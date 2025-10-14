Video: शहबाज शरीफ हाथ बांधे खड़े थे पीठ पीछे, ट्रंप पढ़ रहे थे PM मोदी के कसीदे, वीडियो देख समझ आ जाएगी भारत की ताकत

Donald Trump PM Modi in Gaza peace summit Video: मिस्र के शर्म एल-शेख में गाजा युद्ध को खत्म करने वाला ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ.इस मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया के सामने भारत और पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की.पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ हाथ बांधे सुनते रहे, और ट्रंप भारत के कसीदे पढ़ रहे थे. ये वीडियो देखकर हर भारतीय को गर्व होगा, क्योंकि ये दिखाता है कि भारत आज वैश्विक मंच पर कितना ताकतवर है.

#WATCH | Egypt | US President Donald Trump says, "India is a great country with a very good friend of mine at the top and he has done a fantastic job. I think that Pakistan and India are going to live very nicely together..." (Video source: The White House/YouTube) pic.twitter.com/rROPW57GCO — ANI (@ANI) October 13, 2025

ट्रंप का भारत प्रेम, मोदी की तारीफ

शर्म एल-शेख समिट में इजरायल-हमास युद्ध को खत्म करने वाला समझौता साइन हुआ. इस दौरान ट्रंप ने अपनी स्पीच में कहा, "भारत एक महान देश है जिसके शीर्ष पर मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, और उसने अभी-अभी शानदार काम किया है." उन्होंने यह भी कहा, "मुझे लगता है कि पाकिस्तान और भारत साथ मिलकर बहुत अच्छे से रहेंगे," जिससे दोनों परमाणु संपन्न पड़ोसियों के बीच भविष्य के संबंधों के प्रति एक सकरात्मक प्रभाव दिखता है.

पीएम मोदी और ट्रंप की आपस में हुई थी बात, गाजा पर दी थी बधाई

ट्रंप की यह टिप्पणी उनके और प्रधानमंत्री मोदी के बीच हाल ही में हुई एक फ़ोन कॉल के बाद आई है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति को गाजा शांति योजना की सफलता के लिए बधाई दी थी. प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार वार्ता में प्रगति पर भी चर्चा की. प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, "अपने मित्र राष्ट्रपति ट्रंप से बात की और ऐतिहासिक गाजा शांति योजना की सफलता पर उन्हें बधाई दी. व्यापार वार्ता में हुई अच्छी प्रगति की भी समीक्षा की. आने वाले हफ़्तों में निकट संपर्क में रहने पर सहमति बनी."