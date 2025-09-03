US Tariff: डोनाल्ड ट्रंप भारत पर टैरिफ हटाएंगे या कम करेंगे या फिर... अदालत से फटकार सुन चुके राष्ट्रपति आज करेंगे फैसला

Trump on Tariff: दुनिया के कई देशों को अपने टैरिफ टेरर से धमकाने के बाद अमेरिकी अदालत से फटकार सुन चुके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बुधवार को यूएस टैरिफ को लेकर एक आपातकालीन बैठक बुलाई है. माना जा रहा है इस मीटिंग के बाद वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं. ऐसे में भारत के लोगों की निगाहें भी ट्रंप के फैसले पर रहेंगी क्योंकि वो भारत पर पहले 25 फीसदी और फिर रूस से तेल खरीदने से खफा होकर 25 फीसदी की पेनाल्टी लगा चुके हैं.

ओवल आफिस कांफ्रेंस में बड़ा ऐलान और टैरिफ पर आज बड़ा फैसला

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राजनीतिक टिप्पणीकार और जॉर्ज डब्ल्यू. बुश के पूर्व व्हाइट हाउस अधिकारी स्कॉट जेनिंग्स को दिए एक टेलिफोनिक इंटरव्यू में टैरिफ को लेकर खुलकर अपनी बात रखी है, जिसका प्रसारण मंगलवार को एक्स चैनल पर हुआ था. इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, टैरिफ उन्हें निगोशिएशन करने यानी मोलभाव करने की जबरदस्त शक्ति देते हैं. वहीं उन्होंने 29 अगस्त को टैरिफ को लेकर सुनाए गए अदालती फैसला पर रिएक्शन देते हुए कहा, 'अगर वो फैसला पलटा गया तो ये एक बहुत बड़ी विनाशकारी आपदा साबित होगा.

Just got off the phone with PRESIDENT TRUMP. We covered several topics but top of his mind this morning: THE TARIFF RULING. Here’s a clip … and you can hear more today on THE SCOTT JENNINGS RADIO SHOW 2-3PM eastern on SALEM and streaming on X pic.twitter.com/7qQwINFwO7 — Scott Jennings (@ScottJenningsKY) September 2, 2025

इस इंटरव्यू में टैरिफ को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने जिद पर अड़े रहने के संकेत दिए. उन्होंने कहा, उनका प्रशासन बुधवार को इस फ़ैसले पर एक आपातकालीन बैठक करेगा. उन्होंने कहा टैरिफ को लेकर अमेरिकी अदालत के फैसले के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट जाकर जल्द से जल्द फैसला लेने की मांग करेंगे, क्योंकि ये अमेरिका के लिए बेहद जरूरी है.

ट्रंप टैरिफ कम करेंगे या नहीं?

रिपोर्टर ने ट्रंप ने पूछा, क्या आप कुछ देशों पर लगा टैरिफ हटाने पर विचार कर रहे हैं? तो ट्रंप ने कहा- बिल्कुल नहीं. अमेरिका एक अमीर देश है. अगर आप टैरिफ हटा दें, तो हम तीसरी दुनिया के देश बन जाएंगे. हमें क्या करना है हम बेहतर तरीके से जानते हैं, जान लीजिए अमेरिका के बिना, दुनिया की हर चीज खत्म हो जाएगी.

भारत पर क्या कहा?

ट्रंप ने कहा, 'भारत के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, लेकिन कई सालों तक यह एकतरफ़ा रिश्ता रहा. भारत हमसे ज़बरदस्त टैरिफ वसूल रहा था, दुनिया में सबसे ज़्यादा. वे दुनिया में सबसे ज़्यादा थे. हम भारत के साथ ज़्यादा व्यापार नहीं कर रहे थे, लेकिन वे हमारे साथ व्यापार कर रहे थे क्योंकि हम उनसे बेवकूफी से शुल्क नहीं वसूल रहे थे. वे अपनी बनाई हर चीज़ का एक बड़ा हिस्सा हमारे देश में भेजते थे. इसलिए, वह यहां नहीं बनती थी, जो एक नकारात्मक बात है. लेकिन हम कुछ भी नहीं भेजते थे क्योंकि वे हमसे 100% टैरिफ वसूल रहे थे. मिसाल के लिए, हार्ले-डेविडसन भारत में अपनी मोटरसाइकिल नहीं बेच सकती थी. मोटरसाइकिल पर 200% टैरिफ था. हार्ले-डेविडसन भारत गई और एक मोटरसाइकिल प्लांट बनाया. अब उन्हें टैरिफ नहीं देना पड़ता. इसलिए हम जो कर रहे हैं वह यह है कि हजारों कंपनियां अमेरिका आ रही हैं. हमारे यहां कई कार कंपनियों के कारखाने निर्माणाधीन हैं; वे चीन, मेक्सिको और कनाडा से आ रही हैं. वे दो वजहों से यहां निर्माण करना चाहती हैं. पहला, वे यहां रहना चाहेंगे और दूसरा, टैरिफ उनकी सुरक्षा कर रहे हैं और तीसरा, वे टैरिफ देने से बचना चाहते हैं. जब वे यहां अपनी कारें बनाते हैं, तो उन्हें कोई टैरिफ़ नहीं देना पड़ता.'