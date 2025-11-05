अमेरिका के परमाणु बम परीक्षण से 24110 साल तक पीढ़ियों का चलेगा 'कत्लेआम', लाखों लोग तड़प कर मरे, मार्शल द्वीप तो तबाह हो गया

US nuclear weapons testing can forever scar a nation: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जबसे न्यूक्लियर टेस्टिंग फिर शुरू करने की बात की है, पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है. ये कहना तो बहुत आसान है कि न्यूक्लियर टेस्टिंग करेंगे, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा यह सिर्फ इस दुनिया में मार्शल द्वीपों के लोग ही बता सकते हैं, जहां पर अमेरिका ने 67 बम फोड़े थे. जानें ये इतिहास.
Trending Photos
US nuclear weapons testing Marshall Islands Site Pain: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही कहा कि परमाणु हथियारों को तत्काल टेस्ट किया जाए, उसके बाद पूरी दुनिया में न्यूक्लियर पर चर्चा हो रही है. 30 अक्टूबर 2025 को ट्रंप ने सेना को 33 साल बाद परमाणु परीक्षण फिर शुरू करने का आदेश तो दिया दिया, लेकिन एक्सपर्ट्स हैरान और असमंजस के हालात में हैं. ये सभी कायास लगा रहे हैं कि क्या वे वॉरहेड फोड़ने की बात कर रहे हैं या सिर्फ मिसाइल टेस्ट? इस मामले को लेकर CNN ने एक बहुत लंबी रिपोर्ट छापी है. जिसमें इस मामले पर कई सारे मद्दों को कवर किया गया है. लेकिन सबसे खास मुद्दा है कि अगर है टेस्टिंग दोबारा शुरू हुई तो न्यूक्लियर आर्म्स रेस फिर भड़केगी. जिसके बाद पूरी दुनिया में तबाही आ सकती है. मार्शल द्वीपों पर गई लाखों लोगों की जान की तरह फिर लाखों लोगों की जान जा सकती है. सिलसिला 24110 साल तक चलता रहेगा. जानें मार्शल द्वीपों की पूरी खबर. समझें पूरी बात.
मार्शल द्वीप अमेरिका का 'परमाणु प्रयोगशाला', आज भी जख्मी
प्रशांत महासागर में बिखरे मार्शल द्वीप में करीब 1,200 छोटे-बड़े द्वीप और एटॉल हैं. 1947 से 1986 तक अमेरिका का यह ट्रस्ट टेरिटरी की तरह रहा है, लेकिन यही जगह अमेरिका की परमाणु बम टेस्टिंग की प्रयोगशाला भी बनी रही है. CNN के ब्रैड लेंडन की रिपोर्ट बताती है कि 1946 से 1958 तक 67 परमाणु बम फोड़े गए. IEER की 2025 रिपोर्ट के मुताबिक, ये विस्फोट हर रोज हिरोशिमा बम के बराबर थे. जो 20 साल तक चले. लेकिन आज भी मार्शल के लोग रेडिएशन के जहर में सांस ले रहे हैं.
67 बमों का कहर: कैंसर, विकृत बच्चे, बंजर जिंदगी
अमेरिकी सरकार की रिपोर्ट (एटॉमिक हेरिटेज फाउंडेशन के हवाले से) कहती है कि उत्तरी एटॉल्स पर 55% कैंसर इन्हीं टेस्ट से हुए. रेडिएशन हवाओं से फैला, दुनिया भर में 1 लाख अतिरिक्त कैंसर मौतें हुईं. श्रीलंका-मैक्सिको तक जहरीले हॉटस्पॉट्स मिले. 2024 की क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी रिपोर्ट बताती है कि फॉलआउट के आइसोटोप डीएनए तोड़ते हैं, सालों तक मिट्टी-पानी में रहते हैं. मार्शल में दशकों तक महिलाओं ने 'जेलीफिश बेबीज' पैदा किए, पारदर्शी त्वचा, बिना हड्डी, जन्म के कुछ दिन में मर जाते या ये बच्चे इंसान जैसे नहीं लगते थे.
रूनिट डोम: मार्शल का 'न्यूक्लियर कब्रिस्तान'
ईनेवेताक एटॉल के रूनिट द्वीप पर 'द डोम' है जो 115 मीटर चौड़ा कंक्रीट ढक्कन की तरह है. अंदर 85,000 क्यूबिक मीटर रेडियोएक्टिव कचरा भरा है. ग्रीनपीस एक्टिविस्ट शॉन बर्नी ने 2025 में विजिट के बाद लिखा, "क्रेटर में लाइनिंग नहीं, जहर मिट्टी में फैल गया. यह द्वीप हमेशा के लिए जहरीला है." क्लाइमेट चेंज से समुद्र स्तर बढ़ रहा है, डोम टूटने का खतरा भी बना है. एक्टिविस्ट अल्सन केलन: "यह न्यूक्लियर युग और क्लाइमेट चेंज का खतरनाक मेल है." जहां खाना, व्यापार, प्रजनन सब बंद है.
बिकिनी एटॉल: घर छोड़ा, पीढ़ियाँ बेघर
बिकिनी एटॉल जो अमेरिका का सबसे बड़ा टेस्ट. कैसल ब्रावो हिरोशिमा से 1,000 गुना ताकतवर. 1946 में 167 लोग थे. अमेरिकी नेवी ने कहा, "मानवता के लिए छोड़ दो, बाद में लौट आना." लेकिन 1969 में लौटे तो बीमार पड़े, 1978 में फिर बंद. बर्नी लिखते हैं, "नई पीढ़ी ने अपना घर कभी नहीं देखा." रोंगेलाप एटॉल पर 'बिकिनी स्नो' राख गिरी जिससे त्वचा जली, आंखें अंधी. 1985 में ग्रीनपीस ने निकाला, अब अमेरिकी मिसाइल बेस के पास रहते हैं.
प्लूटोनियम-239: 24,110 साल तक चलेगा जहर
मार्शल में प्लूटोनियम-239 बचा है. इसका हाफ-लाइफ 24,110 साल. यानी हजारों पीढ़िया तड़पेंगी. यूएन की नादा अल-नाशिफ ने 2024 में कहा, "यह दर्द मापा नहीं जा सकता." फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट्स के मैट कोर्डा ने CNN को बताया, "पुराने जख्म आज भी हैं, नए टेस्ट और तबाही लाएंगे."