईरान एक मार्च से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर कुछ चुनिंदा देशों से एक्स्ट्रा टैक्स ले रहा था, अमेरिका ने उसे एक्सटॉर्शन बताया था. अब ट्रंप खुद होर्मुज की घेरेबंदी करने के लिए एक बार फिर अमेरिकी फौज का बेड़ा भेज चुके हैं.'