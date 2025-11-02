Advertisement
ट्रंप के एक ऑर्डर पर एक्टीवेट हुई फौज, पाकिस्तान जितनी आबादी वाले इस देश का क्या है कसूर

Nigeria News: पश्चिम अफ्रीका में बेहद घनी आबादी वाले देश नाइजीरिया में इस्लाम और ईसाई धर्म को मानने वालों की तादाद सबसे ज्यादा है. इसकी भौगोलिक सीमा कई देशों से मिलती हैं. 1960 में ब्रिटिश उपनिवेशवाद यानी अंग्रेजों से आजादी मिलने के बाद कई उतार-चढाव देख चुके नाइजीरिया से खफा ट्रंप उसके नेताओं पर बुरी तरह भड़के हैं. 

Nov 02, 2025, 11:52 AM IST
US Vs Nigeria: आठ महीने में आठ जंग खत्म कराने का दावा करने वाले राष्ट्रपति ट्रंप जंग की बात कर रहे हैं. उनके एजेंडे को जो सूट करता है उस सैन्य कार्यवाई को वो युद्ध के दृष्टिकोण से नहीं देखते. इस हिसाब से उनकी वक्री दृष्टि फिलहाल नाइजीरिया पर पड़ चुकी है. नाइजीरिया पर भौंहे तरेर चुके ट्रंप ने पेंटागन (रक्षा मंत्रालय) को अफ्रीकी देश में संभावित सैन्य कार्रवाई के लिए मुस्तैद रहने का आदेश दिया है. बकौल ट्रंप इसकी वजह नाइजीरिया की वो नाकामी है जिसके चलते वहां ईसाइयों के खिलाफ हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है.

क्या करेगा नाइजीरिया?

डोनाल्ड ट्रंप पहले भी ईसाइयों की सुरक्षा को नाइजीरिया पर पर्याप्त कदम न उठाने का आरोप लगा चुके हैं. हालांकि ये एक ऐसा आरोप है जिसका नाइजीरिया ने हमेशा खंडन किया है. नाइजीरिया में ईसाइयों के सामूहिक नरसंहार की आलोचना करते हुए ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में लिखा- 'अमेरिका, नाइजीरिया को दी जाने वाली सभी सहायता तुरंत रोक देगा.' ट्रंप ने ये भी कहा, 'सरकार को हालात पर काबू पाने के लिए तेजी से पर्याप्त कदम नहीं उठाए तो सैन्य कार्रवाई करने से भी परहेज नहीं करेगा.'

ये भी पढ़ें- डेमोक्रेट्स के दबदबे वाले राज्यों में नहीं चल रही ट्रंप की मर्जी, विरोधियों को धमकाने लगे ट्रंप? ECO इंजन कहलाने वाले NY को भी नहीं बख्शा! 

छोड़ेंगे नहीं: ट्रंप

अपने लंबे संदेश में, ट्रंप ने कहा कि उस बदनाम देश में हम 'बंदूकें लेकर', उन इस्लामी आतंकवादियों का पूरी तरह से सफाया करने के लिए जा सकता है जो हमारे प्रिय ईसाई समुदाय के लोगों पर भयानक अत्याचार कर रहे हैं. मैंने रक्षा मंत्रालय को संभावित कार्रवाई के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है. अगर हम हमला करेंगे तो वो तेज, क्रूर और भीषण होगा. हमारी चेतावनी है कि नाइजीरियाई सरकार को जल्द ही कार्रवाई करनी चाहिए'.

ये भी पढ़ें- सिर्फ भारत में ही 'रशियन' की डिमांड नहीं, वहां भी इंडियंस की भारी पूंछ, कई देशों मे एक झटके मिल जाते हैं हजारों डॉलर

किस बात की सजा?

23 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले नाइजीरिया में ईसाई और मुसलमान दोनों ही कट्टरपंथी इस्लामवादियों के हमलों का शिकार होते आए हैं. ईसाई कम्युनिटी का दावा है कि उनके ऊपर सबसे ज्यादा हमले होते हैं. अफ्रीकी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हिंसा के पीछे कई कारण हैं. कुछ घटनाएं धार्मिक रूप से प्रेरित होती हैं वो दोनों समूहों को प्रभावित करती हैं, जबकि कुछ घटनाएं किसानों और चरवाहों के बीच सीमित संसाधनों को लेकर विवाद, साथ ही सांप्रदायिक और जातीय तनाव से उत्पन्न होती हैं.

अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने ट्रंप की टिप्पणियों का एक स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर पोस्ट किया. हालांकि स्थानीय रिपोर्टों से पता चलता है कि ज़्यादातर पीड़ित नाइजीरिया के मुस्लिम बहुल उत्तरी क्षेत्र में रहने वाले मुसलमान हैं.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज

TAGS

Nigeria

