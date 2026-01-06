DNA: वेनेजुएला में एक और 'तख्तापलट' होगा? ट्रंप के प्लान B के खिलाफ पक्ष-विपक्ष एकजुट!

Advertisement
वेनेजुएला के राष्ट्रपति का अपहरण करने के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप की अराजकता लगातार बढ़ रही है ये सच है, लेकिन सवाल है, क्या मादुरो को उठाकर ले जाने के बाद वेनेजुएला पर क्या ट्रंप का पूरी तरह से कब्जा हो पाएगा? या फिर वेनेजुएला में एक और तख्तापलट होने वाला है? ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, इसका विश्लेषण हम आगे करेंगे .

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Jan 06, 2026, 01:23 AM IST
Venezuela US Tension: निकोलस मादुरो को आज मैनहट्टन की फेडरल कोर्ट में पेश किया गया. मादुरो पर अमेरिका ने नार्को टेररिज्म और अमेरिका में कोकीन की तस्करी करने के आरोप लगाए हैं. इन्हीं आरोपों के तहत मादुरो की कोर्ट में पेशी हुई. मादुरो ने अपने लिए वकील भी हायर कर लिया है और अपना बचाव करते हुए दलील भी दी है. अमेरिका ने भी दलील का जवाब तय कर लिया है.

लेकिन यहां आपको ये समझना चाहिए कि मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला पर ट्रंप का फुल कंट्रोल अभी तक नहीं हुआ है क्योंकि मादुरो को बंधक बनाने के बाद उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने देश की अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया है और राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने अमेरिका के नाम एक सख्त संदेश जारी किया है. रोड्रिगेज ने जो कहा है उसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप वेनेजुएला में दूसरा तख्तापलट करने वाले हैं.

अमेरिका से लोहा लेने के लिए एकजुट हुआ वेनेजुएला 

मादुरो की गिरफ्तारी के बाद ट्रंप ने वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति पर भरोसा जताया था. ट्रंप ने कहा था कि वो रोड्रिगेज के साथ मिलकर वेनेजुएला में काम करना चाहते हैं. लेकिन रोड्रिगेज ने ट्रंप को ही चेतावनी देकर नया समीकरण पेश कर दिया है. रोड्रिगेज अकेली नहीं हैं जो ट्रंप को चेतावनी दे रही हैं, बल्कि वेनेजुएला में मादुरो के वफादार अभी भी अमेरिका से लोहा लेने के लिए तैयार हैं.

वेनेजुएला के रक्षा मंत्री व्लादिमीर लोपेज ने भी ट्रंप को चेतावनी देते हुए वीडियो जारी किया है, मिलिट्री यूनिफॉर्म में खड़े वेनेजुएला के रक्षा मंत्री ने ये ऐलान कर दिया है कि वो युद्ध के लिए तैयार हैं. वेनेजुएला के अलावा मादुरो समर्थक मिलिशिया भी अब खुले तौर पर मादुरो के समर्थन में सामने आ गए हैं और अमेरिकी सेना को सीधी चुनौती दे रहे हैं.

ट्रंप को लग रहा था कि मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला की जनता उनके साथ खड़ी होगी, लेकिन वेनेजुएला की मौजूदा स्थिति को देखकर तो ये लग रहा है कि ट्रंप के लिए वेनेजुएला पर पूरी तरह कब्जा करना अभी मुश्किल होने वाला है.

  • ऐसे में ट्रंप के पास क्या उपाय बचता है?
  • क्या ट्रंप वेनेजुएला में दूसरा तख्तापलट करेंगे?
  • या अमेरिका वेनेजुएला पर सीधा हमला करेगा?

ट्रंप बार बार वेनेजुएला की मौजूदा लीडरशिप को चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन इसका असर होता दिख नहीं रहा है. यहां आपको ये जानना चाहिए कि मादुरो ने भी कुछ ऐसा ही किया था. डेल्टा फोर्स के एक्शन से पहले भी ट्रंप ने मादुरो को वॉर्निंग दी थी. अब नई जानकारी जो सामने आई है वो ये है कि मादुरो का डांस देखकर, ट्रंप अपना आपा खो बैठे और मादुरो को बंदी बनाकर अमेरिका लाने का फरमान जारी कर दिया.

ये दावा है अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का. न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक दिसंबर के महीने में ट्रंप ने मादुरो को सत्ता छोड़कर तुर्किये में निर्वासित होने की सलाह दी थी. इसके बाद ट्रंप ने वेनेजुएला के नावों पर हमला शुरू किया. ट्रंप ने वेनेजुएला के तेल टैंकरों को भी रोक दिया. जवाब में मादुरो ने एक सॉन्ग पर डांस किया. जिसके बाद ट्रंप ने हमले का फैसला किया.

ट्रंप की हर चेतवनी के बाद मादुरो पब्लिक टेलीविजन पर डांस करते हुए दिखाई देते थे. हर बार वो इसी गाने पर डांस करते थे, जिसके बोल थे NO WAR YES PEACE. यानी युद्ध नहीं शांति चाहिए. दावा किया जा रहा है कि मादुरो का डांस देखकर अमेरिकी अधिकारियों और ट्रंप को ये लगा कि मादुरो उनका मजाक उड़ा रहे हैं. उनकी चेतावनियों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, इसके बाद ट्रंप ने मादुरो को उनके घर से गिरफ्तार करने का आदेश दिया.

