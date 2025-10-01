Advertisement
पहले शहबाज-मुनीर को अमेरिका में बुलाकर खिलाया-पिलाया फिर ट्रंप ने बना दिया 'उल्‍लू'! कैसे गाजा प्लान पर बुरा फंस गया पाकिस्तान?

Trump Gaza peace plan: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में बुलाया,जमकर खातिरदारी की. मीटिंग की, तारीफ की, गाजा शांति प्लान में पाकिस्तान का 100 प्रतिशत समर्थन भी ले‌ लिया. जिसके बाद पाकिस्तान में बवाल मचा है. जानें पूरी कहानी.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Oct 01, 2025, 10:33 AM IST
Pakistan Support Trump Gaza peace plan: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो गाजा में शांति स्थापित करने के लिए 20 सूत्रीय प्लान पेश किया है. पाकिस्तानी सरकार  बहुत खुशी से अमेरिका के हां में हां ‌मिलाते हुए ट्रंप के प्लान को 100 प्रतिशत समर्थन दे दिया.  जिसके बाद अब पाकिस्तानी जनता और सरकार दोनों खुद को ठगा महसूस कर रही है.  आइए समझते हैं कि कैसे ट्रंप ने शहबाज-मुनीर को 'उल्‍लू' बनाया है.

गाजा प्लान पर फंस गया पाकिस्तान?
ट्रंप के गाजा शांति प्लान का समर्थन करके पाकिस्तान ने खुद को मुश्किल में डाल लिया है. पीएम शहबाज शरीफ ने ट्रंप प्लान की तारीफ तो कर दी है, लेकिन घर में ही भारी विरोध झेलना पड़ रहा है. सोशल मीडिया पर लोग इसे फिलिस्तीन के साथ "बेवफाई" बता रहे हैं, जबकि विपक्षी नेता इसे पाक नीति का उलटफेर कह रहे हैं. जिसके बाद पाकिस्तानी सरकार अब सफाई दे रही है. 

अमेरिका का है प्लान, पाकिस्तान का नहीं
जियो न्यूज के मुताबिक, विदेश मंत्री इशाक डार ने मंगलवार को जोर देकर कहा कि गाजा पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 20-सूत्रीय योजना हमारा दस्तावेज नहीं है. डार ने कहा कि हमने एक मुस्लिम देश होने के नाते और गाजा के लोगों के प्रति प्रेम होने के नाते हमने ट्रंप के प्लान के लिए कुछ सुझाव भेजे थे, जिसमें तात्कालिक उद्देश्य युद्धविराम सुनिश्चित करना, रक्तपात रोकना, मानवीय सहायता का प्रवाह जारी रखना और जबरन विस्थापन को समाप्त करना था. यानी यह प्लान पाकिस्तान का नहीं, पूरी तरह से ट्रंप का है.

पाकिस्तान के सभी सुझाव नहीं माने गए
और सबसे बड़ी बात डार ने यह बताई कि इस प्लान में पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए सभी सुझाव अमेरिका ने माने भी नहीं हैं. डार ने आगे बताया कि हमारे साथ अन्य आठ देशों ने पिछले हफ़्ते न्यूयॉर्क में ट्रंप के साथ बैठक की थी. उन सभी का मकसद एक था कि कैसे गाजा में शांति आए. तभी तो मुस्लिम नेताओं की ट्रंप के साथ बैठक संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के इतर हुई थी. जहां अमेरिकी राष्ट्रपति ने गाजा में इज़राइली हमले को समाप्त करने की अपनी योजना पर चर्चा की थी. इस बैठक में पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, जॉर्डन, तुर्की और इंडोनेशिया के नेता शामिल थे.

सरकार दे रही सफाई
इसके बाद एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने जब नेतन्याहू की 20-सूत्रीय योजना पर सहमति की घोषणा की और विशेष रूप से प्रधानमंत्री शहबाज़ और सेना प्रमुख असीम मुनीर को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया तो पाकिस्तान में बवाल मच गया. सोशल मीडिया पर लोगों ने खूब विरोध किया है. पाकिस्तानी यूजर्स ने ट्रंप के प्लान का जमकर विरोध किया है. इसे इजरायल को वैधता देने वाला बताया है.

जमकर हो रही आलोचना
लोग कह रहे हैं कि वाशिंगटन को खुश करने के चक्कर में पाकिस्तान ने फिलिस्तीन का साथ छोड़ दिया है. पाक जनता ट्रंप प्लान समर्थन को 'धोखा' बता रही, शहबाज को गद्दार ठहरा रही है.  कुल मिलाकर समर्थन देने से पाकिस्तान को घरेलू राजनीति में झटका लगा है. ये विरोध इतना तेज है कि सरकार की छवि खराब हो रही है और फिलिस्तीन समर्थक इसे पाकिस्तान सरकार की बहुत बड़ी गलती बता रहे हैं. 

