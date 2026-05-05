अमेरिका में घट रही है डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता? 66% अमेरिकी आर्थिक मुद्दों से असंतुष्ट; चुनावों से पहले बढ़ी टेंशन

Trump Popularity Declines in US: जैसे-जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सर्वे रिपोर्ट्स ने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है. वाशिंगटन पोस्ट-एबीसी न्यूज-इप्सोस द्वारा किये गए एक हालिया सर्वे के मुताबिक, करीब 66 प्रतिशत अमेरिकी नागरिक देश के आर्थिक मुद्दों और उस पर ट्रंप के रुख से खुश नहीं हैं. सिर्फ 37% लोग ही उनके साथ हैं.
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Trump Popularity Declines in US: अमेरिका में राष्ट्रपति Donald Trump की लोकप्रियता को लेकर एक बड़ा सर्वे सामने आया है, जिसने सियासी माहौल गरमा दिया है. इस सर्वे के अनुसार, बड़ी संख्या में अमेरिकी नागरिक उनकी नीतियों और खासकर आर्थिक हालात से खुश नहीं हैं. महंगाई, बढ़ती लागत और रोजमर्रा की परेशानियों ने जनता के मूड को काफी हद तक बदल दिया है. सर्वे में खुलासा हुआ है कि सिर्फ 37% लोग ही उनके साथ हैं. मिडटर्म चुनाव से पहले ट्रंप के लिए उनकी गिरती लोकप्रियता किसी बड़े झटके से कम नहीं मानी जा रही है.
ताजा सर्वे में सामने आया है कि करीब 65-66 फीसदी अमेरिकी लोग देश की आर्थिक स्थिति से संतुष्ट नहीं हैं. लोगों का कहना है कि रोजमर्रा के खर्च लगातार बढ़ रहे हैं और आम आदमी की जेब पर दबाव बढ़ता जा रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, करीब 76% लोगों ने कहा कि वे जीवनयापन की बढ़ती लागत से परेशान हैं, जबकि 70% से ज्यादा लोगों ने महंगाई को लेकर असंतोष जताया है.
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सर्वे में यह भी सामने आया है कि Donald Trump की ओवरऑल अप्रूवल रेटिंग भी नीचे आई है. सर्वे में उनकी लोकप्रियता करीब 37% के आसपास बताई जा रही है, जबकि 60% से ज्यादा लोग उनके कामकाज से असंतुष्ट हैं. इस आंकड़े को उनके पूरे कार्यकाल में सबसे कमजोर प्रदर्शन में से एक माना जा रहा है.
एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह महंगाई और ईंधन की बढ़ती कीमतें हैं. हाल के महीनों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी देखी गई है, जिसका असर सीधे आम लोगों की जिंदगी पर पड़ा है. इसके साथ ही खाने-पीने और जरूरी सामान के दाम भी बढ़े हैं, जिससे लोगों की नाराजगी और बढ़ गई है.
सिर्फ आर्थिक मुद्दे ही नहीं, बल्कि विदेश नीति भी इस गिरावट की वजह मानी जा रही है. खासकर ईरान से जुड़े तनाव और युद्ध जैसी स्थिति ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ाया है. कई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि बड़ी संख्या में लोग इस मामले में सरकार के फैसलों से सहमत नहीं हैं और इसका सीधा असर उनकी राय पर पड़ा है.
सर्वे में एक और दिलचस्प बात सामने आई है. इसके अनुसार इंडिपेंडेंट वोटर्स (independent voters) का भरोसा भी ट्रंप पर कम हुआ है. बताया गया है कि इस वर्ग में सिर्फ करीब 25% लोग ही ट्रंप के काम से संतुष्ट हैं. यह गिरावट चुनावी राजनीति के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि यही वर्ग अक्सर चुनाव के नतीजों को प्रभावित करता है.
हालांकि, पूरी तस्वीर एकतरफा नहीं है. कुछ मुद्दों पर अभी भी ट्रंप को समर्थन मिल रहा है, खासकर इमिग्रेशन जैसे विषय पर. लेकिन कुल मिलाकर आर्थिक हालात और महंगाई जैसे बड़े मुद्दे उनके लिए चुनौती बनते नजर आ रहे हैं. एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर यही स्थिति बनी रहती है, तो आने वाले चुनावों में इसका सीधा असर देखने को मिल सकता है. रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस समय अमेरिका में बड़ी संख्या में लोग मान रहे हैं कि देश सही दिशा में नहीं जा रहा है, जो किसी भी सरकार के लिए चिंता की बात होती है.
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