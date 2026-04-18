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Hindi Newsदुनियामैं शांति का राष्ट्रपति हूं... डोनाल्ड ट्रंप अपने मुंह बने मियां मिट्ठू; वैश्विक संघर्ष सुलझाने का फिर किया दावा

मैं शांति का राष्ट्रपति हूं... डोनाल्ड ट्रंप अपने मुंह बने मियां मिट्ठू; वैश्विक संघर्ष सुलझाने का फिर किया दावा

US-Iran Talks: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को शांति का राष्ट्रपति बताते हुए कई वैश्विक संघर्ष सुलझाने का दावा किया, जिसमें भारत-पाकिस्तान और ईरान से जुड़े मुद्दे शामिल हैं. हालांकि ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर सख्त नियंत्रण की बात दोहराई, जिससे क्षेत्रीय तनाव बरकरार है.

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Apr 18, 2026, 11:17 AM IST
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Donald Trump Peace President
Donald Trump Peace President

Trump Peace President Claim: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को शांति का राष्ट्रपति बताते हुए एक बार फिर एक नई बहस छेड़ दी है. ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक डिजिटल पोस्टर साझा किया, जिसमें उन्हें पीस प्रेसीडेंट (Peace President) के रूप में प्रस्तुत किया गया है. यह पोस्ट ट्रंप वॉर रूम (Trump War Room) नामक हैंडल द्वारा साझा की गई थी, जिसमें लिखा गया था 'ट्रम्प पर भरोसा करें, घबराएं नहीं...'

वैश्विक संघर्ष सुलझाने का दावा

इस बीच, एरिजोना के फीनिक्स में आयोजित टर्निंग पॉइंट USA कार्यक्रम में बोलते हुए ट्रम्प ने दावा किया कि उन्होंने कई बड़े अंतरराष्ट्रीय संघर्षों को सुलझाने में अहम भूमिका निभाई है. उन्होंने कहा कि मैं शांतिदूत हूं. मैंने 8 युद्धों का निपटारा किया है. ट्रम्प ने विशेष रूप से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का जिक्र करते हुए कहा कि उनके हस्तक्षेप से संभावित बड़े युद्ध को रोका गया, जिसमें 30 से 50 मिलियन लोगों की जान जा सकती थी. उन्होंने आगे दावा किया कि यदि ईरानम और लेबनान से जुड़े मामलों को भी शामिल किया जाए, तो उन्होंने कुल मिलाकर 10 युद्ध समाप्त किए हैं.

लेबनान-इजरायल युद्धविराम पर आया ट्रंप का बयान

ट्रम्प ने इजरायल और लेबनान के बीच हालिया युद्धविराम को भी अपनी बड़ी उपलब्धि बताया. उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक कदम है और पिछले कई दशकों में ऐसा नहीं हुआ था. ट्रम्प के मुताबिक, अमेरिका की भूमिका इस समझौते में निर्णायक रही है. ईरान के साथ जारी बातचीत पर ट्रम्प ने कहा कि वार्ता लगातार जारी है और इसी हफ्ते में इसे और आगे बढ़ाया जाएगा. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जब तक कोई अंतिम समझौता नहीं हो जाता, तब तक अमेरिका द्वारा लगाई गई नाकाबंदी जारी रहेगी. ट्रम्प ने दावा किया कि होर्मुज स्ट्रेट व्यापार और आवागमन के लिए खुला है, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्र में नौसैनिक नियंत्रण अमेरिका के प्रभाव में बना हुआ है.

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पाकिस्तान में होगी ईरान अमेरिका की संभावित वार्ता

इस बीच, CNN की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता का अगला दौर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में होने की संभावना है. बताया जा रहा है कि दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल रविवार तक पाकिस्तान पहुंच सकते हैं और सोमवार को बातचीत शुरू हो सकती है. हालांकि, ट्रम्प के दावों के विपरीत ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर अपना सख्त रुख दोहराया है. ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर गालिबफ ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट से आवागमन केवल निर्धारित मार्ग और ईरानी अनुमति के आधार पर ही होगा. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि होर्मुज स्ट्रेट खुला है या बंद, इसका फैसला जमीनी परिस्थितियों के आधार पर होगा, न कि किसी राजनीतिक बयान या सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए.

ये भी पढ़ें: फाइनल हो गई ईरान-US के बीच दूसरे दौर की वार्ता! फिर इस्लामाबाद में बैठेंगे दोनों देश, ट्रंप भी हो सकते हैं शामिल

बढ़ता भू-राजनीतिक तनाव

इन बयानों के बीच पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बना हुआ है. एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता जारी है, वहीं दूसरी ओर होर्मुज स्ट्रेट जैसे रणनीतिक क्षेत्र को लेकर दोनों देशों के बीच टकराव की स्थिति भी बनी हुई है. विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रम्प के दावे और ईरान के कड़े रुख के बीच आने वाले दिनों में कूटनीतिक समीकरण और जटिल हो सकते हैं. 

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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