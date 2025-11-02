ट्रंप के एक ऑर्डर पर एक्टीवेट हुई फौज, पाकिस्तान जितनी आबादी वाले इस देश का क्या है कसूर

US Vs Nigeria: आठ महीने में आठ जंग खत्म कराने का दावा करने वाले राष्ट्रपति ट्रंप जंग की बात कर रहे हैं. उनके एजेंडे को जो सूट करता है उस सैन्य कार्यवाई को वो युद्ध के दृष्टिकोण से नहीं देखते. इस हिसाब से उनकी वक्री दृष्टि फिलहाल नाइजीरिया पर पड़ चुकी है. नाइजीरिया पर भौंहे तरेर चुके ट्रंप ने पेंटागन (रक्षा मंत्रालय) को अफ्रीकी देश में संभावित सैन्य कार्रवाई के लिए मुस्तैद रहने का आदेश दिया है. बकौल ट्रंप इसकी वजह नाइजीरिया की वो नाकामी है जिसके चलते वहां ईसाइयों के खिलाफ हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है.

क्या करेगा नाइजीरिया?

डोनाल्ड ट्रंप पहले भी ईसाइयों की सुरक्षा को नाइजीरिया पर पर्याप्त कदम न उठाने का आरोप लगा चुके हैं. हालांकि ये एक ऐसा आरोप है जिसका नाइजीरिया ने हमेशा खंडन किया है. नाइजीरिया में ईसाइयों के सामूहिक नरसंहार की आलोचना करते हुए ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में लिखा- 'अमेरिका, नाइजीरिया को दी जाने वाली सभी सहायता तुरंत रोक देगा.' ट्रंप ने ये भी कहा, 'सरकार को हालात पर काबू पाने के लिए तेजी से पर्याप्त कदम नहीं उठाए तो सैन्य कार्रवाई करने से भी परहेज नहीं करेगा.'

छोड़ेंगे नहीं: ट्रंप

अपने लंबे संदेश में, ट्रंप ने कहा कि उस बदनाम देश में हम 'बंदूकें लेकर', उन इस्लामी आतंकवादियों का पूरी तरह से सफाया करने के लिए जा सकता है जो हमारे प्रिय ईसाई समुदाय के लोगों पर भयानक अत्याचार कर रहे हैं. मैंने रक्षा मंत्रालय को संभावित कार्रवाई के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है. अगर हम हमला करेंगे तो वो तेज, क्रूर और भीषण होगा. हमारी चेतावनी है कि नाइजीरियाई सरकार को जल्द ही कार्रवाई करनी चाहिए'.

किस बात की सजा?

23 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले नाइजीरिया में ईसाई और मुसलमान दोनों ही कट्टरपंथी इस्लामवादियों के हमलों का शिकार होते आए हैं. ईसाई कम्युनिटी का दावा है कि उनके ऊपर सबसे ज्यादा हमले होते हैं. अफ्रीकी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हिंसा के पीछे कई कारण हैं. कुछ घटनाएं धार्मिक रूप से प्रेरित होती हैं वो दोनों समूहों को प्रभावित करती हैं, जबकि कुछ घटनाएं किसानों और चरवाहों के बीच सीमित संसाधनों को लेकर विवाद, साथ ही सांप्रदायिक और जातीय तनाव से उत्पन्न होती हैं.

अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने ट्रंप की टिप्पणियों का एक स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर पोस्ट किया. हालांकि स्थानीय रिपोर्टों से पता चलता है कि ज़्यादातर पीड़ित नाइजीरिया के मुस्लिम बहुल उत्तरी क्षेत्र में रहने वाले मुसलमान हैं.