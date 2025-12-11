DNA: दूसरों को जंग रोकने की नसीहत देने वाले ट्रंप खुद कर रहे अटैक की तैयारी, निशाने पर है ये देश, बस मौके का इंतजार

Advertisement
Thailand-Cambodia Military Conflict: दूसरे मुल्कों के झगड़े में कूदकर शांति-शांति चिल्लाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब खुद हमले की तैयारी कर रहे हैं. उन्होंने अटैक के लिए टारगेट भी चुन लिया है. बस अब सही मौके का इंतजार किया जा रहा है.

Dec 11, 2025, 11:29 PM IST
Thailand-Cambodia Military Conflict Latest Updates: कहा जा रहा है कि दुनिया में एक जंग खत्म नहीं हुई और दूसरी शुरु करने की तैयारी की जा रही है. कंबोडिया और थाईलैंड के बीच जारी युद्ध की जिसे खत्म कराने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप रोजाना फोन कर रहे हैं. वहीं खुद अमेरिका वेनेजुएला के खिलाफ एक्शन की तैयारी कर रहा है. इस एक्शन को अमेरिकी फौज की ऑयल लूट भी कहा जा रहा है . सबसे पहले हम आपको समंदर की लहरों के बीच ट्रंप के उस ऑपरेशन की जानकारी देने जा रहे हैं. जिसने दुनिया के एक हिस्से में हलचल मचा दी है.

अमेरिकी कमांडोज ने जब्त कर लिया वेनेजुएला का जहाज

इस ऑपरेशन को अमेरिकी स्पेशल फोर्स के एक दस्ते ने अंजाम दिया. अमेरिकी सेना की  10 कमांडो की ये टीम हेलीकॉप्टर से जहाज पर उतरी थी. नीचे  उतरते ही इस  दस्ते ने  कुछ ही मिनटों के अंदर जहाज को जब्त कर लिया यानी जहाज पर कब्जा कर लिया. अमेरिका का आरोप है कि इस जहाज से गैरकानूनी तरीके से तेल भेजा जा रहा था जिसकी वजह से अमेरिकी सेना ने जहाज को अपने कब्जे में लिया है. अमेरिका की इसी कार्रवाई को वेनेजुएला को उकसाने और युद्ध को भड़काने वाला कदम करार दिया जा रहा है.

अब से ठीक 48 घंटे पहले एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा था कि वो मादुरो को वेनेजुएला की सत्ता से बाहर होते देखना चाहते हैं. मंगलवार को ट्रंप का बयान सामने आया था, वहीं  गुरुवार को वेनेजुएला पर ट्रंप की एक बड़ी स्ट्राइक से जुड़ी खबर सामने आ गई है. ट्रंप ने ना सिर्फ वेनेजुएला के जहाज पर कब्जा किया है बल्कि इस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए अपने अगले प्लान के संकेत भी दे दिए हैं. इस प्लान को समझने के लिए आपको ट्रंप का बयान बेहद गौर से सुनना चाहिए.

हमले के लिए सही मौका देख रहे हैं ट्रंप

ट्रंप ने इस बयान में अगली कार्रवाई नाम का शब्द जोड़कर सस्पेंस बढ़ा दिया है लेकिन अपने दुश्मन यानी वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को पस्त करने के लिए ट्रंप फिलहाल जो कर रहे हैं उसकी कई तस्वीरें दुनिया के सामने आ चुकी हैं. ये तस्वीरें  वेनेजुएला के नजदीक अमेरिका की लगातार बढ़ती सैन्य तैनाती से जुड़ी हैं.   वेनेजुएला के समंदर से लेकर उसके पड़ोसी देश प्यूर्टो रिको तक ट्रंप की घेराबंदी फैल चुकी है. अब हम आपको ट्रंप की इसी सैन्य बिसात के बारे में बताने जा रहे हैं.

प्यूर्टो रिको में स्थित अमेरिकी सैन्य बेस पर सैनिकों की तादाद बढ़ाकर 4500 कर दी गई है. साथ ही अमेरिकी वायुसेना के 10 अतिरिक्त F-16 फाइटर जेट भी इस सैन्य अड्डे पर तैनात कर दिए गए हैं. इससे पहले ट्रंप ने वेनेजुएला की समंदरी सीमा के नजदीक 3 सैन्य जहाज और तकरीबन 10 हजार नौसैनिक भी तैनात कर दिए थे. ये भारी भरकम तैनाती बताती है कि ट्रंप किसी भी वक्त वेनेजुएला पर हमला कर सकते हैं. ट्रंप की तैयारी पूरी है बस उन्हें सही मौके का इंतजार है.

थाईलैंड और कंबोडिया के बीच भड़का युद्ध

ट्रंप की धमकियों के आगे अब तक वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो डटे रहे हैं लेकिन य़े भी सच है कि अमेरिका की सामरिक शक्ति का सामना वेनेजुएला नहीं कर सकता. इस मुश्किल वक्त में रूस लगातार वेनेजुएला के साथ डटा हुआ है. रूस ने अमेरिका से अधिकारिक तौर पर तनातनी को कम करने की अपील भी की है. अगर ट्रंप ने ये अपील मानी तो माहौल शांत रहेगा लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो संभव है कि अमेरिका को दोबारा क्यूबा क्राइसिस जैसे हालात का सामना करना पड़ जाए.

ट्रंप के सामने ऐसी चुनौती खड़ी होगी या नहीं. ये आने वाला वक्त बताएगा लेकिन फिलहाल ट्रंप एक बड़ी चुनौती से जूझ रहे हैं. ये चुनौती उस युद्धविराम से जुड़ी है जो ट्रंप ने कराया था लेकिन ये सीजफायर दो महीने भी नहीं टिक पाया. हम बात कर रहे हैं थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जारी उस युद्ध की जिसे ट्रंप का फोन कॉल भी नहीं रोक पा रहा है.

कंबोडिया को कमजोर करना है मकसद 

पिछले 72 घंटों से थाईलैंड और कंबोडिया के बॉर्डर पर सिर्फ गोलियों की तड़हतड़ाहट और बमों के धमाके ही गूंज रहे हैं. जुलाई के महीने में जब दोनों देशों के बीच टकराव हुआ था तो वो बहुत सीमित स्तर का था लेकिन इस बार कंबोडिया और थाईलैंड एक दूसरे पर भारी हथियारों से हमले कर रहे हैं. थाईलैंड और कंबोडिया के बीच युद्ध के इस दूसरे चैप्टर की वजह है 8 दिसंबर का कंबोडियाई हमला.

8 दिसंबर को कंबोडियाई फौज ने थाईलैंड के तीन सीमावर्ती इलाकों पर लंबी दूरी के रॉकेट्स से हमला किया था. जिसके जवाब में सीधे थाईलैंड ने हवाई हमला कर दिया. इस हवाई हमले का निशाना कंबोडियाई सैन्य ठिकाने, सैन्य अस्पताल और कंबोडिया के बड़े कारखाने थे. यानी थाईलैंड का मकसद कंबोडिया को कमजोर करना था.

ट्रंप की भी नहीं सुन रहे दोनों देश

10 दिसंबर को कंबोडिया के 12 से ज्यादा शहरों पर हमले हुए जिसके बाद बॉर्डर पर दोनों सेनाओं ने एक दूसरे पर ताबड़तोड़ अटैक शुरु कर दिए. 3 दिनों के टकराव में ही अब तक दोनों देशों के 22 नागरिकों की मौत हो चुकी है और 200 से ज्यादा घायल हैं. थाईलैंड में तकरीबन 5 लाख लोग विस्थापित हुए हैं जबकि कंबोडिया में ये संख्या तकरीबन 1 लाख है. पिछली बार तो ट्रंप ने सीजफायर करा दिया था लेकिन इस बार दोनों देश ट्रंप की भी नहीं सुन रहे हैं. 

Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

